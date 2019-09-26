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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11212) коррупция (7504) борьба (110) Дмитрий Дубилет (15)

 Правительство создаст рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях, - Дубилет

Кабинет министров планирует создать вместе с представителями общественных организаций рабочие группы для борьбы с коррупционными схемами в разных отраслях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции.

"По каждому проекту (борьба с коррупцией в разных областях. - Ред.) мы сможем сформировать совместную рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства и гражданского общества", - сказал Дубилет.

Отмечается, что речь идет о борьбе с коррупцией в сферах обороны, юстиции, экономики, соцполитики, культуры, образования, здравоохранения, энергетики, инфраструктуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150616
 
 
 Топ комментарии
 
больше групп...хороших и разных ...
а потом еще группы, чтоб проконтролировать эти группы ))))
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ПЗДЦ! Вам выдали номера как коровам на ферме!
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больше групп...хороших и разных ...
а потом еще группы, чтоб проконтролировать эти группы ))))
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ПЗДЦ! Вам выдали номера как коровам на ферме!
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Нам выдали,вы купили.С 14 года нет прямой регистрации.
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Ослик, попробуй запостить с фейсбука. Глядишь и у тебя номер появится и перестанешь завидовать. Правительство создаст рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4125
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на бото ферме вживляют чип в то место, где должен быть мозг
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Нормальные девушки.Работа у них тяжёлая,с вредностями.Требует легализации и допуска иностранцев на их рынок труда,чтобы конкуренцию развивать.
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а не легче ли принять нормальные европейские законы? зачем придумывать колесо? - популизм и трата бюджетных денег - проверяющие проверяющих
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Ой-вей))) бенины цуцики будут контролировать "барьбу с карупцией"
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А эти всякие "НАБУ, САП, АКУ" куда тогда девать?
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А где можно записаться в такую группу?! Маузер выдадут? А кожанку?
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Шоколадку только. Ну и раз в месяц тортик.
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Згода, тільки кондитерка має буди Рошен, бо все інше - отрута!
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Черви в канхветах могуть завестись от длительного и не надлежащего хранения у реализатора.Производство конфет - горячее производство.Микробы не выживают,не то что черви.
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это бенины группы, ты попутал! там максимум растворимый кофэ. с мацой.
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при федориче уже были такие группы.
Попроверяли недельку, - ехали на Киев машина дном асфальт скребла от "результатов" барьбы. Девкам на заправке за кофе пятихатки без сдачи совали.
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Не покидает впечатление, что мы в ситуации, когда родители легли спать, а дети играют в игру, изображают взрослых. Одно еще утешает, что когда проснуться, хорошеьнко набьют сраку ремнем, и поставят в угол!
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пока родители спят, детки уже до спичек добрались, так что могут хату спалить вместе с "родителями". Ага.
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А когда начнут раздавать кожаные куртки и маузеры!
П.С. Вэлком в 1917 год.... Правительство создаст рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4560
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выездные тройки ВЧК создайте идиоты..., по примеру пращеров Зеленского....
Ни в одной стране такой херни нет....
Уберите коррупцию на самом верху и внизу она уйдет...
Верните 5 лярдов денег Бени снова в бюджет Украины для начала...
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Так а когда ЗЭпрезидент номер телефона объявит???
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хорошая работа, наверное. прибыльная и вечная.
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даешь в каждую контору по "черной сотне", таварищи!
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