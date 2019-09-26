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 Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки на 27 млн грн

25 сентября в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывших и.о. начальника и начальника одного из отделов филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця" в злоупотреблениях, которые нанесли почти 27 млн ​​гривен убытков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На подготовительном заседании коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты о переносе рассмотрения в деле. Следующие заседания запланированы на 15 и 29 октября 2019 года.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования было установлено, что в конце 2015 года исполняющий обязанности начальника филиала "Центр управления промышленностью", вступив в сговор с начальником шпального отдела, без проведения соответствующих тендерных процедур заключил с ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал" финансово-хозяйственные сделки в интересах ряда частных обществ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинительный акт в отношении 6 лиц, похитивших 98 млн грн при закупке топлива на предприятиях "Укрзализныци", направлен в Антикорсуд, - САП

В дальнейшем на выполнение этих сделок были потрачены денежные средства "Укрзализныци" в сумме 152 млн грн, из которых около 27 млн грн безвозвратно выбыли из активов этого предприятия, так как их предметом была закупка метизной продукции по ценам, более чем на 30% выше рыночных.

Действия бывших чиновников квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150654
 
 
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Починається. Сторона захисту попросила перенести засідання. Засідання проходять раз у 2 тижні. Будуть тягнути до закінчення повноважень Зєлі?
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"Где суды по коррупционерам из верхушки!?" ((c) зрада)
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Укрзализныця и 27млн. грн. Да это ниочем. Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки на 27 млн грн - Цензор.НЕТ 5099 Там токо сунься - такие перлы вскроются...
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Починається. Сторона захисту попросила перенести засідання. Засідання проходять раз у 2 тижні. Будуть тягнути до закінчення повноважень Зєлі?
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Все ,что надо знать о том, кто сейчас вершит "правосудие" ,лицо нынешней власти.
Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов
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А должен был пройти все, чтобы т.с. "вписаться" в систему?
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"Где суды по коррупционерам из верхушки!?" ((c) зрада)
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Укрзализныця и 27млн. грн. Да это ниочем. Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки на 27 млн грн - Цензор.НЕТ 5099 Там токо сунься - такие перлы вскроются...
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Смешно читать!
Ну разберутся, ну пожурят -- и отпустят, погрозив пальчиком "Но-но-но! нельзя так -- воткрытую такие деньги только себе пи.....ть".
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пфф... тоже мне.!.. это зарплата ее директора за полгода....
а там же таких менеджеров...сотни...
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27 лимонов?Что это за смешная сумма убытков,ведь это всего только 54 месячная зарплата министра ж.д транспорта.Если хорошенько копнуть то убытки стране нанесены на десятки а то и сотни миллиардов.А 27 лимонов это только карманные деньги чиновников от ж.д.
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