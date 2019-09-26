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Все про:Зеленский (3009) Квартал-95 (85) Минобороны (5972) разведка (2191) Пашков (2) Загороднюк (34)

 Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов

Чтобы утвердить Алексея Пашкова – мужа главного бухгалтера "95 квартала" директором департамента стратегической разведки ГУР МО, требуется подпись Зеленского

Об этом в своем блоге пишет главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Стремительную кареру в Главном управлении разведки Министерства обороны совершил Алексей Пашков. Алексей – кадровый военный разведчик, 18 лет прослужил в военно-техническом управлении 3-го департамента Главного управления разведки Минобороны (департамент стратегической разведки). Алексей, несмотря на выслугу и добросовестную службу, занимал одну из низовых должностей в ГУР МО. Такие структуры как 3-й департамент, являются куда более спокойной и стабильной работой, чем оперативная разведка и диверсии. Вскоре после победы президента Зеленского, карьера Пашкова пошла в гору. На данный момент Алексей Пашков занимает штатную должность начальника аналитического управления – временно исполняющего обязанности начальника Департамента стратегической разведки ГУР МО", - сообщил журналист.

Также читайте: Пересмотр стратегических документов и изменение структуры и функционала оборонного ведомства, - министр Загороднюк о приоритетах развития Минобороны

"С июля 2019-го Пашков перепрыгнул сразу 10 служебных должностей, чтобы занять кресло врио начальника департамента. Это было бы логично, если бы Алексей Пашков проводил дерзкие операции в тылу врага, и в награду за боевые заслуги получил карьерный взлет. Нет проблем, есть фронт, есть задачи за линией фронта, возможностей отличиться для инициативного и опытного офицера во время войны более чем достаточно. Но должность Пашкова далека от ведения боевых действий, диверсий и добывания секретов Кремля. Ничего выдающегося по сравнению с коллегами этот офицер не сделал. Разумеется, 300 других офицеров стратегической разведки отнеслись к такому прыжку негативно, - отметил главред "Цензор.НЕТ".

"Чем это, по сути, отличается от назначения Порошенко своего личного охранника Федорова замглавы ГУР МО и присвоения ему генерал-лейтенантского звания? Такая же дискредитация военной службы и карьеры, такие же личные связи, вместо профессиональных вопросов. Сейчас ответственность за эту ситуацию полностью лежит на начальнике Главного управления разведки Василии Бурбе, который назначил Пашкова на высокий пост, на министре обороны Андрее Загороднюке, который подписывает каждые два месяца приказ на продление временно исполняющего обязанности, и на президенте Владимире Зеленском, который визирует назначения на должность главы департамента в ГУРе. Нельзя дискредитировать воинское звание и прохождение карьеры. Скачки в карьере должны быть мотивированы исключительными и очевидными заслугами в коллективе, а не личными знакомствами. Если Пашков сохранит свою должность, все его руководители бросят тень на военную разведку и воинскую службу. Утверждать Пашкова в должности директора департамента в таких условиях недопустимо", резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3150645
 
   
 Топ комментарии
 
З першого погляду вони всі схожі на молодих, амбітних, незаплямованих корупцією патріотів. Але це оптична ілюзія, насправді вони гівно....
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Призначають знайомих, родичів друзів, які ніц не розуміють у владній царині.
Диктатура кухарок...
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о, разослали вам, ботам, в телеграм-канале новую песню!
Может, споешь про то, что "раз раньше можно было, то и сейчас можно"?
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Территория была и войны не было, тебе мало?
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а сейчас, значит, война есть, и пришло время счетовода назначить начальником департамента стратегической разведки?!
Нам именно этого не хватает для победы?!
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Может, в войне все таки )(уйло виновато?
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"политика большого скачка" - это нормально. он монголы те вообще капитализьм перепрыгнули. и живут же как то в развитом социализме.
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очень хочется узнать что про это думают зебобики

Игокович . Леха Тупой(Косой ) . робот Вертер . где вы . почему молчим . хоть бы Игорь Д ( как обычно с ошибками ) чего нибудь написал Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6248
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ну что же, поговорим и успокоимся - как говорят зебобики "порохоскот, утрется"...)
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таки да, это грустно.
Но еще хуже, если утрутся боевые офицеры-разведчики, которыми это будет руководить...
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как же зеБильне срут в рот последние дни! Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3302
шире открывайте.эт только начало
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по крайней степени упоротости и "мыролюбия", ты походу казачок с сайта Антиколорадоса. вчера как раз его хакнули, оно и видно по твоим высерам.
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Продолжается....у папередников Галетей охранная собака, Матиос майбах , Холодницкий с барского плеса генерал в 30 лет.................Где дно?!
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Так что,Зеленый наркоман правильно делает, что знакомых бездарей на должности назначает?
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Дно было ,когда Янек Хорошковскому сразу генерала армии присвоил.
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Он был разведчиГ,- семь пядей во лбу!
Гнобили его в управлении третьем.
Но к счастью имел он крутую жену.

