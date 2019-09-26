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Все про:ПАСЕ (1449) Гончаренко (274)

 Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Если Украина до конца недели не подаст в ПАСЕ состав новой делегации, на ближайшие полгода у нашей страны вообще не будет представительства в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то так как новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая не приобретет. То есть, у Украины не будет НИКАКОЙ делегации в ПАСЕ", - утверждает Гончаренко.

"Об этом вчера официально уведомили Украину, в том числе генсек ПАСЕ Войцех Савицки в телефонном разговоре со мной и Volodymyr Ariev (главой предыдущей делегации Украины в ПАСЕ)", - добавил он.

По словам Гончаренко, в таком случае представители Украины не смогут принимать участие не только в сессии ПАСЕ, но и в работе в комитетах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Новый состав делегации можно будет подать в конце ноября или уже 27 января в начале зимней сессии, отметил депутат.

"Считаю, что такое развитие событий будет не в интересах Украины. Можно принять решение не принимать участие в работе октябрьской сессии, но делегацию надо подавать. Иначе и на сессии, и на комитетах, которые будут проходить в межсессионный период, будет звучать позиция Кремля, а Украины - не будет", - добавил Гончаренко.

Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко 01
Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко 02

Напомним, 20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова. В состав украинской делегации входят, в частности, Юлия Левочкина от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Алексей Гончаренко от "Евросолидарности", которые представляли в ПАСЕ Раду 8-го созыва.

Также на Цензор.НЕТ: ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания

21 сентября руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

23 сентября делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Таким образом наша страна выражает протест против возвращения России в ПАСЕ.

26 сентября "Оппозиционная платформа — за жизнь" заявила, что все равно делегирует своего представителя для работы в осенней сессии ПАСЕ, не взирая на бойкот работы украинской делегацией.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отметил, что делегат от ОПЗЖ в таком случае может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады.

Читайте также: Левочкина в ПАСЕ может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3150612
 
 
 Топ комментарии
 
вот до чего Зеленский за 100 дней страну докатил..
опустил репутацию Украины ниже плинтуса
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ну и что?....
Нужно продолжать драться на всех площадках....
Только вот драться по ходу уже не кому...
Остались единицы... - такие как этот Гончаренко, над которым издевались и смеялись раньше...
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Катастроффа. А же браття далі жити, це ж доведеться і взноси тоді не платити.
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так у нас найвеличніший світовий лідер в президентах. Якось видюжемо
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вот до чего Зеленский за 100 дней страну докатил..
опустил репутацию Украины ниже плинтуса
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Ну да, и конечно же ничего что сама ПАСЕ свою репутацию давно опустила пустив туда назад раху.
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Давно это когда,
два месяца назад?
Когда у Порошенко уже не было возможностей как президента
влиять на ситуацию.
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Ну тогда и у Зеленского еще не было возможностей. Но речь не о них сейчас, а о ПАСЕ и их европейских якобы принципах. Причем тут влияние. Либо есть у Европы принципы, либо есть двойные стандарты. И нельзя быть чуть-чуть беременным.
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Зачем нам это представительство? Хйуло всё расскажет по телефону своим подопечным, кстати Трамп не против.
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Після відновлення прав російської делегації ПАРЄ стало проросійською організацією.
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Чіиєю, - коли вивчиш українську мову?
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атсекись.то загальносуржиковська мова.
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Тобто ти визнав, що погано володієш українською. Тепер шукай у себе таджикські корені.
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ну и что?....
Нужно продолжать драться на всех площадках....
Только вот драться по ходу уже не кому...
Остались единицы... - такие как этот Гончаренко, над которым издевались и смеялись раньше...
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пилять( уберите эту морду, хотя бы с темы
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Честно говоря, нас рать. Абсолютно бесполезная организация, даже вредная - Лаптестан вернули.
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Зеленый головастик-Вали в решу! Не Фер здесь Газпромом вонять
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ты смотрю сама хорошо свалила.. на окружной Братиславы стоишь или дальше Кошиц не пускают? Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6159
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Тот редкий случай, когда Гончаренко прав на 200%!
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В чем? Шо нас спасет ПАСЕ? Ну , ты и клоун.
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Нас спасет, САМОГОН и САМОСАД. Это дополнения. а то у некоторых раздвоение личности. ДВОИТСЯ В ГЛАЗАХ. Хорошо КОСОМУ, один глаз смотрит налево, а второй направо. Хотя и там ИДИОТОВ хватает, и там. Пример Валера, он глубоко убежден, ПАСЕ нас спасет с Олежиком.
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Более эффективно было, если быдоступа в туалеты лишили.
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Это победа такая? Или так задумано...в Москве, а эти только выполняют?
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чо-то бесит, клоун
а мы туда собирались? мы с ними поссорились и демонстративно грюкнули дверью
если хотят с нами дружить пусть выгоняют своих расейских арендаторов
а так наши представители, если это нормальные представители не хотя там даже в одном туалете пардон, грубо говоря облегчаться
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Зебобы сказали: Херня все это, у нас "Сваты" есть...
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Якось по ! Кому потрібне це ************* кубло ? Можеш туди їздити разом із льовочкиною, рошено- ригівська шавко !
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Зато опзж шньіх пустять, чегото ж они туда вьіехали.
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треба їхати на те ПАСЕ і на всіх майданчиках давати свою позицію.
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Та, не у "батька нации" другой рассклад - ему нужны штыки в раде для голосования за Закон о распродаже Украины,тут не до ПАСЕ. Но, вы, зебилы, сделали это вместе
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Тут не исправить уже ничего...
Ну вот, а мы переживали и нервничали. Мы боялись, что про Украину забудут и про Украину не будут вспоминать.

Да нет же!

Благодаря усилиям одного из лучших лидеров современного мира (это не я сказал, если что) - Украина снова на первых полосах!

Президент Украины сжигает мосты в Европе! Звучит же!

Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8430
Украину могут лишить доступа в зал заседаний ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7122

Юрий Бирюков
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Олежик обеспокоен, ЗВЕЗДЕТЬ НЕ ДАЮТ. А, как ему хочется.
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Лёша хочет в Страсбург,
Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та!
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а что там делать, сборище импотентов.
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Та эта ПАРЕ за ежегодные членские взносы примет любых людоедов. В любое время. Зря Лёшик всполошился.
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разница - мокшу уговаривают всеми силами остаться, а от Украины в ультимативной форме без проблем отказываются....
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пасе пофиг а вот " МВФ НЕ ДОГОВОРИЛСЯ С КИЕВОМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НОВОГО КРЕДИТА УКРАИНЕ - СМИ" такая новость сильно напрягает
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Достойная замена Ляшку в роли парламентского юродивого .
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