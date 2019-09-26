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Все про:агрессия (1453) Беларусь (2880) Лукашенко (1712)

 Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает отсутствие военной угрозы для Украины со стороны Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ.

Журналисты поинтересовались, возможна ли ситуация, когда белорусские военные в рамках общих действий с вооруженными силами России придут с оружием на территорию Украины.

"Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси. У нас абсолютно мобильная, вооруженная, приспособленная к современную бою армия. И что самое важное - дисциплинированная. Там не может быть каких-то шараханий", - подчеркнул Лукашенко.

"Что касается участия в боевых действия и чтобы вы от нас гробы получали - я тогда не Президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей ... Мы не можем быть врагами вашего народа (Украины. - Ред.). И все наше руководство, и я как Президент, имеющий в тысячу раз больше полномочий, чем у вашего Президента (Зеленского. - Ред.), я никогда на это не пойду", - отметил Лукашенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150613
 
 
 Топ комментарии
 
А как же Паша Гриб, выкраденный ФСБ РФ на территории Белоруси?
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С такими "друзьми"...врагов иметь не надо...
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а кто в оон голосовал против Украины?
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С такими "друзьми"...врагов иметь не надо...
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А что-то мне говорит чуйка, что бацька сейчас не врет.
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бацько знає толк в бульбі.Може оцінити,що тупорилі зебіли і тут самі себе зробили разомНе ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7803
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Круто, покажешь такую картошку при Поросе? Может я бы ее не садил, а купил по 4 грн))
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враховуючи тупість зебільного стада дам ссилочку по 2015 р "...Оптом скупают ее за 2,5-2,90 грн. Аграрии говорят, что цена не выгодна, но продают .." роздріб ціна 3,50- 4- 5 грив/кгhttps://tsn.ua/ru/groshi/kartoshka-uzhe-dostigaet-5-10-griven-za-kilogramm-chto-budet-dalshe-s-cenami-494529.html Не чекайте від нас капостей, ми не можемо бути ворогами України, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1994
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Чому ця хвойда до нас в друзі набивається?
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Ему че Ху%ло скажит он то и делает. Лично для меня тут никакой загадки. Зачем это пуйлу? Ну, - не мытьём так катанием.
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Лукашенка, иди поешь картохи с маслом и узбагойся!!!
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Калхознік паскудить нишком. Але коли чує бабло торгує, і навіть тоді плює на путлєра.
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За последнее время от вас пакости только и исходят
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скажи какие капостные Твои друзья ,и я Тебе скажу,что Ты такой же
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А как же Паша Гриб, выкраденный ФСБ РФ на территории Белоруси?
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а кто в оон голосовал против Украины?
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Гэта не пакасць, а цяжкая неапхадзимасць, потому шо так велел рыбоглазый старший брат.
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Якби ти Лука контролював свою країну Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7391 Насправді тебе навіть питати не будуть.
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І як тут не згадати захоплення фсбістами Гриба..
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Хм, а от Луки в данном вопросе хотя бы что-то еще зависит? Вопрос риторический.
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Що путя скаже , те і зробить ! Боронь Боже , від таких друзів !😈
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мишебратство заходит с фланга, от путинского холуя
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Тобто військовий союзник кацапії,нам не ворог?Якась муйня))
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тю, так у нас же потепление с наРосиией пристайко только об этом и говорит, да и в НАТО нам не надо судя по заявлениям ЗекоМанды.
Какие враги о чем вы? Вы че порохобот что ли?
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не ждите пакостей... они всегда приходят нежданно-негаданно )))
(от рашки как бы тоже..до последнего не ждали...а некоторые упоротые и до сих пор не верят)
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3.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж ВИ БРАТИ І ХОЛУЇ *****.
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нужно срочно укреплять границу с Беларусь....
Не к добру эти заявы....
Не может человек уничтоживший свой народ как нацию быть искренним...
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********** вонючая портянка, называющая себя диктатором, мечтающая воссоздать и возглавить совок, возрадившая террор кгб и массовые убийства оппонентов, загнавшая свою страну в ********** долговое ярмо, рассказывет украинцам о благах
У нас разное с совковыми ублюдками понятие о свободе и о благах
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уж больно рьяно нас успокаивает... Хоть бы братьями не назвал, что ли!
Помнится, В.В.Хуйло, в бытность Путиным, тоже много говорил о бредовости даже самой такой мысли....
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Перед зустріччю їм обом обов'язково треба поговорити по телефону...... Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 170


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Стародубщину гони, а то опять 50% населения уничтожим
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""Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. ... Там не может быть каких-то шараханий", - подчеркнул Лукашенко". Вассал роССии Лукашенко угрожает Украине?
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Не ждите пакостей, но в ООН мы будем голосовать за российский Крым и все такое, вот крыса ...
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"- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!"

(с) фильм "Крестный отец"
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Он просто отдаст свои войска в подчинение Путину.
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Це слова боехуна. А діла - це голосування в ООН, наприклад...
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