И был он замечен правительством этим.
Карьера стремительно вверх понеслась!
ЗЕлёное знамя поБьеды!!!!!Такие, малята, у нас теперь беды.
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про 10 должностей конечно перебор, думаю максимум 3-4. все это конечно печально. только мне вот интересно, а куда смотрел пан бутусов, когда назначали луценко, авакова, дееву, киву, и т.п., и почему он тогда не возмущался? тут человек хотя бы 18 лет в этой каше прослужил

и до кучи: врио - это еще не значит что он занимает эту должность.
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Получаетя, зеля такое же гамно, как и Порох? Нахера вы тогда за него голосовали.
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По приколу,они голосовали,теперь мы над з.********* прикалываться будем.
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Смени методичку, зебил. Никакой фантазии. Пятый про одно и то же бухтит
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в этой каше прослужил - вот именно, следак, в каше
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Зеленых даунят в таких новостях не найдешь, тут и "соя с шоколадом" не помогут, бо получается, что их босс такая же "соя и шоколад".
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наверное он просто "рассмешил комика", рассказал Зе интересный анекдот...я думаю сейчас так выглядит собеседование на любую должность....
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Нужна новая должность в ГУР МО - Мужглавбуха.
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Порошенко назначал в условиях когда не было ничего и вся разведка была агентурой россиян.
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нужен был хоть кто-то кому можно доверять

Потом были включены социальные лифты
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Но Зе хочется же переплюнуть Порошенко! Чоловік головбуха "Кварталу 95" Пашков "перестрибнув" 10 службових посад, для призначення т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8155 И он это делает! Браво!!! Чоловік головбуха "Кварталу 95" Пашков "перестрибнув" 10 службових посад, для призначення т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8157
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Неужели это не прекрасно: Заработали социальные катапульты!



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Катапульты прекрасны если есть парашют
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Вот это дерибан! Всем дерибанам дерибан! Или нет еще?
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Соевая банда дает советы Зеленскому! В жизни своей ни одного сериала не сняли,умолкните ,ничтожества!
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300 офіцерів лише департаменту стратегічної розвідки, а Пуйло й досі в Кремлі, і його не тягнуть в мішку через кордон.
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теперь все знают штатную численность департамента стратегической разведки 😉
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Ну, не зря считается, что основная часть разведданных добывается из открытых источников
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Это не кумовство, а тогда что это, зебилы?
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Есть такое матерное слово- П..давотизм! Причем окончание - ИЗМ, означает- Истина Земного Мира. И это не шутка. Это правда жизни! Просто других слов реально не хватает! А вообще то, я себе представляю "это стратегическое планирование".
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Зеленский во времена своего квартальства называл такую политику "кумунизмом" и насмехался над теми, кто ее проводит. И ШО?
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Короче, ребята, к следующей осени нужно запасаться всем, чем только можно, решать всякие срочные дела, копить деньги, ибо восстание против зеленой плесени неизбежно
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вот пишут....
Верить - не верить дело добровольное....



tZE inform

@tZEinform

·5 мин

Читаем плач Бутусова о назначении мужа гл. бухгалтера Квартала врио стратегической разведки и смеемся. У Украины никакой внешней разведки нет. Вообще. Последнего толкового стратегического агента спалили по дурости Ющенко. Все. На Порошенко работага группа "Буратино" - это супер-класс, но это не государственники. Работать с Зеленским они отказались. Весь выделяемый сейчас бюджет на внешнюю разведку идет на туфту и дачи генералов. Так что назначать можно хоть саму главбухшу
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Та, даже если и так, то все равно "за страну обидно" (сознательно заменил слово "держава").
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соевые. Радуйтесь что кадрового назначили. А то могли и какого нибудь клоуна со стороны. А так видно Бутусову 300 бездельников из этого департамента пожаловались что не их назначили вот и появилась статья. Толку от этих разведчиков видать ни какого раз сливают инфу налево журналистам
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Порохоботы, ну вы как дети, честное слово. Только бы честное имя презедента опорочить. Он сказал, еще будучи кандидатом, что не будет назначать на должности кумовьев и армейских друзей. И где он обманул? Кумовьев у него нет - он не христианин, и армейских друзей тоже нет - он в армии не служил. Шах и мат, парахаботики
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Неправда, что Зе не христианин: он же своего сына крестил и кум у него есть.
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Зеленський казав що як що порушить конституцію України чи Закон то він піде з поспди президента.
Володимер Зеленський- на вихід. Пора. Тримай слово не будь як петя!
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І де ти побачив порушення конституції? Чоловік головбуха "Кварталу 95" Пашков "перестрибнув" 10 службових посад, для призначення т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9078
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Может Бутусову это и не понравиться, но где были эти самые профессионалы, когда просрали ввод кацапских войск в Лугандон? А может они предотвратили захват Крыма? Или какие еще такие подвиги совершили, что нужно их продвигать по службе? Все прежнее руководство нужно проверить на зраду или профессиональную компетентность. Чоловік головбуха "Кварталу 95" Пашков "перестрибнув" 10 службових посад, для призначення т.в.о. голови стратегічної розвідки ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9935
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Те т. н. "разведчики", которые захват Крыма готовили уже давно на расии служат, еще с 14го года.
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а сцикун говоріл, шо кумовства нє допустіт.
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Так у него кумов не может быть, вера не позволяет.
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Ну не знаю уже, смеяться или плакать, просто в расстеряности
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Ротация агента фсб Семочко на другого агента фсб прошла успешно
Результат - США ни денег ни оружия Украине больше не дадут
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Значно простіше-торгівля зброєю.Потрібен свій в доску
Нагадує часи смєшко-медведчука.
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Старший помощник внучатого племянника главного садовника студии Квартал 95, это полный звиздец, это вам не менеджер Липецкой хвабрики какой нибудь
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