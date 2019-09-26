 Мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС, - представитель Еврокомиссии

Он назвал беспрецедентной помощь, которую Евросоюз предоставил Украине за последние пять лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не комментируем телефонные разговоры и различные декларации. Действительно важно сказать, что помощь Европейского Союза Украине является беспрецедентной. В течение пяти лет мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории Европейского Союза. ЕС продолжает поддерживать Украину и ее демократический путь, признавая беспрецедентный вызов, с которым сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия в сфере реформ. Со времен Революции 2014 года, Европейский Союз вместе с другими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млн евро в грантах и ​​в займах для поддержки процесса реформ с мощной обусловленностью продолжения прогресса", - отметил представитель Еврокомиссии.

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Отдельно он подчеркнул, что Евросоюз также оказал Украине помощь в военной сфере и сфере безопасности.

"Мы решительно и в полной мере поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Мы осуществляем это с использованием ряда мероприятий, дипломатических усилий и продолжением диалога", - добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним, после публикации стенограммы телефонной беседы Зеленского и Трампа, состоявшейся в июле, стало известно, что президент Украины жаловался на недостаточную помощь со стороны стран Европы.

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Комментируя сказанные Трампу слова, Зеленский подчеркнул, что разговор состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран. Несмотря на это, глава государства благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине.

По мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы, упоминание лидеров Германии и Франции в июльском телефонном разговоре президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - является рабочим процессом в большой политике, а не уровнем личных обид.