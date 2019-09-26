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 Экономика
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Все про:законопроект (2161) Фурса Сергей (7)

 В случае принятия законопроекта №1210 промышленникам выгоднее будет импортировать руду, чем добывать, - Фурса

В случае принятия законопроекта №1210 промышленникам выгоднее будет импортировать руду, чем добывать собственную.

Об этом в эфире 24 канала заявил экономист Сергей Фурса.

"Уже есть заявление ArcelorMittal, что они, возможно, пересмотрят свою политику и будут импортировать руду, а не добывать ее в Украине, потому что так невыгодно будет делать. Закон не выгоден всем украинским производителям, которые занимаются переработкой продукции, на которую накладывается рента. Производители таким образом потеряют конкурентоспособность на мировых рынках. Это бессмысленно, потому что тот подход, который предложен в Украине, нигде в мире не используется", – заявил Фурса.

Как сообщалось, законопроектом 1210 предусматривается повышение рентных платежей на добычу железной руды с 8 до 10% и увеличение налоговой нагрузки на продукты переработки. Это, по убеждению промышленников, негативно скажется на работе горно-металлургического комплекса страны.



Источник: https://censor.net.ua/n3150636
 
   
 Топ комментарии
 
А постоянно датировать шахты из налогов украинцев НЕ СЛИШКОМ ЖИРНО? К жтим дотациям примазываешься куча дельцов, вплоть до работников кабмина.
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Ти за Ахмета турбуєся,чи про індусів?
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в прошлом коменте один зебил истерил, что "выгоднее производить готовую продукцию"..
плин, они как "новые морды" в ВР - даже не читают текста, голосуют за название - так и местные зебилы понятия не имеют в чем суть 1210.
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в прошлом коменте один зебил истерил, что "выгоднее производить готовую продукцию"..
плин, они как "новые морды" в ВР - даже не читают текста, голосуют за название - так и местные зебилы понятия не имеют в чем суть 1210.
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п.с. "..повышение рентных платежей на добычу железной руды с 8 до 10% и увеличение налоговой нагрузки на продукты переработки."...
но такие сложности зебилам не понять...
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неа, я ржу с зебилов - которых выбросят с работы после принятия 1210.. Только в кривбассе их будет около 50 тысяч.
И поделом им - ибо нужно было думать головой, а не сериалом..
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Люди роботу знайдуть,а шо буде робити Ахмет,гудіти у гудок?
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Крысчанин, Ахметов и др. не из своего кармана платят.
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бульбулятор.На бульбаша оно обижается
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Как ты верно подметил, зеб, как только это сделают, то из моего уж точно не будет, дешевле будет покупать что-то не украинское. пол-года назад купил электробритву "Харьков", а через пол-года пришлось бы покупать "Бердск".
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п.с. индусы закроют шахты-гоки - а зебилов отправят смотреть Г+Г, где грозный вован расстреливает ВР. А криворожсталь переведут на импортное сырье, сократив половину работающих.
Это реально ржака будет.. та и сейчас - забавно наблюдать за ними, которые ждали повышения зп - а по факту их УЖЕ предупредили о пинке под зад
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Та заспокойтесь, пан Фурса напевно за свій висір декілька тисяч баксів отримав від рижого. Так що не все погано в нашому домі.
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Экономика Украины - это и есть предприятия Ахметова, Коломойского, Порошенко, Миттала и остальных олигархов Украины.
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Вот я, например, работаю на фирме которая проводит модернизации, ремонты и поставки оборудования для, в том числе и Арселора. Первое что будут сокращать - это именно модернизации. То есть, у меня станет меньше денюжек. Я понимаю, ты скажешь - так тебе и надо.
Но ведь это только потому, что я порохобот. Извини, но на нашей фирме и зебилы работают. Им то, горемыкам, все это за что?
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Продолжаем привлекать инвестиционную привлекательность и уменьшать уменьшение налогового давлениея.
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Ну то нехай імпортують,надра України збережуть.
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правильно! а 50 000 зебилов только в Кр.Роге с ГОКов и смежных предприятий - пинком под зад. Ибо нефиг было голосовать "по-приколу" В случае принятия законопроекта №1210 промышленникам выгоднее будет импортировать руду, чем добывать, - Фурса - Цензор.НЕТ 7081
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Надра збережуть, екологію поліпшать, а що без грошей будуть сидіти на надрах, то то таке.
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ржачно будет наблюдать за зебилами. которые "голи-боси-голодни" жруть "экологично чисту" пропаганду по Г+Г В случае принятия законопроекта №1210 промышленникам выгоднее будет импортировать руду, чем добывать, - Фурса - Цензор.НЕТ 6844
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Для кого надра сберегут? Сами -то в Польшу уедут. Для Китая?
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Для тех потомков, кто сможет рационально их использовать в интересах государства, а не олигархов, как сейчас.
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А постоянно датировать шахты из налогов украинцев НЕ СЛИШКОМ ЖИРНО? К жтим дотациям примазываешься куча дельцов, вплоть до работников кабмина.
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Не совсем понятна связь рентных платежей с дотациями?
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Это не удивительно, что тебе не поянтно.
не видел ещё ни одного вопроса, который тебе понятен.
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совершенно верно, дурак он и в африке дурак!
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Ты мне так и не ответил, специалист из Африки, на входе добывающих предприятий готовая продукция, а на выходе - сырьё или наоборот? :D
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погугли что тоакое ГОТОВАЯ продукция и чем она олличается от сырья
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Зеб, зачем гуглить, если ты почти убедил, что у некоторых предприятиях на выходе не продукция, а сырьё. Может дашь ссылку на бухгалтерские книги предприятий у которых на выходе не продукция, а сырьё?
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баран, продуцкия это то, что ты можешь купить в магазине.
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Зеб, спасибо, что объяснил, а то я уже подумал, что Минский подшипниковый завод выпускает только продукцию, а он оказывается выпускает не только продукцию, которую можно купить в магазине, но и и комплектующие, по другой статье производства, а сельхозпредприятия вообще выпускаю только сырьё и никакой продукции, т.к. всё, что они производят они не производят, а это есть сырьё, которое превращается на выходе в продукцию - какашки.
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тогда еще погугли что такое машиностроительная продукция и чем она отличается от сырья.
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Зеб, ты обиделся? Извини, что я упомянул какашку, но дело в том, что всё зависит с чего начнёшь производственный цикл. Если, например, с какашки, то это будет цикл, производства какашки, если с шаурмы, то это будет цикл производства шаурмы. А ты перепутал направление производственного цикла и начал с потребления... в ожидании появления шаурмы.
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Это не удивительно, я не видел ни одного поста, чтобы ты в нём сказал что-то по делу.
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кокое может быть дело с бараном, которого все время пробивет на хи-хи
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Например, можно избрать его президентом Украины ещё на один срок.
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прикольно это слышать от чувака из Белорусии.
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Как не трудно это произнести, но если сравнивать с Лукашенко, то нужно стадо таких, о ком идёт речь.
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как ты можешь оценить по дели или нет, если ты не понимаешь сути ни одного вопроса.
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Конечно, если вопросы без сути, а только с псалмами про "богиню".
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а вот и доказательство! - ни о каких богинях речь не шла. Вот ты и попалось в непонимании сути вопросов.
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Я предоставил доказательства того, что я как-то прошелся по твоей "Богине" и после этого ты под моими постами только всякую хрень пишешь. Плохой из тебя адвокат, если не заметил - в какую ловушку я тебя загнал.
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Рентные платежи - это плата за землю, идет государству. Дотации - это доплата шахте, идет из государства. В общем противоположные платежи.
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в тому то проблема, що залізнорудні шахти - рентабельні; на відміну від вугільних.
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Сейчас бухгалтера Ахметова приготовят отчет, где ему руду добывать почти так же дорого, как завозить ее из США через Роттердам. Правда почему он так не делает и откуда у него такие сверхприбыли - не скажут.
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Зубожілі мільярдери( Може їм всім світом по копійчині скинутись?
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В случае принятия законопроекта №1210 промышленникам выгоднее будет импортировать руду, чем добывать, - Фурса


