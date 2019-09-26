 Закон 1076 о публичных закупках поможет заказчику государственных услуг выбирать экологичные товары, - эксперт

Об этом в эфире 24 канала заявила эксперт UN Environmental по публичным закупкам Светлана Берзина.

"Почему они раньше этого не применяли? Во-первых, не было уточнений в законе о закупках относительно неценовых критериев, не было методической базы как это делать, не было определенных стандартов. И сейчас мы в ожидании закона, который принят. Ведь уже наработаны определенные материалы, которые будут обеспечивать и помогать заказчику это делать", – объяснила Берзина.

По ее словам, менее 1% заказчиков используют такие критерии как "экологичность" или "ресурсоэффективность" при заказе государственных услуг. То есть, Украина недостаточно эффективно использует вторичное сырье. Только строительство дорог из шлаков позволило бы сэкономить 17 миллиардов гривен в год и сохранить окружающую среду. Уровень использования вторичного сырья в Украине в два раза ниже общеевропейских норм, отметила Светлана Берзина.

"Украина имеет большой потенциал на использование вторичных ресурсов, если мы сравним, сколько их используется при производстве в стройматериалах, то получится, что мы существенно отстаем от Европы и Азиатских стран", – отметила Берзина.

Верховная Рада приняла закон 1076, в котором появились новые критерии отбора. Законом уточняется, что заказчик должен учитывать экологичность и ресурсоэффективность товаров, работ и услуг. Также ожидается, что после принятия этого документа коррупции в закупках будет гораздо меньше. Нововведения начнут внедряться через полгода после опубликования.