 Правительство создаст рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях, - Дубилет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции.
"По каждому проекту (борьба с коррупцией в разных областях. - Ред.) мы сможем сформировать совместную рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства и гражданского общества", - сказал Дубилет.
Отмечается, что речь идет о борьбе с коррупцией в сферах обороны, юстиции, экономики, соцполитики, культуры, образования, здравоохранения, энергетики, инфраструктуры.
а потом еще группы, чтоб проконтролировать эти группы ))))
детский лепет
Попроверяли недельку, - ехали на Киев машина дном асфальт скребла от "результатов" барьбы. Девкам на заправке за кофе пятихатки без сдачи совали.
П.С. Вэлком в 1917 год....
Ни в одной стране такой херни нет....
Уберите коррупцию на самом верху и внизу она уйдет...
Верните 5 лярдов денег Бени снова в бюджет Украины для начала...