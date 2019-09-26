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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3009) Коломойский (1186) стенография (7) Офис Президента (113)

 "Протокол, стенограмма и видеозапись не велись", - Офис президента ответил на просьбу предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским

Офис президента не смог предоставить журналистам проекта "Схемы: коррупция в деталях" стенограмму и протокол встречи Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В ОП сообщили, что не вели запись встречи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончаренко просит Офис президента обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского и Трампа

"10 сентября 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокол, стенограмма и видеозапись указанной встречи не велись", - говорится в ответе ОП на запрос журналистов.

Однако в Офисе президента отметили, что участники обсуждали энергетическую сферу. В частности, вопрос о снижении коммунальных тарифов.

По информации ОП, на встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава ОП Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и член набсовета Нафтогаза Юлия Ковалив.

"По словам главы государства, в Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам ... Президент Украины выразил уверенность, что Коломойский его услышал", - отмечают в ОП.

Источник: https://censor.net.ua/n3150634
 
 
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Якщо так - то це сходняк. Іншими словами Президент прийняв участь у сходняку з кримінальним авторитетом.
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Коломойский пойдёт под суд ,такая у него судьба ...
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ага - жди и он пойдет - только сильно жди - а пока он вчера опять через суд вернул полный контроль над Днепровским аэропортом - а это и есть факты .а не мечты
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Тю, так суды выносят правовые решения ,их же Пэтя полностью отреформировал а закон есть закон !!! "Протокол, стенограмма и видеозапись не велись", - Офис президента ответил на просьбу предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским - Цензор.НЕТ 2170
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Не бреши. Реформы были только в Верховном суде. А вот почему Зеля не продолжает реформировать суды - это вопрос.
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Только в Верховном ,это за пять лет-то ? "Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським - Цензор.НЕТ 6403Ну тогда Верховный все решения в пользу Коломойского естественно отменит а мы за этим понаблюдаем ... "Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським - Цензор.НЕТ 6403
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Будете дивитись бо суди не в компетенції президента?)
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ВККСУ создана петей и она проводит аттестацию судей во все суды. Задолбали петикантропы.
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только на вкксу НЕТОРыЕ могут не ходить... и сажать их за это должен зеленка но не сажает ))), а выписывает премии
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Ты не Пороху эти вопросы задавай, четыре месяца как он не през, или сложно это для тебя понять? "Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським - Цензор.НЕТ 626
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Не у меня к пэте вопросов нет ,мне с ним давно всё ясно но вот у следствия полагаю к нему вопросов будет мама не горюй...
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да да, мы тебе конечно верим! как и вазелину шестому! тот говорил - "весна прийде саджати будемо"... токо не уточнил весной какого года....
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Так він і посадив, усіх своїх друзів та партнерів у депутатські крісла)
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Ігорьвалерьевіч, а відповідно влада, довіряє лише українським судам. "Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським - Цензор.НЕТ 4988
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Да не волнуйся. Население Украины и не такое схавает.
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Так ЕВРЕЙ С ЕВРЕЕМ НЕ ПОСТУПАЮТ--ЭТО НЕ КОШЕРНО.
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это паранойя, требую стенограмму и протокол последней пьянки с друзьями.
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Как это не велись, а что эти два тела слева записуют на бумажки? "Протокол, стенограмма и видеозапись не велись", - Офис президента ответил на просьбу предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским - Цензор.НЕТ 7761
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Наверно, в "Морской бой" играют, делая вид, что что-то записывают...
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Якщо так - то це сходняк. Іншими словами Президент прийняв участь у сходняку з кримінальним авторитетом.
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Все "тайные вечери" проводятся ночью и в Козыне... традиция такая
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Зебилы , а почему Зеленский говорил что сделает огромные налоги для всяких клятых Порошенок и Коломойских и очень маленькие или вообще уберет для рядовых зебилов , а в итоге сделал все наоборот ? "Протокол, стенограмма и видеозапись не велись", - Офис президента ответил на просьбу предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским - Цензор.НЕТ 2967
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Ты намекаешь на то, что клоун - брехло???? А как-же 73% кретинов, которые верили в сказки?
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Ну почему кретины? Я, как наверное и большинство, голосовали не за Зеленского, а против Дякулы. Ну и большинство с надеждой, что Зеленский прекратит войну.
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Ну что, как вам зебил ? Лучше клятого барыги ?
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Она даже лучше, т.к. у него в офшоре в десятки тысяч раз больше, чем у Порошенко и никакого кумовства и безнес-партнёрства... :D
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А можна про зміну ставок оподаткування для рядових зебілів більш докладно?
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А є стенограми зустріч Поці з Медведчуком,по ночах?
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Крысчанин, а про нынешнюю беседу надо спрашивать в 2024 году? :D
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Пф... Звичайно не велись, хто ж це фіксує нараду приватної особи, тобто бєні...
Навіть якщо і велись би, то "я вам нічєго нє должен"...)
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Беня запретил зеле вести какие либо записи,кроме полученных ЦУ
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у фсб обов"язково є і запис і стенограма ...не напрягайтеся ...не один коломойський хоче тримати "яйця" резидента у себе в холодильнику
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Да и не было там ничего такого.. Ну сыграл новую пьесу на рояле, отсосал по полной и разошлись.
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Это твоя программа встречи с пуйлом ? 👏🏼👏🏼👏🏼
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Стенограмма Коломойского с запикиванием: Здарова, пи пи пи пипипи пи пипи.
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хозяин говорил со слугой какие протоколы?????????
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Главное, что Педро сдал все записи разговора с мертвичуком
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Так тогда еще не было эпохи открытости. А сейчас есть.
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будет прикольно если на волне этого хайпа ***** выложит стенограмму его беседы с вазелином
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А че, толька за!
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браво...
зеленый быстрее чем ожидалось перекрашивается в рыжего
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він не окрашивается" це наоборот з його зелена фарба злазить ...відкриває істинну сутність
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резидент це ж не офіційна особа ...не державний службовець ...це просто пацани "присіли" у дворі пивка випити після "футбола"
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Это же Вам не Америка тут демократия и свобода напрочь отсутствуют тут свой олигархический договорняк
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Пущай ПетРыло выложит усе базары с ******!
А мумуары на киче будет писать...
🤗
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Сравнение неуместно. Сейчас в самом разгаре эпоха открытости, а при "барыге липецком" ее не было. Так что мимо.
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Щойно обсирається зе- одразу починай говорити про пооха))
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Бэня всю шоблу на "кофэ" пригнал.И пусть кто нибудь из них попробует отказаться
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То пісець! От, блін, шпана криворізька. Мда, от щастя привалило...
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Ложь.
Все международные переговоры президента обязаны иметь стенограмму и записи.
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Выложите стенограмму пети с ахметкой по роттердаму+, чтобы уверовать в святость пети. "Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським - Цензор.НЕТ 5384
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Дебил петин, есть что сказать в оправдание пети? Петикантропы строят из себя целок.
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Зебил, ответь на простой вопрос, что там у зеБЕНИНОГО телепузика про Роттердам+?
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Да пришли к выводу, что это наилучшее что может быть и оставили!
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пшнхй, кацапская мразь, зарабатывающая на косяк и пиво срачем на украинском ресурсе. Я на твою росию срать хотел, мразь ты гнилая.
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А нафига хахлам стенограммы? -Их на хлеб не намажешь!
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"стрелка"

