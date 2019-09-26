"Протокол, стенограмма и видеозапись не велись", - Офис президента ответил на просьбу предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским....

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
В ОП сообщили, что не вели запись встречи.
"10 сентября 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокол, стенограмма и видеозапись указанной встречи не велись", - говорится в ответе ОП на запрос журналистов.
Однако в Офисе президента отметили, что участники обсуждали энергетическую сферу. В частности, вопрос о снижении коммунальных тарифов.
По информации ОП, на встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и член набсовета Нафтогаза Юлия Ковалив.
"По словам главы государства, в Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам ... Президент Украины выразил уверенность, что Коломойский его услышал", - отмечают в ОП.
ВККСУ создана петей и она проводит аттестацию судей во все суды. Задолбали петикантропы.
Навіть якщо і велись би, то "я вам нічєго нє должен"...)
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/skarga-rozvidnika-na-rozmovu-trampa-iz-zelenskim-50044931.html
а це оригінальчик:
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20190812_-_whistleblower_complaint_unclass.pdf
зеленый быстрее чем ожидалось перекрашивается в рыжего
А мумуары на киче будет писать...
🤗
Все международные переговоры президента обязаны иметь стенограмму и записи.
мы президента выбрали или "абы шо" ?
Ну и что изменилось после этого обсуждения!?
Энергетика взлетела, а тарифы упали!?
То ли они специалисты хреновые, то ли олигарх жадный!?
Президент Украины посчитал не важным вести стенограмму разговора с каким то там чиновником из США...
А чем тогда занимается офис президента?? Это в соответствии с антикоррупционным законодательством? И как тогда антикоррупционному суду, НАБУ и т.д. оценивать подобные стрелки?
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было «позвоню Баканову насчёт этого чёрта», полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.
и чем зеля не мафиози???
Пробитие очередного дна - это просто потрясающе.
Выводы которые я делаю из этого
1. Все что сейчас происходит и в Украине и в Мире ,просто яркий пример теории Деградации населения и отрицательной селекции элит! Правы были эти мужи- сволочи- просто 100 процентное попадание.
2. Удивительная способность , особенно представителей особого " богоизбранного народа" в попытках "завертеть, запутать и т.д." ради собственной выгоды! Но в конечном итоге- запутываются сами, и потом звучит знаменитая фраза-" Я вам ничего не должен!" Или "Это ошибка при переводе!".
Но самое стрпшное- что эти все узлы приходиться потом не распутывать а разрубать, и конечно же попадает самим "деятелям" , причем частенько по заслугам- каждой сестре по серьге, так сказать. Вообщем Театр Абсурда рулит! " Что наша жизнь- ИГРА!"(с)