EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  2282  38
Все про:Зеленский (3009) спецслужбы (386) Трамп (2447)

 Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США

Высокопоставленные чиновники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете сотрудника американских спецслужб.

По полученным им данным, юристы Белого дома сначала сказали удалить электронную версию стенограммы телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом из системы, где такие записи обычно хранятся для дальнейшего использования. Однако вместо этого стенограмму перенесли в систему, где хранятся засекреченные данные.

"Один Сотрудник Белого дома сказал мне, что это злоупотребление системой, поскольку данный телефонный разговор не содержит секретной информации с точки зрения национальной безопасности", - подчеркивает сотрудник спецслужб.

"Все эти действия подтверждают, что в Белом доме осознавали всю серьезность содержимого беседы", - добавляет он.

Читайте также: Большую часть разговора с Зеленским Трамп говорил о собственных интересах, - отчет сотрудника спецслужб США

Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150652
 
   
 Топ комментарии
 
Олег Пономарь
2 ч. ·


Импичмент. Азы.
Мне смешно и стыдно (за комментаторов) читать и слышать фразу - Импичмента не будет или Трамп не будет импичнут.
Но комментирующие не знают, наверное до сих пор (хотя я объяснял это тысячу раз), ЧТО такое импичмент и как это работает и каждый под этой фразой понимает своё и разное.
ОК.
Поясню в тысячу первый раз.…

Импичмент уже произошел (и моя ставка УЖЕ сыграла). Пелоси объявила об этом официально и мы уже третий день живем в процессе официально начатой процедуры импичмента. И Трамп УЖЕ вошел в учебники по истории как президент, к которому БЫЛА применена процедура импичмента!

Итак.
Импичмент состоит из трёх ступеней.
Процесс импичмента включает в себя расследование в Палате представителей.
Затем Палата должна официально выдвинуть\предъявить Трампу обвинения. Для этого нужно голосование простым большинством в Палате (по моим данным на сегодня УЖЕ есть 218+ голосов, готовых за это голосовать. то есть, большинство для результативного голосования по предъявлению обвинений есть).

И завершающая фаза - Сенат.
В Сенате после голосования Палаты должен состояться настоящий судебный процесс (обвинитель, адвокаты, свидетели, улики и тд), где присяжными выступают все 100 сенаторов. И для результативного завершения процедуры импичмента (и отстранения президента от должности) нужен вердикт "виновен" от 2\3 Сената - 67 сенаторов\голосов. Так вот, НА СЕГОДНЯ этих голосов НЕТ (и я всегда об этом говорил - их НЕТ, так как в Сенате большинство у республиканцев и демократы нуждаются в более дюжины голосов республиканцев. А республиканские сенаторы на сегодня предпочитают тактику мафии - корпоративная круговая порука. Но. Сегодня, например, будет опубликована записка разведчика, с которой начался скандал. Также всё, что прозвучит в Сенате, увидит и услышит вся Америка и сенаторы-республиканцы должны будут и думать и рефлексировать и ситуация динамична и у этих сенаторов по их позиции).

Но по состоянию на сегодня процесс импичмента НЕ может быть результативно завершен в Сенате и я НЕ прогнозирую (и никогда не прогнозировал) что процесс импичмента будет успешно\результативно завершен в Сенате.

Далее.
Странно также слышать - в истории США не было случая результативного завершения процедуры, хотя процедура начиналась официально (как сейчас) несколько раз. Это правда, но возьмем пример Никсона. Никсон просто не стал дожидаться позора в Конгрессе и подал в отставку, хотя Уотергейт - цветочки по сравнению с Рашагейт\Юкрэйнгейт.

