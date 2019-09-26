 Большую часть разговора с Зеленским Трамп говорил о собственных интересах, - отчет сотрудника спецслужб США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете сотрудника спецслужб, подготовленном в связи с телефонным разговором Трампа и Зеленского, который послужил старту процедуры импичмента президента США.

"Около дюжины сотрудников Белого дома слушали телефонный разговор – чиновники и обслуживающий персонал, которые обычно находятся в ситуативной комнате. Мне сказали, что присутствие во время разговора не ограничивалось, поскольку все думали, что это будет "рутинная беседа" с главой иностранного государства", - говорится в отчете.

Сотрудник спецслужб подчеркивает, что многие из тех, кто были знакомы с содержанием разговора, отметили, что "после стандартного обмена любезностями президент Трамп использовал остальную часть разговора для продвижения собственных интересов".

Речь в том числе шла о начале либо возобновлении расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.