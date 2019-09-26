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 Политика Украины
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 НАПК вызывает Маркарову для дачи пояснений о возможных недостоверных данных в е-декларации

Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает министра финансов Оксану Маркарову для дачи пояснений по поводу возможного декларирования недостоверных сведений и, в случае наличия оснований, составления протокола об административном правонарушении.

Как говорится в сообщении на сайте НАПК, в ведомстве ожидают Маркарову с 10.00 до 12.00 3 октября, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, для дачи пояснений по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации вызывают и народного депутата Верховной Рады VIII созыва Юрия Соловья - с 10.00 до 12.00 9 октября.

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Отмечается, что агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления). Совершение указанного правонарушения влечет наложение штрафа от 1 тысячи до 2,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

В НАПК добавляют, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства об административных правонарушениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3150644
 
   
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