Поэтому главный вывод на сегодня - политик Трамп заканчивается на наших глазах. Снежный ком информации и скандала будет нарастать по дням буквально и весь процесс (независимо от результата в Сенате) займет несколько месяцев.
Спасибо всем большое.
 показать весь комментарий
 
Скажу честно, Зеленский не тянет на лидера нации. Что не день то пройoб.
 показать весь комментарий
 
Ну що, зедібіли?!
Клоун поховав вашу головну мрію,- посадити Пороха! Після слів Трампу: "прокурор буде 100% моею людиною",- ваша мрія накрилася його інструментом для гри на ваших губах.
Тепер при спробі посадити Пороха Україна отримає санкції
Жри...те!
25, - вам добра і здоров'я!
Ну шо, Вован
Ты там хотел самолеты продать?
Можешь начинать, думаю они тебе больше не понадобятся
Твой треугольник - Минск, Кишинев, москва. Тут недалеко
А больше ты нах никому не нужен
Зебыдлу не забудь ролик снять
Они это любят
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ничо там серьёзного, так перетёрли пустую тему меркель и макрона и фсё. )
 показать весь комментарий
 
 
Самое главное, соегельминты так и не прочитали стенографию.ргг!
 показать весь комментарий
 
 
так и Уолтергэйт начинался с "ничего серьезного" - подумаешь, немного послушали (даже не требовали нарыть компромат от главы другого государства!) о чем говорят в соседнем штабе..
 показать весь комментарий
 
 
так тогда ***** был есчо маленький, с кудрявой головой. а щас он несколько баррелей денёг подкинет кому там надо и импичмент спустят на тормозах )
 показать весь комментарий
 
 
скоро у вови крім карпаратівов, виступів 95 го, та процентів в офшорах від *правильних* призначень буде в меню: імпічмент! громко, качественно! цена сдєльная Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 6815
 показать весь комментарий
 
 
наш Зе еще будет икаться всей Америке не одно десятилетие.... Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 874
Помогать они нам скорее всего уже не будут, но запомнят надолго этот выбор простого и мудрого нарида победившего Майдана....
 показать весь комментарий
 
 
Скажу честно, Зеленский не тянет на лидера нации. Что не день то пройoб.
 показать весь комментарий
 
 
Бодя не спасательный круг,а камень на шее зели.
 показать весь комментарий
 
та шмаркля даже на клоуна разговорного жанра не очень тянет. Так, спЫсалист уровня "только по бАмажке - с несложными словами и предложениями"
 показать весь комментарий
 
 
Тоже буду откровенен, может и так, но лошару Петрушку уделал по полной. Только абсолютный дебил будучи при власти мог проиграть выборы комику.
 показать весь комментарий
 
зато пэдротоффшорный потянет...на пожихненный.Доступ до стенограми розмови Зеленського з Трампом було відразу ж заблоковано Білим домом, - звіт співробітника спецслужб США - Цензор.НЕТ 1073
 показать весь комментарий
 
Олег Пономарь
2 ч. ·


Импичмент. Азы.
Мне смешно и стыдно (за комментаторов) читать и слышать фразу - Импичмента не будет или Трамп не будет импичнут.
Но комментирующие не знают, наверное до сих пор (хотя я объяснял это тысячу раз), ЧТО такое импичмент и как это работает и каждый под этой фразой понимает своё и разное.
ОК.
Поясню в тысячу первый раз.…

Импичмент уже произошел (и моя ставка УЖЕ сыграла). Пелоси объявила об этом официально и мы уже третий день живем в процессе официально начатой процедуры импичмента. И Трамп УЖЕ вошел в учебники по истории как президент, к которому БЫЛА применена процедура импичмента!

Итак.
Импичмент состоит из трёх ступеней.
Процесс импичмента включает в себя расследование в Палате представителей.
Затем Палата должна официально выдвинуть\предъявить Трампу обвинения. Для этого нужно голосование простым большинством в Палате (по моим данным на сегодня УЖЕ есть 218+ голосов, готовых за это голосовать. то есть, большинство для результативного голосования по предъявлению обвинений есть).

И завершающая фаза - Сенат.
В Сенате после голосования Палаты должен состояться настоящий судебный процесс (обвинитель, адвокаты, свидетели, улики и тд), где присяжными выступают все 100 сенаторов. И для результативного завершения процедуры импичмента (и отстранения президента от должности) нужен вердикт "виновен" от 2\3 Сената - 67 сенаторов\голосов. Так вот, НА СЕГОДНЯ этих голосов НЕТ (и я всегда об этом говорил - их НЕТ, так как в Сенате большинство у республиканцев и демократы нуждаются в более дюжины голосов республиканцев. А республиканские сенаторы на сегодня предпочитают тактику мафии - корпоративная круговая порука. Но. Сегодня, например, будет опубликована записка разведчика, с которой начался скандал. Также всё, что прозвучит в Сенате, увидит и услышит вся Америка и сенаторы-республиканцы должны будут и думать и рефлексировать и ситуация динамична и у этих сенаторов по их позиции).

