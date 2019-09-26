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Все про:Еврокомиссия (847) помощь (3097) Евросоюз (12598)

 Мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС, - представитель Еврокомиссии

Представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Кордивела прокомментировал слова Зеленского, который отметил в беседе с Трампом, что Европа "недостаточно" помогает Украине.

Он назвал беспрецедентной помощь, которую Евросоюз предоставил Украине за последние пять лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не комментируем телефонные разговоры и различные декларации. Действительно важно сказать, что помощь Европейского Союза Украине является беспрецедентной. В течение пяти лет мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории Европейского Союза. ЕС продолжает поддерживать Украину и ее демократический путь, признавая беспрецедентный вызов, с которым сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия в сфере реформ. Со времен Революции 2014 года, Европейский Союз вместе с другими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млн евро в грантах и ​​в займах для поддержки процесса реформ с мощной обусловленностью продолжения прогресса", - отметил представитель Еврокомиссии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом

Отдельно он подчеркнул, что Евросоюз также оказал Украине помощь в военной сфере и сфере безопасности.

"Мы решительно и в полной мере поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Мы осуществляем это с использованием ряда мероприятий, дипломатических усилий и продолжением диалога", - добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним, после публикации стенограммы телефонной беседы Зеленского и Трампа, состоявшейся в июле, стало известно, что президент Украины жаловался на недостаточную помощь со стороны стран Европы.

Также на Цензор.НЕТ: Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом

Комментируя сказанные Трампу слова, Зеленский подчеркнул, что разговор состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран. Несмотря на это, глава государства благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине.

По мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы, упоминание лидеров Германии и Франции в июльском телефонном разговоре президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - является рабочим процессом в большой политике, а не уровнем личных обид.

Источник: https://censor.net.ua/n3150628
 
 
 Топ комментарии
 
Знать бы еще в чем заключается эта беспрецедентность.
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Ага....
Вон Сименс турбины поставил......
Это ж когда Крым в Украину вернется - они же Украине достанутся!
Да и мост многие компании строить помогали..... Тоже все для украинцев....
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Тю, я думав найбільший пакет отримала Польща в 90-х...
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Совет форумчанПравила форума
 
Знать бы еще в чем заключается эта беспрецедентность.
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Как же, аж 15 миллионов евро. До меня только сейчас дошло, что ЕС вообще ничем не помогли, кроме безвиза.

Давайте вспомним Грецию: больше 100 миллиардов (!!!) евро.
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По-моему даже то что выделялось выделялось в виде кредитов.
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беспрецедентно дали в долг с грабежническими процентами, это у них называется поддержка

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Тю, я думав найбільший пакет отримала Польща в 90-х...
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Как он ващще посмел коментировать слова величайшего лидера современности
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Ага....
Вон Сименс турбины поставил......
Это ж когда Крым в Украину вернется - они же Украине достанутся!
Да и мост многие компании строить помогали..... Тоже все для украинцев....
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... и помогли рашке Северный поток-2 построить, убив Украине транзит газа.
Приняли кацапстан обратно в ПАСЕ и т. д.
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Ідіоте, І Греція і Польша - члени Євросоюзу.
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Емм, Польщі основні кошти прийшли ДО того, як вона вступила в ЄС...
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Точно? Ти впевнений? Ще до того, як вона навіть стала кандидатом до вступу? От, зебобіки, пілять, брешуть і не моргнуть суки.
Придурку, завдяки вам, зЕбілам, Україна повернулась навіть не в часи Януковича, а в часи Кучми, а тому нам до Європи ще ого-го. В Європі сьогодні кажуть, що українці замість того, щоб років через 10 бути в Європі вирішили за пів року опинитись в жопі. Ви це зробили, вам то вдалось.
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Гей, шановний, зебілом мене тут ще ніхто не називав, за таке і в пику можна! Запам'ятай, я ніколи в житті не проголосую за неукраїнця!

