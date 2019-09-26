 Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, – законопроект 1210

При этом, согласно рекомендациям МВФ, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя.

Об этом говорится в письме холдинга Метинвест в адрес спикера парламента Дмитрия Разумкова, главы комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, руководителя Госналогслужбы Сергея Верланова, премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой, сообщает uaprom.info.

"Предложенные Законопроектом 1210 изменения приведут к тому, что доля экономической выгоды государства возрастет до 87% и приведет к мгновенному увеличению налоговой нагрузки на горно-добывающую отрасль… Кроме того, в данном случае есть выборочное увеличение налоговой нагрузки только на одну отрасль, которая добывает железную руду, в то время как база и ставка налогообложения для других добывающих отраслей остаются неизменными", - говорится в письме.

Компания просит учесть эти расчеты при дальнейшем обсуждении законопроекта 1210. В письме также говорится, что Метинвест поддерживает новую инициативу профильного комитета использовать международные ценовые индексы для определения объекта налогообложения.

"Мы поддерживаем именно комплексные изменения в Раздел ІХ Налогового кодекса Украины (НКУ) и одновременно обращаем внимание, что изменения нужно вносить в ряд статей НКУ, включая те, которые пока не меняются в соответствии с положениями законопроекта 1210. Такие комплексные изменения не могут приниматься без детального анализа и обработки соответствующих положений налогового законодательства", - говорится в письме.

Компания предложила исключить из законопроекта 1210 изменения, которые касаются налогообложения недр, чтобы комплексно рассмотреть эти вопросы в процессе налоговой реформы, анонсированной правительством на 2020 год.