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 Экономика
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Все про:законопроект (2161) налоги (2664)

 Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, – законопроект 1210

Изменение подхода к налогообложению добычи железной руды, предложенное в законопроекте 1210, приведет к тому, что доля налогов в чистой прибыли горнодобывающих компаний вырастет до 87%.

 При этом, согласно рекомендациям МВФ, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя.

Об этом говорится в письме холдинга Метинвест в адрес спикера парламента Дмитрия Разумкова, главы комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, руководителя Госналогслужбы Сергея Верланова, премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой, сообщает uaprom.info.

"Предложенные Законопроектом 1210 изменения приведут к тому, что доля экономической выгоды государства возрастет до 87% и приведет к мгновенному увеличению налоговой нагрузки на горно-добывающую отрасль… Кроме того, в данном случае есть выборочное увеличение налоговой нагрузки только на одну отрасль, которая добывает железную руду, в то время как база и ставка налогообложения для других добывающих отраслей остаются неизменными", - говорится в письме.

Компания просит учесть эти расчеты при дальнейшем обсуждении законопроекта 1210. В письме также говорится, что Метинвест поддерживает новую инициативу профильного комитета использовать международные ценовые индексы для определения объекта налогообложения.

"Мы поддерживаем именно комплексные изменения в Раздел ІХ Налогового кодекса Украины (НКУ) и одновременно обращаем внимание, что изменения нужно вносить в ряд статей НКУ, включая те, которые пока не меняются в соответствии с положениями законопроекта 1210. Такие комплексные изменения не могут приниматься без детального анализа и обработки соответствующих положений налогового законодательства", - говорится в письме.

Компания предложила исключить из законопроекта 1210 изменения, которые касаются налогообложения недр, чтобы комплексно рассмотреть эти вопросы в процессе налоговой реформы, анонсированной правительством на 2020 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3150609
 
   
 Топ комментарии
 
Ахемтову хватит 10% на новую яхту
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До этого ничего не отдавали, понятно, шо обидно
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ну конечно. с прибылью 260%.

Рыжая гнида ахметка и не то расскажет.
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До этого ничего не отдавали, понятно, шо обидно
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То есть по 800 гривен каждому украинцу? М-да, негусто
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Ели бы только это! Беня хотел стать при Порохе тем, кем был Ахметка при Яныке. Но номер не прошел и вместо этого клиента начали заставлять возвращать стране долги. И это Беню !!!.. " Долги отдают только трусы" (С) Коломойский. ... Беня со товарищи на данный момент проиграли иски государства Украина по взысканию долгов и часть долгов уже признали.

И, да, Беня классный спец. Нагреть Украину только с Приватом по самым скромным оценкам на 5,5 млрд USD. Это каждый житель страны, включая стариков и младенцев, подарил ему сироте по 130 с гаком баксов. Так всех нагреть - надо уметь. А еще был Нафтогаз, Укртатнефть, Аэтовсит, ФК Днепр и т.д. и т.п;

1. Приват - 5,5 млрд. USD.
2. Укрнафта - 31 млрд. грн.
3. Каналы группы Приват - 3,2 млн Евро перед УЕФА (заплатило государство),
4. АЗС группы Приват - 1,113 млрд. грн.
5. Аэросвит - перед банкротством 3,8 млрд. грн.
6. Укртатнафта, Укртранснафта, Днеправиа, Донбасаэро, МАУ, WindROZE, Полтаванефтегаз, Днепроазот и прочее, прочее, прочее.

Кстати, особенно улыбнули в списке Бениных долгов перед Украиной - долги его телеканалов в 3.2 млн.евро перед УЕФА за неоплаченную трансляцию выступлений в еврокубках его же ФК Днепр и ФК Динамо. Их погасило государство. Мелочный беспринципный "патриот" хренов.
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Все гораздо проще. Беню хочет натянуть США, есть судебные решения. Он выпускает свою ручную куклу зеленского на саммет, на котором показывают стенограмму всему Миру и вуаля. Трамп в шоке - Украина в дерьме, беня доволен!
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Самое смешное:
При этом, согласно рекомендациям МВФ, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя.Источник: https://censor.net.ua/n3150609

А что же вы об этом раньше не говорили, когда стране копейки платили за те надра?
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40 %- это минимум. Как по мне- 50/50- или иди и разрабатывай сам!
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Всетаки не убытоное. Что и требововалсь доказать. Нужно потрусить еще его облэнерги.
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без инвестиций в поддержку добычи будут кайлом вырубать сырье
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много ума не нужно в земле ямы копать.
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особенно когда осыпаются стены у ям ))))
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стандартный зеизбиратель. В голове помещается всего с десяток лозунгов.

