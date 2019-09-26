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 Общество
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Все про:Кабмин (11212) кадастр (19) Гончарук_Алексей (113)

 Кабмин планирует открыть доступ к кадастрам для всех украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил уполномоченным органам "навести порядок" в деятельности всех украинских кадастрах и предоставить к ним доступ всем гражданам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение правительства.

"Даю всем неделю. За это время поймите полную картину всего, что у вас происходит, и наведите порядок", - заявил Гончарук во время рабочего совещания.

Он отметил, что информация в кадастрах должна быть профессионально собранной, оцифрованной, а также доступной для всех желающих.

"Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров. Денег нет. Кадастров нормальных тоже", - отметил премьер.

В частности Гончарук отметил необходимость упорядочения земельного кадастра, необходимого для открытия рынка земли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150631
 
 
 Топ комментарии
 
Работаю в этой сфере - полный доступ есть у всех, премьер показывает свой непрофессионализм, очередной распил денег... урод..
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"Даю всем неделю" - это будет новым зеле-мемом, я гарантирую.
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Дайош кадастр Мальдивов!
Пассмотрим щотама у соєвых...
🤗
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Наверное этим.

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Шановні користувачі Публічної кадастрової карти України!
На сьогодні Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру здійснюються заходи із виправлення помилок, які містяться в Державному земельному кадастрі.
На Публічній кадастровій карті України створено окремий інформаційний шар «Ділянки з помилками геометрії», який відображає земельні ділянки, що мають перетини з іншими земельними ділянками.
У разі знаходження Вашої земельної ділянки у шарі «Ділянки з помилками геометрії» Ви можете звернутися на Гарячу лінію Держгеокадастру за телефоном: 0 800 300 808, на електронну пошту: zvg@land.gov.ua або будь-яким іншим зручним для Вас способом за отриманням відповідних роз'яснень.
На даний час шар «Ділянки з помилками геометрії» створено на пілотну територію у Вінницькій області.
Сразу же при входе на сайт выпадает в окне.
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Та воно років зо три випадає в вікні. Все там ясно-зрозуміло і працює.Припускаю,що цей гей-балбєс просто не в курсі.
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Да там чтобы увидеть инфу нужно идентифицироваться.При том через какието абсолютно левые банки. И если у тебя там нет счета то жрен ты увидишь какую инфу. Раньше можно это сделать через Приватбанк а теперь его убрали оставили только Ощад и всякие левые.Теперь хер проверишь свой пай. А вдруг его переоформили
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Електронный ключ бесплатно получаеться, у меня от привата, информация в полном доступе есть
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где это написано как он получвется? Я раньше через ID банк спокойно заходил когда в списке был приватбанк. Теперь мне что нужно открывать карточные счета в каких то моно банках? Это называется свободный доступ ? Нет свободного доступа. Только за деньги которые с тебя снимет банк когда ты захочешь к примеру увидеть кто интересовался твоими данными о праве на землю. И то нужно потанцевать с бубном.
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"Даю всем неделю" - это будет новым зеле-мемом, я гарантирую.
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На разграбление сколько себе оформит того и будет.Как при взятии города
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Работаю в этой сфере - полный доступ есть у всех, премьер показывает свой непрофессионализм, очередной распил денег... урод..
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какой полный доступ ? я не могу идентифицироваться потому как нужно иметь счет в каких то левых банках или ключ. Почему убрали доступ через приват банк ?
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Ну да. Работает.У кого есть карточный счет в ощад. моно и еще пяток левых банков. А если нет ? А электронный ключ так вообще хрен поймешь как взять.
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амінь ...********** не вмирає ...був у "центрі" адмінпослуг недавно ...довідка потрібна була ...все гарно , чисто , на ресепшені привітливі дівчата ...взяв талончик ...підішла черга ...дійшов до "стойки" ...сидить товстосрака конторська тьотка і з запитанням на обличчі (морді) якого яух ти сюди прийшов ...і починає "футболити" по всьому місту по конторах ...от такий "центр"
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поймите полную картину всего и наведите порядок
Проанализируйте про анальное и впихните невпихуемое...
ЗЫ: зря клоун в армии не служил. С такой безобразной образностью речи (каламбурчик, гыыыы ) давно бы до прапора дослужился.
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Тактика цуцика понятна.
Взять то что и так работает, сделать громкую заяву про "налаживание работы" и вуаля предьявить работающее уже как свою заслугу)
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Дайош кадастр Мальдивов!
Пассмотрим щотама у соєвых...
🤗
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Не земля им не нужна им клептоманам хочется хоть что то продать иначе ломка.А потом они думают что им за это ничего не будет.
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Сегодня доступ к кадастру есть только у его хозяина.
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Открываем сайт кадастра, всё, что зарегистрировано в нём есть, информацию получить можно получить про любой земельный участок, через свой эл.кабинет. И что это меняет в плане реализации прав граждан на землю. Открыть кадастр это я понимаю, выставить в свободный доступ информацию про свободные земли, что и начинали делать, но прикрыли, и обеспечить не на словах, а на деле выделение земли согласно закона каждому гражданину Украины, который потом сможет потом её продать гражданину Украины или сдать в аренду и это право должно быть реализовано и никакими новыми законами не должно быть забрано,это можно обеспечить, так же как и получение любых других льгот, главное чтобы власть захотела.Тогда мы сможем сказать,что эта власть действительно народная. Сейчас благодаря ожиданию рынка земли, олигархи совершают преступление и всё это хотят забрать у граждан Украины.
Сначала безоговорочное право гражданина Украины на землю, потом рынок земли.
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Повторюсь...
Хто забув, а можливо не знає.Кожен громадянин України має право на отримання та безоплатну приватизацію:
2 га під особисте селянське господарство, до 5 га лісу в складі цих господарств, до 3 га озер.0,25; 0,15;0,1 га під садибу в селах, ПГТ, містах відповідно, 0,1 га під дачу, 0,12 га під садівництво, 0,01 га під гараж. Це кожному громадянину відповідно Земельного кодексу і нехай хазяйнують або продають таким же громадянам України. Але дійсно роздайте за прізвищем, а не через корупційні тіньові схеми потрібним людям. Пане президент України допоможіть нарешті громадянам України отримати їхню землю. Тоді у них буде що захищати.
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