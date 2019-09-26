 Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки на 27 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
На подготовительном заседании коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты о переносе рассмотрения в деле. Следующие заседания запланированы на 15 и 29 октября 2019 года.
В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования было установлено, что в конце 2015 года исполняющий обязанности начальника филиала "Центр управления промышленностью", вступив в сговор с начальником шпального отдела, без проведения соответствующих тендерных процедур заключил с ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал" финансово-хозяйственные сделки в интересах ряда частных обществ.
В дальнейшем на выполнение этих сделок были потрачены денежные средства "Укрзализныци" в сумме 152 млн грн, из которых около 27 млн грн безвозвратно выбыли из активов этого предприятия, так как их предметом была закупка метизной продукции по ценам, более чем на 30% выше рыночных.
Действия бывших чиновников квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов
Ну разберутся, ну пожурят -- и отпустят, погрозив пальчиком "Но-но-но! нельзя так -- воткрытую такие деньги только себе пи.....ть".
а там же таких менеджеров...сотни...