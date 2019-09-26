 Правительство создаст рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях, - Дубилет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции.

"По каждому проекту (борьба с коррупцией в разных областях. - Ред.) мы сможем сформировать совместную рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства и гражданского общества", - сказал Дубилет.

Отмечается, что речь идет о борьбе с коррупцией в сферах обороны, юстиции, экономики, соцполитики, культуры, образования, здравоохранения, энергетики, инфраструктуры.

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