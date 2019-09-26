 Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то так как новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая не приобретет. То есть, у Украины не будет НИКАКОЙ делегации в ПАСЕ", - утверждает Гончаренко.

"Об этом вчера официально уведомили Украину, в том числе генсек ПАСЕ Войцех Савицки в телефонном разговоре со мной и Volodymyr Ariev (главой предыдущей делегации Украины в ПАСЕ)", - добавил он.

По словам Гончаренко, в таком случае представители Украины не смогут принимать участие не только в сессии ПАСЕ, но и в работе в комитетах.

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Новый состав делегации можно будет подать в конце ноября или уже 27 января в начале зимней сессии, отметил депутат.

"Считаю, что такое развитие событий будет не в интересах Украины. Можно принять решение не принимать участие в работе октябрьской сессии, но делегацию надо подавать. Иначе и на сессии, и на комитетах, которые будут проходить в межсессионный период, будет звучать позиция Кремля, а Украины - не будет", - добавил Гончаренко.





Напомним, 20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова. В состав украинской делегации входят, в частности, Юлия Левочкина от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Алексей Гончаренко от "Евросолидарности", которые представляли в ПАСЕ Раду 8-го созыва.

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21 сентября руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

23 сентября делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Таким образом наша страна выражает протест против возвращения России в ПАСЕ.

26 сентября "Оппозиционная платформа — за жизнь" заявила, что все равно делегирует своего представителя для работы в осенней сессии ПАСЕ, не взирая на бойкот работы украинской делегацией.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отметил, что делегат от ОПЗЖ в таком случае может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады.

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