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 Происшествия, За рубежом
  2021  35
Все про:корабль (1220) Норвегия (374) пожар (3723) Россия (73940)

 Горевший в норвежском порту российский траулер "Бухта Наездник" затонул

В порту норвежского города Тромсе 26 сентября затонул российский траулер "Бухта Наездник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Радио Свобода".

Судно зашло в норвежский порт для смены экипажа и планового ремонта, во время которого 25 сентября на корабле начался пожар. По предварительной версии, возгорание началось во время сварочных работ.

На борту корабля находилось 30 членов экипажа.

По информации норвежской телерадиовещательной корпорации (NRK), была вероятность взрыва судна.

По данным МИД России, пострадавших среди членов экипажа траулера нет.

Траулер "Бухта Наездник" построен в 1991 году и принадлежит Мурманскому траловому флоту РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150618
 
   
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Слава тобі господи, бережи екологію від мокшів.
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Жаль норвежцев, которые так ярко борются за сохранение окружающей среды и тут это говно....да еще и прям у берега
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Хорошая новость. Козломордые есть зашкваренные?
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Съ%%%%сь, к сожалению Но некоторые надышались дымом. Хоть шота...
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А нехер из себя "Кузнецова" корчить...
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О ***, загасили. А ви кажете кацапи рукожопи. 😀
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За три наших буксира Боженька решил забрать только одного "наездника"!
Ждём-с.........
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к Норвежским берегам что не причалит от рашки... как не говно так погорелец-потопелец...
вылавливай его теперь... а там же мазута в трюмах...и еще какой-нибудь херни...
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Почему затонул? Поехал в гости к хору им.Пятницкого.
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В конце СССР "Адмирал Нахимов" затонул возле порта. А этот прямо в порту. Мо-лод-цы.
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Затонул в бухте траулер "Бухта Наездник", воистину, как корабль назовешь так он и поплывет.
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А затонул почему , огонь водой заливали ? Уж лучше бы дальше горел .
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Так вже ж водою його залили... Радикільно так залили... )))))))))
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Сгорел и утонул идеально! желаю чтобы все!
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Локі спалив - Йормунгандр зжер
Шкода, що 30 нідінгів не провалилися у Хель.
Але все одно - Heil Loki - Heil Gullveigr - Heil Fenrir - Heil Jormungandr - Heil Hel - Heil Nidhoeggr - HEIL RAGNAROK!!!
Arckanum - Svarti

Російський траулер "Бухта Наездник", який горів у норвезькому порту, затонув - Цензор.НЕТ 910
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Ну хоть одна хорошая новость за неделю!
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