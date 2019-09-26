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 Экономика
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Все про:металлургия (313) Каленков Александр (55)

 Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - Каленков

Последствия законопроекта № 1210 об изменениях в Налоговый кодекс для украинской экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года.

 Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков для статьи "Марионетки Коломойского: Почему налоговый комитет Рады идет на поводу у олигарха" на сайте 112.ua.

"Последствия, которые могут быть для экономики (в результате принятия законопроекта № 1210 в нынешней редакции, - ред.), могут запомниться, как запомнился 2008 год, когда экономика рухнула, обвалился курс гривны", - говорит Александр Каленков.

В материале говорится об изменениях в Налоговый кодекс, которые инициировал глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Участники рынка уже буквально завалили профильный комитет письмами с предупреждениями о том, что предлагаемые изменения могут обвалить ведущие по налоговым поступлениям отрасли экономики и спровоцировать катастрофические последствия. Бизнес выступает против предложенных инициатив, поскольку в них речь идет о повышении акцизов на сигареты, отмене стимулирующей ставки на добычу нефти и газа, повышении ренты на добычу ЖРС и т. д. При этом изменения никак не затрагивают бизнес олигарха Игоря Коломойского.

Все перечисленные инициативы могут иметь серьезные последствия для украинской экономики. В частности, изменения, предложенные для отрасли добычи ЖРС, могут нанести огромный удар по металлургической промышленности и привести к обвалу курса гривны, в результате сокращения объемов экспорта и, соответственно, поступлений валютной выручки, предупреждают участники рынка и эксперты.

Если изменения будут приняты в нынешнем виде, соотношение ренты к коммерческой прибыли будет в 10 раз выше, говорит Александр Каленков.

И это при том, что на европейских рынках ЖРС главный конкурент Украины – Россия и прежде всего компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, известного олигарха, близкого к Владимиру Путину.

Примечательно, что изменения в подходах к налогообложению железорудной отрасли появились после интервью Коломойского в одном из украинских изданий, в котором он говорил о якобы сверхприбылях украинских ГОКов, добывающих ЖРС, и призывал власти ввести ограничения на ее экспорт.

"Я читал интервью Игоря Валерьевича Коломойского, в котором он говорит о прибыльности железорудного бизнеса, причем говорит абсолютно необоснованно, не с цифрами… у меня такое ощущение это было сделано специально… чтобы привлечь внимание, достаточно провокационно. Но он может позволить себе все что угодно говорить, главное - что будут делать люди, непосредственно принимающие законодательные решения, депутаты", - сказал Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/n3150629
 
 
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как сказало коломойша, дефолт не страшен и зеля сказал - есть Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - Каленков - Цензор.НЕТ 2327
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этот точно порахобот. Его нужно посадить и все у него забрать, а детей отправить в окопы!
Шоб не мешал работать бубочке! Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - Каленков - Цензор.НЕТ 3808
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Астанавітєся ! А то путлєр нападе ! І долар по 100 грн, буде !😆
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Скільки бабла вже потратили на цю інформаційну війну українські залізорудні барони і лорди?
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как сказало коломойша, дефолт не страшен и зеля сказал - есть
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А зебилы подхватили - всегда готовы.
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этот точно порахобот. Его нужно посадить и все у него забрать, а детей отправить в окопы!
Шоб не мешал работать бубочке! Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - Каленков - Цензор.НЕТ 3808
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Для них детей вернуть в Украину - уже страшный сон. А то какие-то окопы.
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для кого для них, конкретно можно? Или очердной фейко-дрочер гавновброс?
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Петисос, понятно, что пожалел нищебродов-металлургов ахметку и ему подобных.
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вся эта херня, только для того, что бы убрать канкуренцию кацапским -металургам. У вас не достаточно мозгов, что бы понять простую вещь. Если увеличить в два раза ренту то, поступления в бюджет не увеличатся в два раза, а отрасль просто схлопнется на радость кацапским металургам.