мы президента выбрали или "абы шо" ? "Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським - Цензор.НЕТ 3510
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Ну шо зеБЕНИНЫ телепузики, выкусили?))
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По-моему кацапская контора дала сбой: Барыга не опубликовывал свои «договорняки» с ******, ахметовым, папой римским и.т.д. Но ведь его именно ща это и убрали! За договорняки, не?! Так о чем говорил на фотографиях законтаченный клоун с бабушкой?! Вы, кацапня, совсем уже с мозгами не дружите!
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Обсуждали они энергетику и тарифы!?
Ну и что изменилось после этого обсуждения!?
Энергетика взлетела, а тарифы упали!?
То ли они специалисты хреновые, то ли олигарх жадный!?
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Президент Украины подотчетное лицо! Все, что он говорит должно быть публичным!
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пощечина всей Америке...

Президент Украины посчитал не важным вести стенограмму разговора с каким то там чиновником из США... "Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським - Цензор.НЕТ 3307
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Схемы требуют стриптиза власти!Молодцы!Во всех комнатах поставить жучки от Схем.От сортира на рынке до спальни президента.
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"Протокол, стенограмма и видеозапись не велись", - Офис президента ответил на просьбу предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским....

А чем тогда занимается офис президента?? Это в соответствии с антикоррупционным законодательством? И как тогда антикоррупционному суду, НАБУ и т.д. оценивать подобные стрелки?
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"стенограми та відео зазначеної зустрічі не велося" - чорнила та плівка скінчилися, ось.
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Да что непонятно делили страну делили потоки Вы ВЕРИТЕ В ЧТО ОНИ ЗАНИМАЛИСЬ ГОСУДАРСТВОМ И ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА тогда ВАМ в 95 квартал посмеемся
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место Коломойского (как и Ахметова,Порошенко,всяких там богатырёвых и т. д. )-в тюрьме,а не возле уха президента. Если Коломойский,пусть и через кого-то,будет заправлять украиной,то после него вообще окажется ПУСТАЯ ОТ НАСЕЛЕНИЯ территория под юрисдикцией РФ.
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"Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським - Цензор.НЕТ 919

Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было «позвоню Баканову насчёт этого чёрта», полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.

и чем зеля не мафиози???
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Кто на сходняке записи ведет,чтобы мусора все знали,али народ Украины?
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Ребята, я просто кайфую! Нет реально, запасся попкорном и смотрю эту "комарилью" и читаю эти "еврейские мансы". Класс! Я становлюсь похожим на Невзорова, который все время говорит- мне интересено наблюдать за этим процессом со стороны! Конечно , я признаю что Невзоров намного интелектуальнее меня, но сам принцип.
Пробитие очередного дна - это просто потрясающе.
Выводы которые я делаю из этого
1. Все что сейчас происходит и в Украине и в Мире ,просто яркий пример теории Деградации населения и отрицательной селекции элит! Правы были эти мужи- сволочи- просто 100 процентное попадание.
2. Удивительная способность , особенно представителей особого " богоизбранного народа" в попытках "завертеть, запутать и т.д." ради собственной выгоды! Но в конечном итоге- запутываются сами, и потом звучит знаменитая фраза-" Я вам ничего не должен!" Или "Это ошибка при переводе!".
Но самое стрпшное- что эти все узлы приходиться потом не распутывать а разрубать, и конечно же попадает самим "деятелям" , причем частенько по заслугам- каждой сестре по серьге, так сказать. Вообщем Театр Абсурда рулит! " Что наша жизнь- ИГРА!"(с)
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