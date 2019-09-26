 Украинскую делегацию пытаются заставить прибыть в Страсбург через секретариат ПАСЕ, - Кислица

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кислица написал в Twitter.

По его словам, новую делегацию Украины в ПАСЕ заставляют прибыть в Страсбург.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить business as usual. Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - написал Кислица.

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Напомним, делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября.