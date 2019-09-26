 Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, – законопроект 1210

При этом, согласно рекомендациям МВФ, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя.
Об этом говорится в письме холдинга Метинвест в адрес спикера парламента Дмитрия Разумкова, главы комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, руководителя Госналогслужбы Сергея Верланова, премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой, сообщает uaprom.info.
"Предложенные Законопроектом 1210 изменения приведут к тому, что доля экономической выгоды государства возрастет до 87% и приведет к мгновенному увеличению налоговой нагрузки на горно-добывающую отрасль… Кроме того, в данном случае есть выборочное увеличение налоговой нагрузки только на одну отрасль, которая добывает железную руду, в то время как база и ставка налогообложения для других добывающих отраслей остаются неизменными", - говорится в письме.
Компания просит учесть эти расчеты при дальнейшем обсуждении законопроекта 1210. В письме также говорится, что Метинвест поддерживает новую инициативу профильного комитета использовать международные ценовые индексы для определения объекта налогообложения.
"Мы поддерживаем именно комплексные изменения в Раздел ІХ Налогового кодекса Украины (НКУ) и одновременно обращаем внимание, что изменения нужно вносить в ряд статей НКУ, включая те, которые пока не меняются в соответствии с положениями законопроекта 1210. Такие комплексные изменения не могут приниматься без детального анализа и обработки соответствующих положений налогового законодательства", - говорится в письме.
Компания предложила исключить из законопроекта 1210 изменения, которые касаются налогообложения недр, чтобы комплексно рассмотреть эти вопросы в процессе налоговой реформы, анонсированной правительством на 2020 год.
Рыжая гнида ахметка и не то расскажет.
И, да, Беня классный спец. Нагреть Украину только с Приватом по самым скромным оценкам на 5,5 млрд USD. Это каждый житель страны, включая стариков и младенцев, подарил ему сироте по 130 с гаком баксов. Так всех нагреть - надо уметь. А еще был Нафтогаз, Укртатнефть, Аэтовсит, ФК Днепр и т.д. и т.п;
1. Приват - 5,5 млрд. USD.
2. Укрнафта - 31 млрд. грн.
3. Каналы группы Приват - 3,2 млн Евро перед УЕФА (заплатило государство),
4. АЗС группы Приват - 1,113 млрд. грн.
5. Аэросвит - перед банкротством 3,8 млрд. грн.
6. Укртатнафта, Укртранснафта, Днеправиа, Донбасаэро, МАУ, WindROZE, Полтаванефтегаз, Днепроазот и прочее, прочее, прочее.
Кстати, особенно улыбнули в списке Бениных долгов перед Украиной - долги его телеканалов в 3.2 млн.евро перед УЕФА за неоплаченную трансляцию выступлений в еврокубках его же ФК Днепр и ФК Динамо. Их погасило государство. Мелочный беспринципный "патриот" хренов.
При этом, согласно рекомендациям МВФ, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя.Источник: https://censor.net.ua/n3150609
А что же вы об этом раньше не говорили, когда стране копейки платили за те надра?
где писалось что добыча железной руды убыточная? С угольными шахтами не перепутали, или вам все одинаково?))
https://atr.ua/news/191415-okkupanty-gotovatsa-k-vosstanovleniu-podaci-vody-v-krym-arifova
в той яме от желтых вод до курска???
там руды примерно как 2 луны, которая спутник земли )))))
там копать лет так 10 000, как минимум ))))
Машинострое́ние - вид производственной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности и сферы услуг, специализирующихся на проектировании, производстве, обслуживании и утилизации всевозможных машин, технологического оборудования и их деталей.
Все должно принадлежать простому нариду !!
Как диды делали...
😁
😁
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власностi народу вiдповiдно до закону.
🤗
Тогда железная руда у нас станет золотой 🐸
экономика работает не так как думают зебобики... по крайней мере нормальная развивающаяся экономика... это обычный пресинг с последующей скупкой за копейки дефолтных карьеров
Вообщем если пройдет закон то мої щирі вітання зеленим працівникам різного роду кар'єрів
но тебе этого НИКОГДА НЕ ПОНЯТЬ
Олигархи десятилетиями добывали наши природные богатства, продавали их за границу, а доллары за эти природные богатства поступали на их оффшорные счета. Украина практически ничего не получала за свои природные богатства.
Сырье шло на экспорт, а баксы за него шли в оффшорные банки на счета аффилированных оффшорных компаний. Это разграбление страны длилось десятилетиями. Наш народ вымирал в нищете, а кучка пройдысвитив имела Украину практически бесплатно.
Ахметов, Фирташ, Порошенко, Жеваго, Коломойский, Григоришин и др. иели эту старну почти бесплатно, а плебс им поклонялся, называл чуть ли не спасителями нации, благодетелями.
ЗєКоМанда поголовно зла. Виявилося, що у Порошенка не крали. Ну, десь, хтось, крав, але системно - ні. А вони ж думали що миттєво збагатяться, переключивши "потоки" на себе, але потоків немає!
Їх просто плющить від злості. Вони шукають, де б украсти по крупному, а для цього треба створити ресурсну базу для крадіжок, адже якщо почати тупо розтягувати те що є зараз, це відразу відіб'ється на "лохтораті", а цього вони бояться. Поки.
От і шукають спосіб з кого б злупити грошей щоб украсти. Так появився закон 1210.
Це не гроші з Ахметова, Жеваги чи когось іншого, Ахметка фізично не може проїсти весь свій прибуток і 99.9% реінвестує у бізнеспроекти. Забравши кошти і розікравши їх ЗєКоМанда зупинить ці проекти, отже тисячі втратяить роботу, десятки як не сотні тисяч пересічних втратять у зарплаті, але це буде потім, і поки бидло прозріє вони уже украдуть і вивезуть все у землю обітованну.