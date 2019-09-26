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 Экономика
  202  13
Все про:ЕБА (22) рента (12)

 Изменения в базу расчета ренты на железную руду надо перенести на 2021 год, – Европейская бизнес ассоциация

Европейская бизнес ассоциация предлагает сохранить существующую базу налогообложения при уплате ренты за добычу железной руды в Украине до вступления в силу анонсированных ранее премьером Алексеем Гончаруком изменений в Налоговый кодекс.

Об этом говорится в письме исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, адресованном председателю комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Даниилу Гетманцеву и главе Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову, сообщает 24.

В документе, копия которого есть в распоряжении МинПрома, отмечается наличие серьезных расхождений в оценке последствий от планируемого изменения расчетной базы ренты при добыче железной руды.

Так, по оценке ГНСУ, дополнительные платежи бизнеса в случае принятия законопроекта №1210, предусматривающего изменение базы расчета рентных платежей для железорудных предприятий – составят не более чем 4 млрд грн.

Тогда как, по оценке объединения "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины, рентные платежи вырастут на 10 млрд грн., или в 4-5 раз по сравнению с 2018 г.

В связи с этим Европейская бизнес-ассоциация предлагает создать стратегическую рабочую группу, которая разработает предложения по изменению механизма ренты за недропользование с учетом мнений участников рынка.

Вместе с тем ассоциация предложила в качестве компромиссного решения в рамках диалога власти и бизнеса предусмотреть в законопроекте №1210 повышение ренты на добычу железной руды в 2020 г. с нынешних 8,8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки Национального банка Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3150606
 
 
 Топ комментарии
 
Об этом говорится в письме исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, так бы и говорили.что от ахмета а то плять название европейского бизнеса а грабят как рашистсты
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заметьте весь крупный бизнес боятся либо не хотят трогать.. коломойский и ахметов то по головке могут надавать..
а мелких предпринимателей можно.. ну ничё 30 сентября начинается налоговый майдан
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Т.е. планируют свалить Зелю до 2021г. Причём, за сэкономленные на этом бабки.
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Изменения в базу расчета ренты на железную руду надо перенести на 2021 год, – Европейская бизнес ассоциация - Цензор.НЕТ 1184

спочатку Зе бариги мають відхватити по хребту за жим ФОПів і розбазар с/з землі, повернення в процес прессингу середнього і малого бізнесу шакалья (т. звана податкова міліція), а потім вже контрольно ломом за здачу країни запоребриковим потеплільщикам. Зробили разом зебільйо кончене???
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ТЫ ДАВНО ВЫСКОЧИЛ ИЗ ПОМОЙКИ БОРОВА ПЕТИ? БЕГИ ПОМОЙСЯ, ЗАСРАНЕЦ! ВОНЯЕШЬ СОЕВЫМ ДЕРЬМОМ НА ВСЮ УКРОАИНУ !
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свинота немита, помойки то ваше зебілів тупорилих, постійне місце дислокації, так що рило забрало і пнх на місце Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Європейська бізнес асоціація - Цензор.НЕТ 5949
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заметьте весь крупный бизнес боятся либо не хотят трогать.. коломойский и ахметов то по головке могут надавать..
а мелких предпринимателей можно.. ну ничё 30 сентября начинается налоговый майдан
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Изменения в базу расчета ренты на железную руду это и есть крупный бизнес Ахмтова и Колмйского.
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Кто бы смоневался. Европейцам выгодно покупать у нас сырье, а смим породавать нам готовую продукцию, как банановым републикам бусы.
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Об этом говорится в письме исполнительного директора *** Анны Деревянко, так бы и говорили.что от ахмета а то плять название европейского бизнеса а грабят как рашистсты
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Изменения в базу расчета ренты на железную руду надо перенести на 2021 год, - Европейская бизнес ассоциация





эти ссукиахметки платят 15 грн с 1 тонны,
в эвропах платят 300 грн - в 20 раз больше.

зарплаты укр рабочих в 5-10 раз меньше евро-омериги,
рента ента меньше в 15раз,
добыли,
переплавили,
экололгию загадили
-вывезли бабло на панаму,

сами в монако.

но мало им, нада шоб был 0 рентф, а лучше доплатить с госбюджета.

а еще и возврат ндс ложный -

1 тонну вывез,

за 10 тонн получил возврат ндс по фиктивным накладным.
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Рижий - розум , честь і совість нашої барижної епохи.
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