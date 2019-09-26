 Крупнейших производителей сигарет обвиняют в создании картеля, штрафы могут превысить 10 млрд гривен, - Загребельская

Об этом сообщила на своей странице в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
В создании картеля обвиняют крупнейших украинских производителей сигарет – ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн", ЗАО "Филип Моррис Украина", ОАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ОАО "Империал Тобакко Продакшн Украина", ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина", ЗАО "А/Т табачная компания" В.А.Т.-Прилуки", а также дистрибьютора ООО "Тедис".
"Сегодня Комитет представил свою позицию по данному расследованию, возражения ответчиков и их опровержения, а также заслушал объяснения двух из четырех производителей. Заседание было перенесено на завтра, 27.09.19, на 9:30. Завтра АМКУ заслушает позицию других ответчиков. И на 3 октября 2019 запланировано принятие Комитетом окончательного решения", - написала Загребельская.
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Расследование ограничено периодом с 2010 по 2016 годы.
"В течение 2011-2012 годов производители сократили количество прямых контрактов на реализацию сигарет до одного (с ООО "Тедис Украина"). Как следствие, ООО "Тедис Украина" с 2013 года стало монополистом на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет (с долей 99,43%)", - утверждает Загребельская.
Антимонопольный комитет предлагает наложить на ответчиков штрафы. По закону их сумма не может превышать 10% дохода предприятия за предыдущий год.
"Максимальный размер штрафа по каждому из ответчиков может быть следующий (если брать за основу чистый доход компаний) (в млрд грн.):
ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 2,1;
ЧАО "Филип Моррис Украина" - 1,22;
ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 0,65;
ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 1,37;
ЗАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 0,25;
ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн" - 0,82;
ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 1,78;
ЗАО "А / Т табачная компания" В.А.Т.- Прилуки "- 0,67;
ООО "ТЕДИС Украина" - 5,15", - написала Загребельская.
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Промвиробництво в Україні падає третій місяць поспіль
Обсяги промислового виробництва у серпні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,7%. Про це повідомляє Державна служби статистики України.
Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні - на 0,2%.
11.09.2019 Хто Ви, містер ПреЗЕдент- великий комбінатор чи мильна бульбашка?
Я впевнена, що цінності важливі. Але не менш важливо розрізняти, коли людина сповідує справжні цінності, а коли імітує відданість ним. Кандидат Зеленський примусив повірити суспільство в те, що він чесний і відданий своїй країні, що саме він є зразком простого хлопця з народу, який своєю сумлінною працею досяг успіху в бізнесі і популярності, заробив чесно статки та є борцем з корупцією і баригами у владі. При цьому у термін «барига» вкладалась саме думка про незаконне особисте збагачення в ущерб інтересам країни і власного народу.
Мені завжди було цікаво, який саме внесок шоубізнес привносить у розвиток економіки країни, а карколомний політичний успіх Зеленського дозволив відкрити дані про його справжні особисті статки та проаналізувати їх відповідність тим розмірам заробітків, які показують підконтрольні тепер вже президенту компанії.
Те, що відкрилось , матиме ефект холодного душу.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.
Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами.
Далі про те, чому не треба очаровуватись марними надіями про преЗЕдента - спасителя України. Дива не буде, тому що Україна не в його шкалі цінностей. Доведено стилем життя Володимира Олександровича.
