 Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете сотрудника американских спецслужб.
По полученным им данным, юристы Белого дома сначала сказали удалить электронную версию стенограммы телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом из системы, где такие записи обычно хранятся для дальнейшего использования. Однако вместо этого стенограмму перенесли в систему, где хранятся засекреченные данные.
"Один Сотрудник Белого дома сказал мне, что это злоупотребление системой, поскольку данный телефонный разговор не содержит секретной информации с точки зрения национальной безопасности", - подчеркивает сотрудник спецслужб.
"Все эти действия подтверждают, что в Белом доме осознавали всю серьезность содержимого беседы", - добавляет он.
Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Помогать они нам скорее всего уже не будут, но запомнят надолго этот выбор простого и мудрого нарида победившего Майдана....
2 ч. ·
Импичмент. Азы.
Мне смешно и стыдно (за комментаторов) читать и слышать фразу - Импичмента не будет или Трамп не будет импичнут.
Но комментирующие не знают, наверное до сих пор (хотя я объяснял это тысячу раз), ЧТО такое импичмент и как это работает и каждый под этой фразой понимает своё и разное.
ОК.
Поясню в тысячу первый раз.…
Импичмент уже произошел (и моя ставка УЖЕ сыграла). Пелоси объявила об этом официально и мы уже третий день живем в процессе официально начатой процедуры импичмента. И Трамп УЖЕ вошел в учебники по истории как президент, к которому БЫЛА применена процедура импичмента!
Итак.
Импичмент состоит из трёх ступеней.
Процесс импичмента включает в себя расследование в Палате представителей.
Затем Палата должна официально выдвинуть\предъявить Трампу обвинения. Для этого нужно голосование простым большинством в Палате (по моим данным на сегодня УЖЕ есть 218+ голосов, готовых за это голосовать. то есть, большинство для результативного голосования по предъявлению обвинений есть).
И завершающая фаза - Сенат.
В Сенате после голосования Палаты должен состояться настоящий судебный процесс (обвинитель, адвокаты, свидетели, улики и тд), где присяжными выступают все 100 сенаторов. И для результативного завершения процедуры импичмента (и отстранения президента от должности) нужен вердикт "виновен" от 2\3 Сената - 67 сенаторов\голосов. Так вот, НА СЕГОДНЯ этих голосов НЕТ (и я всегда об этом говорил - их НЕТ, так как в Сенате большинство у республиканцев и демократы нуждаются в более дюжины голосов республиканцев. А республиканские сенаторы на сегодня предпочитают тактику мафии - корпоративная круговая порука. Но. Сегодня, например, будет опубликована записка разведчика, с которой начался скандал. Также всё, что прозвучит в Сенате, увидит и услышит вся Америка и сенаторы-республиканцы должны будут и думать и рефлексировать и ситуация динамична и у этих сенаторов по их позиции).
Но по состоянию на сегодня процесс импичмента НЕ может быть результативно завершен в Сенате и я НЕ прогнозирую (и никогда не прогнозировал) что процесс импичмента будет успешно\результативно завершен в Сенате.
Далее.
Странно также слышать - в истории США не было случая результативного завершения процедуры, хотя процедура начиналась официально (как сейчас) несколько раз. Это правда, но возьмем пример Никсона. Никсон просто не стал дожидаться позора в Конгрессе и подал в отставку, хотя Уотергейт - цветочки по сравнению с Рашагейт\Юкрэйнгейт.
Поэтому главный вывод на сегодня - политик Трамп заканчивается на наших глазах. Снежный ком информации и скандала будет нарастать по дням буквально и весь процесс (независимо от результата в Сенате) займет несколько месяцев.
Спасибо всем большое.
Жаль, но те, кому нужно просто покричать такое читать не будут - для них важнее сам крик, а не смысл
Клоун поховав вашу головну мрію,- посадити Пороха! Після слів Трампу: "прокурор буде 100% моею людиною",- ваша мрія накрилася його інструментом для гри на ваших губах.
Тепер при спробі посадити Пороха Україна отримає санкції
Жри...те!
25, - вам добра і здоров'я!
Ну шо, Вован
Ты там хотел самолеты продать?
Можешь начинать, думаю они тебе больше не понадобятся
Твой треугольник - Минск, Кишинев, москва. Тут недалеко
А больше ты нах никому не нужен
Зебыдлу не забудь ролик снять
Они это любят
А, что, кто-то обещал посадить хряка? Я не слыхал. И в Украине президентрв не садят, даже за убийства, вспомни Гонгадзе и Иловайск.
https://www.radiosvoboda.org/a/30185280.html
Денег МВФ не будет - миссия уезжает без результата
Премьер-министр Украины заявил, что Киев желает "компромисса" сКоломойским относительно банковского скандала на сумму 5,5 млрд долларов Но это заставит отвернуться западных сторонников нового правительства президента Зеленского.
В МВФ считают невозможным отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства в Привате.Первый вариант - получить от Украины гарантии в письменной форме.
Второй, наиболее вероятный - прописать в меморандуме условие, которое бы заблокировало какие-либо действия по возврату банка прежним владельцам.
ЖОДНОГО ДНЯ НЕ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ПОТРЯСIНЬ...