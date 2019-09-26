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 Общество
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Все про:МВД (7953) янтарь (513) Даниленко Анатолий (18)

 Гендиректором предприятия "Янтарь Украины" может стать бывший киевский милиционер Даниленко

Генеральным директором государственного предприятия "Янтарь Украины" может стать бывший сотрудник МВД Игорь Даниленко. Сейчас он занимает должность исполняющего обязанностей гендиректора предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом стало известно из поданной им 2 сентября декларации кандидата на должность.

Отмечается, что с 25 июля Даниленко выполняет обязанности гендиректора "Янтаря Украины", учредителем которого является Государственная служба геологии и недр.

Даниленко задекларировал квартиру в Киеве площадью 42 кв м и автомобиль Volkswagen CC 2012 выпуска. С доходов в прошлом году он указал 6 тыс соцпомощи от государства как участнику АТО и 60 тыс грн. в подарок от отца Виталия Даниленко. Никаких денег в качестве зарплаты или дохода от предпринимательской деятельности за 2018 Даниленко не зарегистрировал.

В марте этого года он подал декларацию на должность оперуполномоченного Святошинского управления полиции Киева, но уже в мае подал декларацию об увольнении и через два месяца был назначен в "Янтарь Украины".

Отмечается, что человек с таким ФИО к осени 2018 была совладельцем и директором ООО "Пачука", занимающейся недвижимостью. А еще раньше основателем харьковского ООО "Строительство и монтаж-сервис".

Также в 2000-х годах Даниленко работал в Управлении МВД в Шевченковском районе Киева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150649
 
 
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Новые лица... Незапятнаные... Зробили це разом...
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Не кварталищик так мусор,не сосед так квнщик, не брат так кореш, празрачьный конкурс, диджитализация однако...
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знову нові обличчя (єблєти) влади
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Новые лица... Незапятнаные... Зробили це разом...
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Оба на! А замом 2-х, одного прокурорского другого сбушного....И понеслось!
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Теперь будет крышевать добычу легально.
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Об этом и речь ... Сразу понятно , что человек уже давно "в теме" . Зачем-же портить налаженные связи.
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Что крышевал, то будет и возглавлять!!!
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Зачем туда мусора ставить, что совсем мозгов нет.
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Что то Зеленский везде обсирается по полной, я ожидал от него намного большего.
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МОЖЕТ, а может и нет, но то такое, сое на радость
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Не кварталищик так мусор,не сосед так квнщик, не брат так кореш, празрачьный конкурс, диджитализация однако...
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