где писалось что добыча железной руды убыточная? С угольными шахтами не перепутали, или вам все одинаково?))
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Ласкаво просимо шановні іноземні інвестори. 😀
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добро пожаловать в Ад...
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Вчера Хисан на тебя ссылался и писал что русня на крысме канал начала восстанавливать. Скажи где, в каком месте мордва начала чистить канал?
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Wevelsburg - лови...

https://atr.ua/news/191415-okkupanty-gotovatsa-k-vosstanovleniu-podaci-vody-v-krym-arifova
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Розкажи це Лакшмі Мітталу. Хочу щоб тисяч 50 чи скільки там працює взявшись за руки пішли з роботи. І обов'язково із гаслом: ми зробили це разом!
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Лакшмі Мітталу не вывозит сырье, он далает сталь!!!!
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Та який довбень буде тут працювати з такими законодавцями? Вже декілька сот мільйонів збираються вивести з країни, раніше хотіли залишити як інвестиції. Знайди що казав зам гендиректора арселора щодо закриття комбінату.
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не тупи. Речь идет о налогна на сырте. Нужно развиать наукоемие произвосьва. Пусть Ахмтов хотя бы торгует сталью как Лакши.
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Ти вважаєш що арселор варить сталь тільки з металобрухту??? Відкриттю тобі таємницю, левова частка сталі вариться з руди, котру там і добивають.
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да какая разница из чего делатаь уже ГОТОАВУЮ продкцуию!? Важно не троовать сырьем!!! Как банановя республика. Тем боле что бананы выростают каждый год, а руда заканчивается.
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Ти реально не розумієш що ніхто не буде робити "готовую продукцию" з такими дибільними законами?
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это где собирается закачиваться FeO???
в той яме от желтых вод до курска???
там руды примерно как 2 луны, которая спутник земли )))))
там копать лет так 10 000, как минимум ))))
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Да? Т.е. он сталь из воздуха делает. Только вот после последних "великих" решений новой власти он решил 450 млн. баксов вывести из Украины, как дивиденды, а не вкладывать их в модернизацию производства.
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Ну да. Экономика по зебильному. Увеличение стоимости сырья никак не скажется на рентабельности предприятия. Просто совсем никак, да?
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сталь уже машиностроительная продукция.
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Еще раз повторю для особых. Т.е. он сталь из воздуха делает.?
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И еще одно.
Машинострое́ние - вид производственной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности и сферы услуг, специализирующихся на проектировании, производстве, обслуживании и утилизации всевозможных машин, технологического оборудования и их деталей.
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он торгует сталью, за это НАШИ сталевары получают зарплаты, а не немецкие или американские
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И поэтому он выводит из страны ранее запланированные 450 млн. баксов инвестиций. Исключительно от радости от решений новой власти и от заботы о наших сталеварах.
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Тогда повторяю вопрос снова. Увеличение стоимости сырья никак не скажется на рентабельности предприятия? Просто совсем никак, да? Или он сталь из воздуха делает?
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сталь вполне еще сырье...))) тем более после блюминга ))))
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Так все недра принадлежат Украинскому народу .Значит всё правильно
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Придётся мазать руду на хлеб . А ! Хлеба тоже не будет . Значит руду на уголь.
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Все правильно,так и должно быть в нищем государстве с обворованным до нитки населением.
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в нищем гусударстве не може быть миллиардеров!
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так их и нет в Украине!! Есть воры на уровне кумовского доверия и просто воры широкого профиля. И всё.
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оставить буржуям только на хлеб и воду...
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правильно.., так лучше....
Все должно принадлежать простому нариду !!
Как диды делали...
Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, – законопроект 1210 - Цензор.НЕТ 4731
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И плюс создать ЧК для борьбы и контрой ! Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, – законопроект 1210 - Цензор.НЕТ 2433
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Все это кончается вот так. Уже проходили.

