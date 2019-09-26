 Горевший в норвежском порту российский траулер "Бухта Наездник" затонул

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Радио Свобода".

Судно зашло в норвежский порт для смены экипажа и планового ремонта, во время которого 25 сентября на корабле начался пожар. По предварительной версии, возгорание началось во время сварочных работ.

На борту корабля находилось 30 членов экипажа.

По информации норвежской телерадиовещательной корпорации (NRK), была вероятность взрыва судна.

По данным МИД России, пострадавших среди членов экипажа траулера нет.

Траулер "Бухта Наездник" построен в 1991 году и принадлежит Мурманскому траловому флоту РФ.

Читайте также: Капитан танкера "Мрия", поставлявшего топливо для ЧФ РФ, уведомлен о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда с оккупированного Крыма, - прокуратура