Но по состоянию на сегодня процесс импичмента НЕ может быть результативно завершен в Сенате и я НЕ прогнозирую (и никогда не прогнозировал) что процесс импичмента будет успешно\результативно завершен в Сенате.

Далее.
Странно также слышать - в истории США не было случая результативного завершения процедуры, хотя процедура начиналась официально (как сейчас) несколько раз. Это правда, но возьмем пример Никсона. Никсон просто не стал дожидаться позора в Конгрессе и подал в отставку, хотя Уотергейт - цветочки по сравнению с Рашагейт\Юкрэйнгейт.

Поэтому главный вывод на сегодня - политик Трамп заканчивается на наших глазах. Снежный ком информации и скандала будет нарастать по дням буквально и весь процесс (независимо от результата в Сенате) займет несколько месяцев.
Спасибо всем большое.
 показать весь комментарий
 
 
Все очень доходчиво.
Жаль, но те, кому нужно просто покричать такое читать не будут - для них важнее сам крик, а не смысл
 показать весь комментарий
 
 
Не випускайте цього чорта з України....і заберіть у нього телефон!
 показать весь комментарий
 
 
петю уже скоро закроют, не переживай.
 показать весь комментарий
 
 
Ну що, зедібіли?!
Клоун поховав вашу головну мрію,- посадити Пороха! Після слів Трампу: "прокурор буде 100% моею людиною",- ваша мрія накрилася його інструментом для гри на ваших губах.
Тепер при спробі посадити Пороха Україна отримає санкції
Жри...те!
25, - вам добра і здоров'я!
Ну шо, Вован
Ты там хотел самолеты продать?
Можешь начинать, думаю они тебе больше не понадобятся
Твой треугольник - Минск, Кишинев, москва. Тут недалеко
А больше ты нах никому не нужен
Зебыдлу не забудь ролик снять
Они это любят
 показать весь комментарий
 
 
Само поняло, что написало? После хряка-мародера и его 1000% прокурвы Юры-стакана ты вообще должно помалкивать и тихонько сопеть в уголке с 2 дырки.
А, что, кто-то обещал посадить хряка? Я не слыхал. И в Украине президентрв не садят, даже за убийства, вспомни Гонгадзе и Иловайск.
 показать весь комментарий
 
Я ни на что не намекаю, но... Зеля поехал к Эрдогану - в Турции землетрясение, к Макрону - сгорел Нотр-Дам, к Меркель - у неё начались приступы, к Трампу - начало импичмента. Может ему сразу в Кремль надо было? Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США - Цензор.НЕТ 2524
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський «спалює мости в Європі»: західні реакції на його критику Німеччини та Франції

https://www.radiosvoboda.org/a/30185280.html
 показать весь комментарий
 
 
26 сентября всемирный день контрацепции. С Кондоном вас, петинцы.
 показать весь комментарий
 
БЕнесуела наближаеться????
Денег МВФ не будет - миссия уезжает без результата
Премьер-министр Украины заявил, что Киев желает "компромисса" сКоломойским относительно банковского скандала на сумму 5,5 млрд долларов Но это заставит отвернуться западных сторонников нового правительства президента Зеленского.
В МВФ считают невозможным отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства в Привате.Первый вариант - получить от Украины гарантии в письменной форме.
Второй, наиболее вероятный - прописать в меморандуме условие, которое бы заблокировало какие-либо действия по возврату банка прежним владельцам.
ЖОДНОГО ДНЯ НЕ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ПОТРЯСIНЬ...
 показать весь комментарий
 
 
КОЛОМОЙСКИЙ СТАЛ ХОЗЯИНОМ АЭРОПОРТА ДНЕПРА. ТЕПЕРЬ АЭРОПОРТ СО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ВЗЛЕТНУЮ ПОЛОСУ И ТЕРМИНАЛ, ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ ОЛИГАРХА.
 показать весь комментарий
 
Тоді можете бути спокійні, дурень в цей раз вибори програв, бо тільки повний дурень міг програти вибори перебуваючи при владі коміку.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх