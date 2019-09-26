 В случае принятия законопроекта №1210 промышленникам выгоднее будет импортировать руду, чем добывать, - Фурса

Об этом в эфире 24 канала заявил экономист Сергей Фурса.
"Уже есть заявление ArcelorMittal, что они, возможно, пересмотрят свою политику и будут импортировать руду, а не добывать ее в Украине, потому что так невыгодно будет делать. Закон не выгоден всем украинским производителям, которые занимаются переработкой продукции, на которую накладывается рента. Производители таким образом потеряют конкурентоспособность на мировых рынках. Это бессмысленно, потому что тот подход, который предложен в Украине, нигде в мире не используется", – заявил Фурса.
Как сообщалось, законопроектом 1210 предусматривается повышение рентных платежей на добычу железной руды с 8 до 10% и увеличение налоговой нагрузки на продукты переработки. Это, по убеждению промышленников, негативно скажется на работе горно-металлургического комплекса страны.
плин, они как "новые морды" в ВР - даже не читают текста, голосуют за название - так и местные зебилы понятия не имеют в чем суть 1210.
но такие сложности зебилам не понять...
И поделом им - ибо нужно было думать головой, а не сериалом..
Это реально ржака будет.. та и сейчас - забавно наблюдать за ними, которые ждали повышения зп - а по факту их УЖЕ предупредили о пинке под зад
Но ведь это только потому, что я порохобот. Извини, но на нашей фирме и зебилы работают. Им то, горемыкам, все это за что?
не видел ещё ни одного вопроса, который тебе понятен.
Срочно поднять ввозные пошлины на руду!!!!!
Конфуци.
Надо задавить всю промышленность, а страну поднять построив город-казино Нью-Васюки. Где то уже это было.
А, у уважаемого Остапа Ибрагимовича. Так он хоть прикалывался, а у зебобиков все серьезно .
Смешного мало, хочется сделать вот так