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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (5141) ПАСЕ (1449) Страсбург (72) Кислица (33)

 Украинскую делегацию пытаются заставить прибыть в Страсбург через секретариат ПАСЕ, - Кислица

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил о давлении на новую делегацию Украины через секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кислица написал в Twitter.

По его словам, новую делегацию Украины в ПАСЕ заставляют прибыть в Страсбург.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить business as usual. Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - написал Кислица.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Напомним, делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. 

Источник: https://censor.net.ua/n3150643
 
   
 Топ комментарии
 
Доки там кацапи,Україні там немає чого робити.
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Та и льошик гончаренко орет, шо резаный по этому поводу, наталкивает на мысли, шо сыньоносый хетьман гадит Украине.
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Евро-лицемеры. За московские деньги пойдут на все.
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участие в сессии писе - ото обязанность или право?...
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хотя, как по мне, лучше присутствовать, ибо столько говна навалят, за нас его мало кто выгребать будет...
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При Порохе такого не было !

З днем народження, пане Президент !

чекаємо на Ваше повернення
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Ну петины и рыгины шавки уже билеты купили, выполнять приказ из Кремля нужно.
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Свято место пусто не бывает. Не едут от ЗЕ, едут рыги и мертветчуки.
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Доки там кацапи,Україні там немає чого робити.
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а шнырь пэтюньчика гончаренко стращает, шо будет кабздец. Правда странно？
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Доки на цій Землі є кацапи, нам треба на Марс переселитися? Потрібно боротися на всіх фронтах та мочити кацапів, а не тікати.
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https://youtu.be/YfgnxNlX5Xs

Зебилам к ознакомлению
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Та и льошик гончаренко орет, шо резаный по этому поводу, наталкивает на мысли, шо сыньоносый хетьман гадит Украине.
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Болт им с заводи имени товарища Петровского ... Украинскую делегацию пытаются заставить прибыть в Страсбург через секретариат ПАСЕ, - Кислица - Цензор.НЕТ 4559
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прям насильно? прям заставляют? левочкина поехала пусть и представляет! она одна всё разрулит и порешает!
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Лёвочкина под шумок поехала в маетках на Лазурном берегу "цветочки полить". Украинскую делегацию пытаются заставить прибыть в Страсбург через секретариат ПАСЕ, - Кислица - Цензор.НЕТ 6210
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Отправьте туда Гончаренко клоуна в синих резиновых перчатках.
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Евро-лицемеры. За московские деньги пойдут на все.
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ПАРЄ - Проститутка Адаптована до Реалій Європи
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Кацапы уже там, что им еще нужно, оставьте нас в покое
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