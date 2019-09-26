 Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в Польше, комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время он подчеркнул, что не будет комментировать суть этого разговора: "Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься".
"Позиция третья – все последние пять лет мы получали беспрецедентную двухпартийную поддержку со стороны американских конгрессменов, американских сенаторов, американских президентов и американского народа", – напомнил пятый президент Украины.
По его словам, для Украины жизненно необходимо сохранить двустороннюю поддержку. "Ни в коем случае нельзя Украине быть привлеченным к той предвыборной внутренней борьбы в Соединенных Штатах Америки, или в любых других государствах", – добавил он.
"Мы благодарны США за поддержку, которую они демонстрировали, предоставляли Украине во время российской агрессии – санкциями, военной помощью, экономической помощью, миссиями советников", – сказал Петр Порошенко.
Пятый президент Украины также особо подчеркнул широкой помощи ЕС, которую получала Украина. "Так же мы очень благодарны Европейскому Союзу. Это то, на что Путин не рассчитывал – что 28 стран-членов объединятся и совместно примут решение о санкциях против России, и про экономическую, политическую, технологическую помощь, которую они оказывали Украине", – сказал он.
"Сумма, которую предоставил нам ЕС, была беспрецедентной. Могу отметить, как человек который владел полным объемом информации относительно переговоров по безопасности Украины – без Ангелы Меркель, без Франсуа Олланда, без Емануєля Макрона, что сменил Франсуа Олланда на посту президента Франции, санкции ЕС были бы невозможны. Потому что эти две страны представляли весь Европейский Союз", – заявил Петр Порошенко.
"Я – человек, который принимал непосредственное участие, начиная с июня 2014 года, в первом пакете санкций против РФ. Роль канцлера Меркель и президента Макрона, президента Олланда трудно преувеличить. Подчеркиваю, объем поддержки был такой, что никогда ЕС ни одной стране мира такой объем поддержки не оказывал", – подчеркнул пятый президент Украины.
По его словам, в декабре Евросоюз должен рассмотреть вопрос о продлении санкций. "Санкции и мировая коалиция в поддержку Украины работает лишь тогда, когда она глобальная. Если мы кого-то выделяем, кого-то отталкиваем, это разрушает коалицию", – отметил он.
"Именно поэтому я надеюсь, что сейчас дипломатическими усилиями последствия этого скандала будут минимизированы и нам удастся рассчитывать на продление санкций в декабре, если РФ откажется имплементировать Минские договоренности, которые были приняты пять лет назад, которые являются юридической базой для применения санкций против России как инструмент давления, чтобы она выполнила Минские договоренности", – отметил Петр Порошенко.
Он добавил, что это будет означать, что Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий, отдать неконтролируемый участок украино-российской границы под контроль Украины, разоружить незаконные военные формирования и создать необходимые опасные условия для начала политического процесса.
"Пока что ни одного шага России в этом направлении мы не видим", – отметил он.
Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься"Источник: https://censor.net.ua/n3150630
иначе с ЗЕБЕнькой пропадем
26 новороссных республик
Опять пьяный с утра?
Это отсюда пример брать?
разницу чувствуешь и благодаря кому.....
Наведи лад в стаде твоих идиотов-адептов.
Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься"Источник: https://censor.net.ua/n3150630
А ведь говорили сыньоносому, не бухай
спроси у рассеян, у них добробут растет не по годам
Наш Зелинский, как "величайший лидер современности" сделал эту Макрель с Макаронами, нехай обтекают... Нехай только предложат еще свою помощь, бездельники...
Зеленский может одним звонком уничтожить президента любой страны!
и в отношениях со штатами и "западными партнерми"?
нужно иметь талант.
по ходу дошутился.Он же не интересуется сутью проблем,ему надо сорвать аплодисменты.
на секунду представьте себе, шо в 20м изберут Байдена,
думаю шо нет, но все же? а если даже и нет?
у американцев на слуху - Украина, импичмент, вмешательство в выборы.
95 % процентов из них Украину на карте будет в Австралии искать,
но ет ничего не меняет - гвоздь забит.
Когда это... полетело в США ,я сразу сказала ,что мне страшно, в пору молиться.
Но нет чуда не произошло.
Но ,у нас еще есть шанс,учитывая психологию шариковых ,они без харчевания не могут,если Зе не станут помогать, его адепты сами его обглодают. Свора шакалов никогда не имела принципов, у них хозяин тот, кто кидает косточку с мясом.
Это не лучший вариант,но нам выбирать не приходиться ,вариантов у нас немного.
негатив против Украины в Америке накоплен.
и ето не кацапирующие на Цензоре троли сделали - пузатые дяди не по етим делам.
ето сделали Президенты Украины - разом - но шмаркля пересморкала всех
тут и кравчучек с его сдачей (не уничтожением), а сдачей ядера кацапам.
тут и кучма с Гонгадзе и отравлением юща...
но зеленый - ета шо та особеннага.
интересно, ленка продолжает сливать в инет передвижение украинских войск,
или уже как первая леди Украины просто шепчет мужу на левое ушко (правое богдан занял)
а уже тот, как мировой политик колоссального уровня, уже всех и всем сливает?
Путлеру таки судьба подарила зеленского ,уж не знаю кому он молился ,богу или черту ,чтобы тот варвар появился во главе Украины ,у той сарачи зеленой просто уникальная способность к разрушению.
Турбины Сименса в Крыму, СП-2, рф в ПАСЕ, нагибание Украины на условия куйла про это тоже потрынди, петюня.
Порохосмоктунців до уваги не беремо.
Чи то шкварчит ваша папироска?
Зело умные потому как.
Проблема для порохоскота только в том, что нужно новые тезисы получить и врать по новой . Но это нормально, так эта свора уже десятки раз делала.
зы1: У западных политиков нет личных ботов, только у ***** всякого, имейте ввиду, *******.
зы2: Поросенок, а не Попрошенко, Потрошенко, Прах, Потрох, потому как со Свинарчуком с одного корыта жрал.
- ха ха ха...
ответил мистер.