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 Политика Украины
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 Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины

Скандал с обнародованием телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, в котором они оба критиковали Европейский Союз за недостаточную помощь в борьбе с российской агрессией, очень вреден для Украины.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в Польше, комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время он подчеркнул, что не будет комментировать суть этого разговора: "Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься".

"Позиция третья – все последние пять лет мы получали беспрецедентную двухпартийную поддержку со стороны американских конгрессменов, американских сенаторов, американских президентов и американского народа", – напомнил пятый президент Украины.

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По его словам, для Украины жизненно необходимо сохранить двустороннюю поддержку. "Ни в коем случае нельзя Украине быть привлеченным к той предвыборной внутренней борьбы в Соединенных Штатах Америки, или в любых других государствах", – добавил он.

"Мы благодарны США за поддержку, которую они демонстрировали, предоставляли Украине во время российской агрессии – санкциями, военной помощью, экономической помощью, миссиями советников", – сказал Петр Порошенко.

Пятый президент Украины также особо подчеркнул широкой помощи ЕС, которую получала Украина. "Так же мы очень благодарны Европейскому Союзу. Это то, на что Путин не рассчитывал – что 28 стран-членов объединятся и совместно примут решение о санкциях против России, и про экономическую, политическую, технологическую помощь, которую они оказывали Украине", – сказал он.

"Сумма, которую предоставил нам ЕС, была беспрецедентной. Могу отметить, как человек который владел полным объемом информации относительно переговоров по безопасности Украины – без Ангелы Меркель, без Франсуа Олланда, без Емануєля Макрона, что сменил Франсуа Олланда на посту президента Франции, санкции ЕС были бы невозможны. Потому что эти две страны представляли весь Европейский Союз", – заявил Петр Порошенко.

"Я – человек, который принимал непосредственное участие, начиная с июня 2014 года, в первом пакете санкций против РФ. Роль канцлера Меркель и президента Макрона, президента Олланда трудно преувеличить. Подчеркиваю, объем поддержки был такой, что никогда ЕС ни одной стране мира такой объем поддержки не оказывал", – подчеркнул пятый президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это не уровень личных обид - это уровень большой политики", - Кулеба об упоминании Меркель и Макрона в телефонном разговоре Зеленского и Трампа

По его словам, в декабре Евросоюз должен рассмотреть вопрос о продлении санкций. "Санкции и мировая коалиция в поддержку Украины работает лишь тогда, когда она глобальная. Если мы кого-то выделяем, кого-то отталкиваем, это разрушает коалицию", – отметил он.

"Именно поэтому я надеюсь, что сейчас дипломатическими усилиями последствия этого скандала будут минимизированы и нам удастся рассчитывать на продление санкций в декабре, если РФ откажется имплементировать Минские договоренности, которые были приняты пять лет назад, которые являются юридической базой для применения санкций против России как инструмент давления, чтобы она выполнила Минские договоренности", – отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что это будет означать, что Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий, отдать неконтролируемый участок украино-российской границы под контроль Украины, разоружить незаконные военные формирования и создать необходимые опасные условия для начала политического процесса.

"Пока что ни одного шага России в этом направлении мы не видим", – отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3150630
 
   
 Топ комментарии
 
Учитесь бобики как должен говорить настоящий Президент
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З днем народження пане президенте!!!
Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 5243

Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 4774

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Зе сцкуну до Пороха ,как 73% бидлу до адекватної людини Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 4282
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Учитесь бобики как должен говорить настоящий Президент
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вот так？

Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься"Источник: https://censor.net.ua/n3150630
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почему для алкаша пэти Украина стала другой страной？
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про алкаша, ты всех по себе не ориентируй Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 6626 Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 2640
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пообшайся со своим другом "алкашем петей" сам. Потом расскажешь.
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Так пусть ЕС признает что нет никаких демократических принципов. Что любая страна-гопник может отжимать территории и имеет на это право. Так уже было перед второй мировой. Если они хотят чтобы повторилось и сейчас - что Украина может с этим поделать.
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Надо работать и давать результат с тем что есть. Другой Европы для нас нет.
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Зе сцкуну до Пороха ,как 73% бидлу до адекватної людини
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Нужно возвращать Пороха!