Видобувні компанії віддадуть майже 90% прибутку на податки, - законопроєкт 1210 - Цензор.НЕТ 2728
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Жирка хватит лет на 200 их внукам..
😁
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Воров на зону ,родственников репрессировать ... Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, – законопроект 1210 - Цензор.НЕТ 778
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А еще лучше 95%, а то недра и их богатства по Конституции принадлежат украинскому народу, а не Ахметову.
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Ничего страшного, если Ахметов не построит себе еще один дворец.
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Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власностi народу вiдповiдно до закону.
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10% в карман Ахмтова за счет торговли нашими рессурсами это много. Пусть снизит зарплату негртинянским футболистам.
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Раньше считалось что 3% чистой прибыли это отлично, сегодня, когда можно использовать дешевейшую раб силу в одном месте, а потом продавать произведенные на таком труде товары с наценкой в тысячи процентов в другом месте, уже и 90% плохо.
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Ежели 20% прибыли причина компаний, в нормальной экономике,заставляет их скакать от радости- то у Нас 200%%..
🤗
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у него для этого есть есть работники ДТЭКа. А когда это работники каких ни будь бункеров рудного двора - их от негров то и не отличить
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Все робиться для того щоб Гоки збанкрутували, а руду закуповували на *********. Слуги *************.
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трудно быть дураком. Зачем покупать руду в паРаше если есть своя?
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дураком быть легко
Тогда железная руда у нас станет золотой 🐸
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почему. Тебе же сказали 10% прибыли! Хватит Ахмтке на новый самолет.
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А оборотні кошти, оновлення техніки, розвиток виробництва і т.п. звідки візьмуться?
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Хай Ахмєтка продасть новому ефективному власнику, якщо не знає де взяти.
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Действительно, трудно. Зачем использовать свою руду если купить дешевле?
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короче добывающая отрасль уйдет в тень и десятки тысяч увооленных "по собственному желанию"...здобулы....а дауны и дальше оргазмируют на "отнять и поделить"...вам василиям никто и 50 коп не отвалит за это...
экономика работает не так как думают зебобики... по крайней мере нормальная развивающаяся экономика... это обычный пресинг с последующей скупкой за копейки дефолтных карьеров
Вообщем если пройдет закон то мої щирі вітання зеленим працівникам різного роду кар'єрів
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совершенно верно. Будут руду продавать по ночам, по подзменым переходам.
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спроси у своего божилы Зе как он умудрился скупить за 5 лет недвиги на 300 млн грн при этом ведя свой бизнес вообще в убыток официально...вот так сделает большинство и казна страны выдаст твоей бабушке аж 700грн пенсии
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лучше спрои у своего пе, как он смого во время войны повысить свой доход в СТО раз.
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ты до сих пор веришь в эту ерунду про збагачення в 82 раза или сколько там? ты либо троляка десятирублевая либо полезный идиот... почему то Форбс с тобой несогласен...в корне...полностью. или ты думаешь что ты больше узнал из г+г перед выборами чем мировое, признанное во всем мире издание?
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продай квартиру и твои за год вырастут раз в 20... это легко..
но тебе этого НИКОГДА НЕ ПОНЯТЬ
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Вспоминаются слова из "Слуги народа": "А ведь все было так хорошо".

Олигархи десятилетиями добывали наши природные богатства, продавали их за границу, а доллары за эти природные богатства поступали на их оффшорные счета. Украина практически ничего не получала за свои природные богатства.

Сырье шло на экспорт, а баксы за него шли в оффшорные банки на счета аффилированных оффшорных компаний. Это разграбление страны длилось десятилетиями. Наш народ вымирал в нищете, а кучка пройдысвитив имела Украину практически бесплатно.
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Но самое трагикомичное в этой истории то, что плебс еще и поклонялся этим олигархам. И некоторые продолжают поклоняться.

Ахметов, Фирташ, Порошенко, Жеваго, Коломойский, Григоришин и др. иели эту старну почти бесплатно, а плебс им поклонялся, называл чуть ли не спасителями нации, благодетелями.
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Как надоело это лукавое беспрерывное нытьё.Кормильцы хреновые.
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Маю деяку "інсайдерську" інформацію.
ЗєКоМанда поголовно зла. Виявилося, що у Порошенка не крали. Ну, десь, хтось, крав, але системно - ні. А вони ж думали що миттєво збагатяться, переключивши "потоки" на себе, але потоків немає!
Їх просто плющить від злості. Вони шукають, де б украсти по крупному, а для цього треба створити ресурсну базу для крадіжок, адже якщо почати тупо розтягувати те що є зараз, це відразу відіб'ється на "лохтораті", а цього вони бояться. Поки.
От і шукають спосіб з кого б злупити грошей щоб украсти. Так появився закон 1210.
Це не гроші з Ахметова, Жеваги чи когось іншого, Ахметка фізично не може проїсти весь свій прибуток і 99.9% реінвестує у бізнеспроекти. Забравши кошти і розікравши їх ЗєКоМанда зупинить ці проекти, отже тисячі втратяить роботу, десятки як не сотні тисяч пересічних втратять у зарплаті, але це буде потім, і поки бидло прозріє вони уже украдуть і вивезуть все у землю обітованну.
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прикольно як порохоботва б'ється за прибуток Ахмєткі
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Да с чего ты решил, что у него доход уменьшится? Он просто станет меньше вкладывать в развитие и перестанет повышать работникам зарплату, вот и все
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не держи нас за идиотов. Когда этот ворюга Ахмтов вкладывал в развитие? У него трудовая книжка появилсть в 32 года.
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Зачем мне вас за идиотов держать? Вы и сами хорошо справляетесь. А хочешь знать про развитие ахметки? Так ты тендеры поизучай на модернизацию и ремонт его предприятий. Или, навскидку, съезди на Ботиевскую ВЭС, посмотри вечерком на заградительные огни вертячков - красивое зрелище ведь. а если ты вообще не в теме, так **** ты тогда вякаешь?
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