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 Экономика
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Все про:ГОК (27) налоги (2663)

 Горно-обогатительные комбинаты призывают депутатов не повышать налоговое давление

На украинских ГОКах надеются, что государство не оставит сотрудников предприятий без работы и денег на жизнь.

Украинские предприятия оказались под налоговым давлением, считают ведущие украинские эксперты. Обещанные реформы, по их мнению, не помогают отечественному бизнесу, а наоборот – зажимают его в налоговых тисках.

На криворожских горно-обогатительных комбинатах уже заявили, что первыми под ударом окажутся десятки тысяч человек. Ведь из-за попыток парламента повысить ренту на добычу железной руды почти в четыре раза ГОКи не смогут конкурировать на мировых рынках. Что будет с работниками и что потеряет страна – узнавали корреспонденты "Сегодня".

В Ингулецком карьере человек рядом с огромным самосвалом кажется крошечным, как насекомое. А самосвалы, в свою очередь, кажутся игрушечными на фоне самого карьера. Он – самый большой в Европе.

Десятки миллионов тонн железной руды ежегодно эти самосвалы вывозят на поверхность. Здесь, вблизи Кривого Рога, ее добывают не только для украинских металлургов. На этом сырье работают предприятия в Европе и Китае.

Но вместо борьбы с конкурентами на международных рынках на Ингулецком горно-обогатительном комбинате теперь думают, как побороть последствия налоговых нововведений.

"На сегодняшний день трудовые коллективы Криворожьея достаточно обеспокоены ситуацией в части того, что это может коснуться непосредственно каждого работника – по социальным программам, по программам, которые связаны с персоналом. Нам это очень неприятно и непонятно. Мы вынуждены требовать, что мнение горняков все-таки должно учитываться при формировании таких законов, при их рассмотрении", – заявляет генеральный директор ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" Александр Герасимчук.

Речь идет о том, что парламент планирует увеличить ренту на добычу железной руды. Для Ингулецкого горно-обогатительного комбината она возрастет почти в четыре раза и станет крупнейшей в мире. Законопроект N1210 промышленники уже назвали убийцей национального производителя. Авторы документа не посоветовались ни с крупным бизнесом, ни с малым, говорят специалисты.

"По нашим самым скромным оценкам, дополнительные затраты наших предприятий составят 8,5 млрд в год. Для многих компаний это будет непосильным увеличением и приведет к тому, что и отрасль потеряет, и трудовые коллективы", – говорит председатель ассоциации металлургов Украины Сергей Беленький.

Руководители различных предприятий говорят – такие налоги их задушат. А это значит, что и государство не получит денег в бюджет – миллиарды гривен налогов, которые сегодня платят промышленники. И это может убить экономику, уверены специалисты. При этом, уверены эксперты, выиграет Россия, в которой налоги на добычу железной руды почти в десять раз ниже, чем в Украине.

"Горнорудная продукция станет абсолютно неконкурентоспособной. Принятие этого законопроекта приведет к тому, что отношение ренты к коммерческой прибыли в украинских предприятий будет в десять раз выше, чем у российских. Это говорит о том, что мы потеряем наши рынки, и они будут доставаться именно российским производителям", – считает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Кроме России, которая может быстро занять место Украины на мировых рынках, уже радуются Австралия, Бразилия и даже Китай – в этих странах налоги на руду тоже значительно ниже тех, которые предлагают депутаты.

В Кривом Роге на Ингулецком горно-обогатительном комбинате работают почти десять тысяч человек. Сейчас они и их семьи надеются, что государство все же не оставит их без работы и денег на жизнь.

В свою очередь специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Ранее сообщалось, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3150621
 
 
 Топ комментарии
 
Небажають платити податки,звикли як при Поці,грощі у валізах до АП носили.
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податки не платять, ховають в офшорах.
зарплатню платити не хочуть, якесь насправді "пособіє".
Ренту платити не хочуть.
Хочуть бабло рубити.
А там - нехай хоч тут всі здохнуть. Головне - встигти бабло вивезти.
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Половину офшорів світу засрали вкраденими у народу грошима.
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Небажають платити податки,звикли як при Поці,грощі у валізах до АП носили.
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Та вони що, найнялися? Залізорудні Бариги на інформаційний галдьож мабуть вже витратили більше, ніж планували зібрати з них податків.
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Хочуть без грошей залишить ! Отець бамбаса всіх прокляне , як не сказиться !😆
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Издание "Укррудпром" утверждает, что генеральным директором госпредприятия "Национальная угольная компания" будет назначен экс-директор ГП "Макеевуголь" Станислав Толчин. Со ссылкой на заявления политиков портал называет Толчина куратором Черкасской области при экс-президенте Викторе Януковиче.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/gosudarstvennymi-shahtami-naznachat-upravljat-odnogo-iz-smotrjashchih-janukovicha-smi-1301315.html
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Повышать ,непременно повышать а то зажралось ворьё,уже из жопы лезет ... Горно-обогатительные комбинаты призывают депутатов не повышать налоговое давление - Цензор.НЕТ 4686
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Половину офшорів світу засрали вкраденими у народу грошима.
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ГОКи - самые богатые монополисты Украины, в долях собственности которых сидит скрытый российский капитал.
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податки не платять, ховають в офшорах.
зарплатню платити не хочуть, якесь насправді "пособіє".
Ренту платити не хочуть.
Хочуть бабло рубити.
А там - нехай хоч тут всі здохнуть. Головне - встигти бабло вивезти.
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Обогатительные комбинаты просят не давить......... Горно-обогатительные комбинаты призывают депутатов не повышать налоговое давление - Цензор.НЕТ 9776
Горно-обогатительные комбинаты призывают депутатов не повышать налоговое давление - Цензор.НЕТ 2238
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у Коломойского налажена вертикальная интеграция - добыча и переработка. Ему принадлежат Покровский (Орджоникидзевский) ГОК в Днепропетровской и Марганцевый ГОК в Запорожской областях.
Как сообщает профильная ассоциация, общая проектная мощность их добычи - около 2,3 млн тонн марганцевого концентрата в год. Это единственный источник сырья для заводов, производящих ферросплавы. Эта продукция в дальнейшем используется в металлургии, как примесь для получения разных марок стали.
Сырье рудников Коломойского перерабатывают заводы ферросплавов вблизи с ГОКами. Соответственно - Никопольский и Запорожский.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3038352
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ахметов гнида! БУДЕШЬ ПЛАТИТЬ!!!!!!!!
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