А Польщі основні кошти дали після підписання нею угоди про асоціацію. В основному німці постаралися. От цікаво, що у цьому пості спонукало вас подумати, що я можу бути за Зєлю???
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За зебіла перепрошую! А от звинувачувати Європу в тому, що мало допомогла, то треба трохи думати, блін... скільки заслужили, стільки й допомогла. І то не мало. Скільки їм їх санкції коштували порахувати не пробували? О тож! І санкції. і безвіз, і торгові преференції, і підтримка на перемовинах. І це при тому, що 73% в нас зебілів.
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Загуглите тему помощи ЕС Турции - бабло вливают туда. В любом случае фраза «самая беспрецедентная в истории» немного голословна, разве нет?
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Затусуйте себе тот пакет в зад...ний карман .... Мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС, - представитель Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 1935
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Так, почався срач з Європою. Все по заповітах *****, старається Зеля.
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"....более 15 млн евро....". Это все, что надо знать о помощи EC.
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15 миллионов или миллиардоч?А то в каждой статье по разному пишут
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Вова об этом не знает. В сценарии "Слуги народа" такого не было.
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""В течение пяти лет мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории Европейского Союза (!!!). .. Со времен Революции 2014 года, Европейский Союз вместе с другими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млн (!!!) евро в грантах и ​​в займах для поддержки процесса реформ с мощной обусловленностью продолжения прогресса", - отметил представитель Еврокомиссии". Это стеб? Мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС, - представитель Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 9261
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-- если ты в Германии -- это твои 15 млн. или млрд. ...а если ты совок парашный -- то не твои...*)
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это только на подкуп коррупции 15 лимонов. а сколько одних озабоченностей всей степеней градации было беспрецендентно выражено в ту же поддержку.
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Та не дурак він, здібний хлопчик. І з Штатами, і з Європою розісрався, і з Росією хрен що поладить. Головне задання в нього - повний хаос в Україні. Завдання в нього таке, от він і старається. І він, і його зелебобіки. Он як рознгавкались тварюки.
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а вот и выхлопы пошли...
короче наш малец все углы уже пометил,
не личном уровне конечна же - на уровне мировой политики!
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Так их просили помочь ,а они хотят откупиться? ..круто ..
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не дотягивает мировая политика до шмаркли - в Трускавец бы ее дней на 5.
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за глупости одного клоуна будет расплачиваться вся Украина - зебилы в первую очередь
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баран Зеля высказкл Трампу мнение Чугункина, доргой информации у него не было.
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Ідіоте, з Клімкіним він не контачив. Нахрена йому Клімкін, він, як там, найвидатніший лідер, пілять...
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Климкин был ОФИЦИАЛЬНЫМ главой МИД! Больше контачить не с кем.
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А сколкьо озабоченности было, ничем нельзя измерить.
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А вам есть дело до Буркина-Фасо? То-то же, Европа так же думает об Украине и других странах 3го мира.
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А що, тобі не перепало? А то як? Тобі ж особисто мали долю відвалити. Обділили убогого...
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Толку от денег, которые вывели из Украины на строительство кримского моста и финансирование сепаратистов - ровно НОЛЬ
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Честно говоря 15млн за 5 лет это ни о чем, даже в стране без коррупции. Сомнительная помощь. США выделили в 20 раз больше и за год, так что слова Трампа небезосновательны. Вообще "поддержка" страны, которая ведет войну с орками, в 15млн за 5 лет выглядит больше стебом, чем помощью.
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Пора европейцам понять, что они помогют не Укринине, а защиащают СЕБЯ!
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Сытым европейским бюргерам нет дела до проблем стран 3го мира. Горькая правда.
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С США и Европой разосрались. Нужно искать новых союзников. Как считаете, кто это будет?
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Расскажите лучше сколько было выплачено Греции
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Вранье.
Одной Греции не так давно дали на льготных условиях 30 миллиардов евро во время ее кризиса... не говоря уже о Польше, которой дотации была около 100 миллиардов.
Лицемерие нынче шагает по миру.
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Правильно то, что представитель Еврокомиссии сказал "Мы не комментируем телефонные разговоры". То, что говорили президенты - это своеобразная игра. Политик говорит одно, думает другое, а делает третье. Каждый правдами и не правдами выторговывает себе более выгодные условия.
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С 1991 года -- Украина в свободном, демократическом плаваньи! ... и, чем дальше, тем больше ей все должны... ..." Может что-то в консерватории исправить?"
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твари должны и очень много должны твари гейропейские.
Сев.потоком они толкнули паРашу на войну, своим молчанием твари поощряли войну...

я могу дальше перечислять - вопрос кому?..
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почему то есть подозрениe, шо после гениальной зебильной политики в штатах от западных партнеров увеличится в разы...
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что - ещё несколько ниток сев.потока построят?
или красный крест стройматериалы на донбасс поставлять не будет?
или не будут больше помогать крымский мост строить?
или была другая помощь?
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За всю историю пи*дежа ротом евробюргеров
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вот поэтому ЕС,США и невходящие в них,но помогшие деньгами страны просто обязаны помочь со следствием по вопросу растаскивания Порошенко с командою денег ....Деньги растащены,реформы не выполнены.ГБР должна ПЕРВОСТЕПЕННО взяться за присвоение этих денег,чтобы доказать как свою профессиолнальность,так и то,что в украине РЕАЛЬНО взялись за коррупционеров,а не за абстрактную коррупцию
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Подал старушке в переходе, а она тебе в след: вот ты ж с.ка жадная.
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