Після того, як оприлюднили декларацію президента Володимира Зеленського , мене дуже непокоїли деякі речі в ній. Ні, не зв'язки з Шефірами , хоча квартири на двох з ними виглядали доволі кумедно. І навіть не офшорні компанії, в яких Зеленський є кінцевим контролером. Якщо більш точно, непокоїла не стільки наявність цих компаній, а те, що приховано за їх існуванням. Адже, існування «запасних аеродромів» та відмийних фірм в офшорах не є новиною для українських бізнесменів, а часто навіть виправданою необхідністю, коли мова йде про складні екпортно-імпортні розрахунки. Про корпоративні зв'язки Зеленського вже було писано переписано, навіть вийшли заспокійливі для піпла статті про те, що він (Зеленський) «вийшов з бізнесу» на кшалт оцієї: https://biz.liga.net/all/reklama-marketing/article/zelenskiy-vyshel-iz-biznesa-sovsem-i-eto-ne-shutka?fbclid=IwAR0JIOvNHAX9m8uDEXS6dEYe-5Lg6DOR_kVf55GQEcxlcRqg0v_j0Cn01Hc
Але мене бентежили цифри. Я знала які, і знала, як перевірити свої підозри. І ось я це зробила. Треба було проаналізувати 2 публічних джерела: власне декларацію на сайті https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0, та інтернет платформу https://youcontrol.com.ua. Те, що мені відкрилося, вщент розвалює ілюзію про Зеленського як хорошого хлопчика з народу, успішного і чесного бізнесмена, а головне, виявляється, що барига й той, хто заробляв на війні, як раз саме він - новий преЗЕдент.
Далі тільки цифри і факти, з моїми короткими коментарями.
Наша країна як завжди живе в борг...
Добрий фінансист Маркарова добре позичає гроші - але не в МВФ за 1.5-3% як раніше, а в Облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20%. Так розумію що це продається за гривни і добрі іноземці та наші рідні офшорники інтенсивно міняють свої кровні долари та євро на гривни аби купити собі цю 20%-ву шару. А спричинений цим додатковий притік доларів і євро підтримує в Україні високий курс гривни.
Втім це щастя різко і неприємно закінчиться коли нашій з Вами державі прийде пора ті 20% виплачувати.
А ще мене турбує наявність в дорадниках у Зеленського ще одного доброго фінасиста пана Уманського. Коли той був придворним фінансистом у пані Юлі Тимошенко, в часи її пріснопам'ятного прем'єрства 2007-2010 років, хтось її навчив як через ті ОВДП ще й викачувати з банків емісійні кошти, які їм надавав НБУ.
Оскільки крім Уманського тоді в уряді таких розумних більше не було, то боюсь що він тоді це придумав для Юлі.
А зараз знову організує щось таке для Зеленського, вірніше для його улюбленої бородатої бабусі Бенічки.
А добра бабуся Бенічка охоче заспокоїть нас і втішить тим що дефолт - це ж зовсім не страшно.Он Зімбабве вже давно перестали цього боятися - і банани там ростуть так само як і росли раніше...
Ну і, на всяк випадок, вибачаюся перед паном Уманським, якщо це все робив не він, а хтось інший.
обвинить их в создании картеля и хорошенько нагреть на денюшку/
шо обязательно повлечет за собой повышение цен на памперсы?
нафтогаз там всякий или энегро (в смысле ДТЭК) или еще чёнить....))))
Со следующего года спутниковое ТВ в Украине кодируется - открывается новый рынок. На нем будет только два игрока.
С 20 января 2020 года в Украине заработает новый рынок, на который партнеры Игоря Коломойского и медиа-группа Рината Ахметова готовились выйти последние пять лет. В 2021 году они могут заработать на нем миллиард.
Журналисты LIGA.net выяснили, суждено ли им сбыться и как вообще олигархи добрались до спутника.
Итак, в начале года украинские каналы будут закодированы для открытого приема на домашние антенны (тарелки). И единственным путем просмотреть их будет купить приставку или специальный модуль и подключиться к одному из двух доступных провайдеров. Либо это будет Xtra TV (Ринат Ахметов), либо Viasat (менеджеры Плюсов Коломойского).
Они начнут продавать доступ ко всем телеканалам украинских медиа-групп через спутник. Причем даже каналы Фирташа/Хорошковского из группы Интер и созвездие каналов Виктора Пинчука (СТБ, ICTV, Новый, M1) можно будет смотреть со спутника только через этих двух провайдеров.
5 лярдов Бене, а 5 лярдов Зе-команде на разграбление!