иначе с ЗЕБЕнькой пропадем Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 2399
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Спасибо Пороху внешнюю политику его. Благодоря европейским санкциям мы вернули окупированный Донбасс и Крым. Россия расспалась на 26 государств. Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 5717
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Спасибо Пороху, украинским патриотам, США и ЕС за то, что Украина не распалась на

26 новороссных республик Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 9331
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Благадоря ему и помощи ЕС ты сейчас не жрешь говно с лопаты.
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Я против! -- ...а то, следующий будет голубой...
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Сначала говорит "вреден", потом " не буду комментировать"
Опять пьяный с утра?
Это отсюда пример брать?
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У этого говна, которое 5 лет всем брехало в глаза и продолжает это делать сейчас еще и учиться? Ну ты и пэбил, мля....
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Хорошо, что Европа нам помогла и Украина вернула Донбасс и Крым! Дякую!
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про Грузию в 2008 забыли через несколько месяцев

разницу чувствуешь и благодаря кому.....
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Да, а про Украину не забыли - только и думают как бы это сделать, надоели мы им.
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вот это украина вляпалась в скандал. с одной стороны сша, с другой - евросоюз, с третьей порохоботы путч готовят и внутреннюю обстановку накаляют. а ***** тем временем руки потирает...
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А Вовік, весь в білому: " А я тут не при чем, совсем я не при чем"
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нет, не в белом. мне было противно его жополизание трампу. но в остальном - его трудно еще в чем то обвинить
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Не, ну блін, талантіще. Так роз.сратися з усіма хто підтримував, талантіще
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Пэтя, а порохоботы на "Цензоре" пишут, что Меркель и Макрон - агенты Крымля!
Наведи лад в стаде твоих идиотов-адептов. Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 9207
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может и пруфы имеются что порохоботы так говорят про Меркель и Макрона? или так - бла-бла-бла, я вам ничиво ни должин?
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Соевые идиоты, вам все понятно, что такое сыньоносое.

Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься"Источник: https://censor.net.ua/n3150630
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З днем народження пане президенте!!!


Без Меркель, Олланда и Макрона санкции ЕС были бы невозможны, - Порошенко о стенограмме разговора президентов США и Украины - Цензор.НЕТ 4774

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с ним паралич приключился？
А ведь говорили сыньоносому, не бухай
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Лосле того, как зеля на раше назвал Украину проституткой, его бездарность не удивляет.
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З днем народження, пане Президент !
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о тех которые "нас е..т, а мы крепчаем" Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 7969

спроси у рассеян, у них добробут растет не по годам
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Хорошо бы получить отчет о расходовании финансовой помощи, полученной Украиной в качестве поддержки в противостоянию агрессии. А к чему привели дипломатические усилия для освобождения оккупированных территорий мы и без отчетов видим.
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Ну я думаю не сложно включить мозг. И понять что ЕС нам ничем не обязан. Но они кроме фин. помощи нам, ввели санкции против рф, которые для той же ЕС стоило немалых денег. рф это нехило мокнуло в г..о (хотя бы тот резерв рф, где он?! гугл в помощь). А вот купить мясо и снабдить его металоломом советского производства которого на раше весьма не мало, не так дорого.
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Когда страною правит малограмотная ЧЕРНЬ, беды не миновать...(1917 года-гегемон у власти)
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Типа клептомана-барыги мальдивского? Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 3921
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Как там, Медведчук уже на 5-м канале авторскую передачу открыл? .
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Отець нації , опоросєнко , має рацію ! Можна лише добавить , що й якби не путя , то також санкції , були б ,не можливі ! Ну навіщо ,отцю дали коліном в зад 🐷 ???
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Шо этот Порошенко чешет?
Наш Зелинский, как "величайший лидер современности" сделал эту Макрель с Макаронами, нехай обтекают... Нехай только предложат еще свою помощь, бездельники...
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А мне понравился комет тут одного форумчанина -

Зеленский может одним звонком уничтожить президента любой страны!
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Наш Зелинский может... Это он еще ********** палочку не расчехлял...
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Боюсь что этому музыканту скоро его смычок обломают. Это вам не 73 % продажных купить за обещание колбасы. Он связался с такими дядями что они сами из него колбасу сделают,и скормят ее 73 % зебилов .
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все таки зеле надо отдать должное - за два дня так все исхерачить
и в отношениях со штатами и "западными партнерми"?
нужно иметь талант.
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Что вы хотите ,профессиональный клоун, шоу и цирковые представления его профиль.
по ходу дошутился.Он же не интересуется сутью проблем,ему надо сорвать аплодисменты.
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все ето очень не смешно на самом деле.
на секунду представьте себе, шо в 20м изберут Байдена,
думаю шо нет, но все же? а если даже и нет?
у американцев на слуху - Украина, импичмент, вмешательство в выборы.
95 % процентов из них Украину на карте будет в Австралии искать,
но ет ничего не меняет - гвоздь забит.
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Ну мы то уже не смеемся,это у нас нервное. Что делать..
Когда это... полетело в США ,я сразу сказала ,что мне страшно, в пору молиться.
Но нет чуда не произошло.
Но ,у нас еще есть шанс,учитывая психологию шариковых ,они без харчевания не могут,если Зе не станут помогать, его адепты сами его обглодают. Свора шакалов никогда не имела принципов, у них хозяин тот, кто кидает косточку с мясом.
Это не лучший вариант,но нам выбирать не приходиться ,вариантов у нас немного.
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о так и я, как тока в амерских новостях мелькает Украина - ето очередной зашквар.
негатив против Украины в Америке накоплен.

