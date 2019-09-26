 Кабмин планирует открыть доступ к кадастрам для всех украинцев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение правительства.
"Даю всем неделю. За это время поймите полную картину всего, что у вас происходит, и наведите порядок", - заявил Гончарук во время рабочего совещания.
Он отметил, что информация в кадастрах должна быть профессионально собранной, оцифрованной, а также доступной для всех желающих.
"Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров. Денег нет. Кадастров нормальных тоже", - отметил премьер.
В частности Гончарук отметил необходимость упорядочения земельного кадастра, необходимого для открытия рынка земли.
Повідомлення
Шановні користувачі Публічної кадастрової карти України!
На сьогодні Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру здійснюються заходи із виправлення помилок, які містяться в Державному земельному кадастрі.
На Публічній кадастровій карті України створено окремий інформаційний шар «Ділянки з помилками геометрії», який відображає земельні ділянки, що мають перетини з іншими земельними ділянками.
У разі знаходження Вашої земельної ділянки у шарі «Ділянки з помилками геометрії» Ви можете звернутися на Гарячу лінію Держгеокадастру за телефоном: 0 800 300 808, на електронну пошту: zvg@land.gov.ua або будь-яким іншим зручним для Вас способом за отриманням відповідних роз'яснень.
На даний час шар «Ділянки з помилками геометрії» створено на пілотну територію у Вінницькій області.
Сразу же при входе на сайт выпадает в окне.
Проанализируйте про анальное и впихните невпихуемое...
ЗЫ: зря клоун в армии не служил. С такой безобразной образностью речи (каламбурчик, гыыыы ) давно бы до прапора дослужился.
Взять то что и так работает, сделать громкую заяву про "налаживание работы" и вуаля предьявить работающее уже как свою заслугу)
Пассмотрим щотама у соєвых...
🤗
Сначала безоговорочное право гражданина Украины на землю, потом рынок земли.
Хто забув, а можливо не знає.Кожен громадянин України має право на отримання та безоплатну приватизацію:
2 га під особисте селянське господарство, до 5 га лісу в складі цих господарств, до 3 га озер.0,25; 0,15;0,1 га під садибу в селах, ПГТ, містах відповідно, 0,1 га під дачу, 0,12 га під садівництво, 0,01 га під гараж. Це кожному громадянину відповідно Земельного кодексу і нехай хазяйнують або продають таким же громадянам України. Але дійсно роздайте за прізвищем, а не через корупційні тіньові схеми потрібним людям. Пане президент України допоможіть нарешті громадянам України отримати їхню землю. Тоді у них буде що захищати.