 Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ.
Журналисты поинтересовались, возможна ли ситуация, когда белорусские военные в рамках общих действий с вооруженными силами России придут с оружием на территорию Украины.
"Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси. У нас абсолютно мобильная, вооруженная, приспособленная к современную бою армия. И что самое важное - дисциплинированная. Там не может быть каких-то шараханий", - подчеркнул Лукашенко.
"Что касается участия в боевых действия и чтобы вы от нас гробы получали - я тогда не Президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей ... Мы не можем быть врагами вашего народа (Украины. - Ред.). И все наше руководство, и я как Президент, имеющий в тысячу раз больше полномочий, чем у вашего Президента (Зеленского. - Ред.), я никогда на это не пойду", - отметил Лукашенко.
Какие враги о чем вы? Вы че порохобот что ли?
(от рашки как бы тоже..до последнего не ждали...а некоторые упоротые и до сих пор не верят)
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж ВИ БРАТИ І ХОЛУЇ *****.
Не к добру эти заявы....
Не может человек уничтоживший свой народ как нацию быть искренним...
У нас разное с совковыми ублюдками понятие о свободе и о благах
Помнится, В.В.Хуйло, в бытность Путиным, тоже много говорил о бредовости даже самой такой мысли....
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!"
(с) фильм "Крестный отец"