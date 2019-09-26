 Гендиректором предприятия "Янтарь Украины" может стать бывший киевский милиционер Даниленко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом стало известно из поданной им 2 сентября декларации кандидата на должность.

Отмечается, что с 25 июля Даниленко выполняет обязанности гендиректора "Янтаря Украины", учредителем которого является Государственная служба геологии и недр.

Даниленко задекларировал квартиру в Киеве площадью 42 кв м и автомобиль Volkswagen CC 2012 выпуска. С доходов в прошлом году он указал 6 тыс соцпомощи от государства как участнику АТО и 60 тыс грн. в подарок от отца Виталия Даниленко. Никаких денег в качестве зарплаты или дохода от предпринимательской деятельности за 2018 Даниленко не зарегистрировал.

В марте этого года он подал декларацию на должность оперуполномоченного Святошинского управления полиции Киева, но уже в мае подал декларацию об увольнении и через два месяца был назначен в "Янтарь Украины".

Отмечается, что человек с таким ФИО к осени 2018 была совладельцем и директором ООО "Пачука", занимающейся недвижимостью. А еще раньше основателем харьковского ООО "Строительство и монтаж-сервис".

Также в 2000-х годах Даниленко работал в Управлении МВД в Шевченковском районе Киева.

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