BAT из страны выгнали уже, который давал до 2% бюджета. Теперь только металургию осталось схлопнуть.
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Рента увеличилась с 8% до 10%. В чем проблема для магнатов?
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а ты статью почитай, там все написано и не с 8 до 10, не бреши.
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ой, как же не хочется мегабарышей лишаться
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********** зебилов зачётный.. так даже с идиотизма зеленой шмарки не смеялся))
пиши ещё, мы поржем Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - Каленков - Цензор.НЕТ 6358
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Как ты прав, ничто не является продукцией, если это не Боярышник.
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Предлагаю! всем уродам зеленожопым быстро скинуться для "святого " кАломойши , честного-пречестного, и бедного -пребедного кукловода вазелина , ни разу не международного вора и мошенника ( на которого по 10 дел только в Лондоне и Денварском канцлерском суде США) лярдов 12-15 зелени, перестать зелебобам жрать и пить, дышать и кормить детей- все для бени, все для праведника, все для победы жлобского бени над зеленым мозгом 73%!))))) А то вишь как бабушки бени ботоферма тут в комментах срет беспрерывно, так хочет беня денег, что аж дышать не может. Че, зря он тут клоунов к власти привел?
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Ахмтов обеднеет и Замля натолкнося на небесную ось.
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Ну, наверное и конкурентов у России в Европе тоже будет меньше. А так да, Ахметов обеднеет.
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...конкретров в чем? Торговать своим телом?
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Деляги вместе сделали вместе под себя
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Немножко поднимают налоги самым "страждущим", вроде добытчиков руды, нефти и газа, а также торгашам сигаретами - и ужасный вой стоит уже не одну неделю. А если поднимать тарифы в несколько раз для обычного населения - так все норм, проводятся реформы.
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Представитель крупного бизнеса возбудился, что уже не выйдет так просто отмывать "свободные деньги" через фирмы-стиралки платя мнимальные налоги.
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Зеля с гочаруком не хрена не знают.Счас прийдет бодя и все им обьяснит,что надо делать.Три юриста большая сила это не один гончарук.
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это он что...о коломойше посмел бекнуть? )))) ничесе...
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Да, как не было и инфляции. Это все придумал Порощенко для своей фабрики в Липецке!
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Фигня!
Зебилы готовы страдать ради своего идола!
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Например с юлей они бы искали компромис.А с юристами бизнес и говорить не будет не по понятиям да и не с кем. Слаб Зеля и глуп.
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сутенеры против легализации черного нала
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по визгу прислуги украинских олигархов, можно сделать однозначный вывод - власть движется в правильном направлении!
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Неси горшок в правильном направлении, бо уволят!
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"верное направление" для зебилов, это когда расходы на содержание зеленой шмаркли и Ко - ПОДНЯЛИ в 157 РАЗ, а на больных детей - УМЕНЬШИЛИ в 2-6 раз

Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - Каленков - Цензор.НЕТ 7551
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Та они уже готовятся к обвалу. Так же было и в 2008-ом году. Сначала укрепили гривну, а потом обвалили к чертям.
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зебилы должны верить, что гривна скоро по 8 будет.. шмаркля обещал это в сериале! Наслідки законопроєкту №1210 для економіки будуть порівнювані з кризою 2008 року, - Каленков - Цензор.НЕТ 8307
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Как нам объяснили по цифрам поступлений в бюджет, экпорт металла и ЖРС не имеет отношения к валюте для государства по причине возврата НДС экспортерам, а этот возврат получают частные физлица, накапливая его в офшорах. Так что здесь Коломойский прав. И это еще не все, далее эти деньги (уже не государственные!) поступают таки в Украину, разбалансируя внутренний рынок необеспеченным спросом и провоцируя инфляцию.
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Правильно ! А на курс валюты уже давно заробитчане влияют больше, чем все экспортёры. И к тому же местные бонзы вынуждены конкурировать с польскими и другими европейскими фирмами за рабочую силу. Так что времена поменялись, добро пожаловать в рынок, хлопці-олігархи !
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Да, вот и идет борьба за эти миллиарды, потому как наш отечественный олигарх не способен произвести что-то для внутреннего рынка, чтобы связать эти деньги.
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Деньги они в Украину из оффшоров переводят как чистые и по причине того, что такого подъема бабла как здесь для них нигде нет.
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Непоянто почему не орут порохоботы - карул торгуют нашей землей, как они делают по земельнй реформе, которая не предполагает вывоз загранцу.
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А кого волнует экономика? У них есть план и они его будут выполнять, а там хоть трава не расти. Уничтожают и мелкий бизнес, и крупный бизнес. Что выживет, то будут доить по полной, часть приберёт к своим волосатым рукам Коломойский. И что-то обещанной либерализации на горизонте не видно, пока только налоговое ярмо.
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