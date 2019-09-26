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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1863) Минздрав (2019) Зоряна Скалецкая (20)

 Важно, чтобы изменения продолжались, а недоразумения из-за отсутствия коммуникации исчезли, - госслужащие Минздрава пригласили Скалецкую на встречу

Работники Министерства здравоохранения пригласили главу ведомства Зоряну Скалецкую к диалогу для дальнейшего внедрения медицинской реформы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала гендиректор Директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, госслужащие МОЗ Украины, весь день ждали обещанную встречу с министром Зоряной Скалецкой, которая вернулась в Киев еще вчера, но так и не получили приглашения. С пониманием относимся к напряженному графику министра и тому факту, что после командировки у министра много важных дел и встреч. Нам важно, чтобы изменения продолжались, а недоразумения из-за отсутствия коммуникации исчезли. А главное, мы, специалисты по вопросам реформы здравоохранения, хотим продолжить и завершить изменения, которых ждут миллионы украинцев и мы сами. Ведь каждый из нас - пациент. Мы должны сделать это вместе! Качественно, прозрачно и в соответствии с законодательством. Мы делаем первый шаг навстречу и приглашаем министра к диалогу. Приглашаем Зоряну Скалецкую 26 сентября 2019 г. в 17:00 на встречу с государственными служащими МОЗ Украины в Белый зал. Со своей стороны предлагаем честный разговор и профессиональные ответы на вопросы, касающиеся внедрения качественных изменений в здравоохранении", - говорится в заявлении.

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Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Важно, чтобы изменения продолжались, а недоразумения из-за отсутствия коммуникации исчезли, - госслужащие Минздрава пригласили Скалецкую на встречу 01
Важно, чтобы изменения продолжались, а недоразумения из-за отсутствия коммуникации исчезли, - госслужащие Минздрава пригласили Скалецкую на встречу 02

Источник: https://censor.net.ua/n3150623
 
 
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госслужащие МОЗ Украины, весь день ждали обещанную встречу с министром Зоряной Скалецкой
Возможно у менистра та самая проблема красочно описаная ее хазяином Радецким Важно, чтобы изменения продолжались, а недоразумения из-за отсутствия коммуникации исчезли, - госслужащие Минздрава пригласили Скалецкую на встречу - Цензор.НЕТ 2977
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Ну недорозумения исчезнут лет через пять минимум, может быть
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