и ето не кацапирующие на Цензоре троли сделали - пузатые дяди не по етим делам.
ето сделали Президенты Украины - разом - но шмаркля пересморкала всех
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Ну если предыдущие могли добиться хоть чего то для Украины,то после этого неумка мы просто изгои. И не только в США, маленький стукачок успел напакостить и странам ЕС, правда говорят маленькое и говнистое, уж обделался так ,что всех заляпал..
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не все предидущие,
тут и кравчучек с его сдачей (не уничтожением), а сдачей ядера кацапам.
тут и кучма с Гонгадзе и отравлением юща...
но зеленый - ета шо та особеннага.
интересно, ленка продолжает сливать в инет передвижение украинских войск,
или уже как первая леди Украины просто шепчет мужу на левое ушко (правое богдан занял)
а уже тот, как мировой политик колоссального уровня, уже всех и всем сливает?
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Да...И не надо яо.один маленький пакостник может за несколько месяцев угробить все, что было достигнуто до него нелегким трудом , уничтожить репутацию страны в самые короткие сроки , прессорить ее со всем миром и оставить без помощи и поддержки.
Путлеру таки судьба подарила зеленского ,уж не знаю кому он молился ,богу или черту ,чтобы тот варвар появился во главе Украины ,у той сарачи зеленой просто уникальная способность к разрушению.
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Да, Зе это вам не Гадя Савченко, так подосрать своей стране надо суметь. Впрочем, он, возможно, ее своей и не считает.
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ну если они санкции породили, то они их и отменят. есчо и извинятся перед ******, бонусом.
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Это стецьгавам опять переписывать методички придется. Меркель и Макрона надо переквалифицировать с подпевателей пуйла в самых настоящих незаменимых союзников.
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"Сумма, которую предоставил нам ЕС, была беспрецедентной.". Бла-бла-бла. Сумму назови?

Турбины Сименса в Крыму, СП-2, рф в ПАСЕ, нагибание Украины на условия куйла про это тоже потрынди, петюня.
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Санкции стали возможными только после жесткой позиции Британии! Фрау Риббентроп нехотела с ними ругаться что бы удержать в ЕС.
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Думка бариги - мало кому цікава.
Порохосмоктунців до уваги не беремо.
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А шо тогда шкварчит?
Чи то шкварчит ваша папироска?
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Оно и видно что не берете во внимание,от того у вас и такие "досягнення " кождый день, что скоро не одно приличное общество пианиста на порог не пустит.
Зело умные потому как.
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та не, всё норм. Европа заставила путена уйти из Крыма и Донбасса, это потом Зеля их сдал.
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Весь этот текст от Порошенко полностью состоит из манипуляций и прямой лжи. Все как обычно.
Проблема для порохоскота только в том, что нужно новые тезисы получить и врать по новой . Но это нормально, так эта свора уже десятки раз делала.
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"Ни в коем случае нельзя Украине быть привлеченным к той предвыборной внутренней борьбы в Соединенных Штатах Америки, или в любых других государствах"_______________свинохряк видно забыл как в разгар президентских выборов в Америке, публично желал победы Хилари Клинтон, а после ее проигрыша долго бегал за Трампом заглядывая в глаза и все пытался поцеловать ему ручку!
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Соя, без Штатов не было бы ни каких санкций, это исключительно их заслуга. А вот вашего нанимателя Порося, как раз всю дорогу терпели, как и поросенковский МИД. То как наши дипломаты разговаривали на официальных встречах -- не лезет ни в какие ворота. Фырканья и ультиматумы. Чтоб не война, чтоб не Майдан и главное, чтоб не давление Штатов на Европу, Украину давно бы послали на хрен, вместе с Поросенком. Там при каждой встрече нашим дипломатом открытым текстом говорили о проблемах с тотальной КОРРУПЦИЕЙ, а наши в ответ "У нас для Євопи є три остаточних Ні", удивляюсь как их вообще слушали с таким гнилым базаром, хотя что тут не ясно, надо же мину корчить воруя наши деньги, будто бы там этих шоколадных жуликов не раскусили. Привыкли украинцев за идиотов держать, то так и внешние отношения строили.
зы1: У западных политиков нет личных ботов, только у ***** всякого, имейте ввиду, *******. Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 5978
зы2: Поросенок, а не Попрошенко, Потрошенко, Прах, Потрох, потому как со Свинарчуком с одного корыта жрал. Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 483
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- звоните мне почаще мистер Президент.
- ха ха ха...
ответил мистер.
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Без сговора Порошекно с Путиным,Меркель и Олландом не было бы "минского сговорняка",а действовал бы Будапештский меморандум.
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Падаль Потрох сдал Украину в обмен на помощь офшорам и бесперебойную прокачку газа и нефти в Европу. Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України - Цензор.НЕТ 6788
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