Срочно поднять ввозные пошлины на руду!!!!! В случае принятия законопроекта №1210 промышленникам выгоднее будет импортировать руду, чем добывать, - Фурса - Цензор.НЕТ 1806
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Правильно! Давайте еще и металлургию окончательно добьем. Пусть Ахметов и это в Италию переносит. Или куда-то. Ещё и металлурги пусть работу потеряют.
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Именно для этого все и деалется. Что бы НАШЕ сырье не вывозили, оставли для потомоков. Может они научатся делть конкуретную продукцию и не торговать своим телом.
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И вообще лучше не жить. В Украине. Пусть сюда Китайцы приезжают, и пользуются нашими ресурсами. Раз сами не можем.И землю им продадим.
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"Не дай вам бог жить в эпоху перемен" (с)
Конфуци.
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Вот только будут ли тут жить наши потомки, а не чьи либо еще?
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если не будем торглвать сырьем как пауасы, а развивить СБСТВЕННОЕ произвдство, то будут
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и какие предпосылки для развития собственного производства? Им что - налоги снизили? или вы думаете - " *уй в жопу" заставит их мобилизоваться для победы? Сейчас, по факту, у них просто станет дороже сырье
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Ай яй яй, бедный гудок будет руду ввозить а не вывозить
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Ну так сократить тогда тысячи работников горнодобывающей промышлености и дело с концом. Чего ноять то. Пусть гончарук платит им пособие по безработице
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це нічого страшного - менше грошей піде в оффшори.
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Якых грошей ? Валюты .? Той что не поступит в экономику Украины , от производства и продажи металла . ? В случае принятия законопроекта №1210 промышленникам выгоднее будет импортировать руду, чем добывать, - Фурса - Цензор.НЕТ 5187 .
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Интересно кто платит Фурсе за такой пронос.
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Зачем ему платить за правду? Он что думает, то и говорит. Платят за воанье
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Правительство все далет верно. Нужно стимулировать налогами наукоемкое производство за счет торговли сырьем.
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Правильно!
Надо задавить всю промышленность, а страну поднять построив город-казино Нью-Васюки. Где то уже это было.
А, у уважаемого Остапа Ибрагимовича. Так он хоть прикалывался, а у зебобиков все серьезно У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж добувати, - Фурса - Цензор.НЕТ 8274 .
Смешного мало, хочется сделать вот так У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж добувати, - Фурса - Цензор.НЕТ 7094
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А так і станеться. Імпортуватимуть з казляндії торгуючи з агресором. ************* для цього і приймуть закон.
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Рвали горлянки один одному за металургічні підприємства, а тут закриватись вони будуть через 2% хаха, рожі барижні шантажем і брехнею не хочуть втрачати ні копійки з мільярдів
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...не нужно путать заводы выпускающие сталь с ямами в которой лежит руда. Не мы ее туда клали.
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ArcelorMittal после выступлений 95 канала одетого в сбушную форму потихоньку уйдет с Украины...занавес...
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А чем возить будут. Придется прокладывать новую железную дорогу, вагоны купить .
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