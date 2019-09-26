 Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ.

Журналисты поинтересовались, возможна ли ситуация, когда белорусские военные в рамках общих действий с вооруженными силами России придут с оружием на территорию Украины.

"Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси. У нас абсолютно мобильная, вооруженная, приспособленная к современную бою армия. И что самое важное - дисциплинированная. Там не может быть каких-то шараханий", - подчеркнул Лукашенко.

"Что касается участия в боевых действия и чтобы вы от нас гробы получали - я тогда не Президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей ... Мы не можем быть врагами вашего народа (Украины. - Ред.). И все наше руководство, и я как Президент, имеющий в тысячу раз больше полномочий, чем у вашего Президента (Зеленского. - Ред.), я никогда на это не пойду", - отметил Лукашенко.

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