 Крупнейших производителей сигарет обвиняют в создании картеля, штрафы могут превысить 10 млрд гривен, - Загребельская

Об этом сообщила на своей странице в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

В создании картеля обвиняют крупнейших украинских производителей сигарет – ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн", ЗАО "Филип Моррис Украина", ОАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ОАО "Империал Тобакко Продакшн Украина", ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина", ЗАО "А/Т табачная компания" В.А.Т.-Прилуки", а также дистрибьютора ООО "Тедис".

"Сегодня Комитет представил свою позицию по данному расследованию, возражения ответчиков и их опровержения, а также заслушал объяснения двух из четырех производителей. Заседание было перенесено на завтра, 27.09.19, на 9:30. Завтра АМКУ заслушает позицию других ответчиков. И на 3 октября 2019 запланировано принятие Комитетом окончательного решения", - написала Загребельская.

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Расследование ограничено периодом с 2010 по 2016 годы.

"В течение 2011-2012 годов производители сократили количество прямых контрактов на реализацию сигарет до одного (с ООО "Тедис Украина"). Как следствие, ООО "Тедис Украина" с 2013 года стало монополистом на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет (с долей 99,43%)", - утверждает Загребельская.

Антимонопольный комитет предлагает наложить на ответчиков штрафы. По закону их сумма не может превышать 10% дохода предприятия за предыдущий год.

"Максимальный размер штрафа по каждому из ответчиков может быть следующий (если брать за основу чистый доход компаний) (в млрд грн.):

ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 2,1;

ЧАО "Филип Моррис Украина" - 1,22;

ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 0,65;

ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 1,37;

ЗАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 0,25;

ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн" - 0,82;

ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 1,78;

ЗАО "А / Т табачная компания" В.А.Т.- Прилуки "- 0,67;

ООО "ТЕДИС Украина" - 5,15", - написала Загребельская.

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