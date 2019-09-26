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 Общество
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Все про:Лозница (17) премия (342) фильмы (288) Донбасс (19462) Довженко Александр (1)

 Лозница получил госпремию Довженко за фильм "Донбасс"

Украинский кинорежиссер Сергей Лозница получил государственную премию имени Александра Довженко за создание полнометражного фильма "Донбасс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что премию вручил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Я очень благодарен, что с вашим именем Украина связывает возрождение украинского кино и возрождение культурной дипломатии. То, что вы делаете, представляет Украину за рубежом. Это очень хорошо, что нас знают не только по проблемам, но и по художественным достижениям - во многом это и ваша заслуга", - сказал Бородянский.

Со своей стороны Лозница отметил, что считает большой честью получить такую высокую награду от государства.

По его словам, это первый фильм в его творческой деятельности, который удалось сделать при активной финансовой поддержке Украины.

"За всю мою 24-летнюю кинодеятельность я сделал 25 картин - это стало возможным благодаря тому, что за последние пять лет изменилась ситуация. Благодаря работе большого количества людей, в том числе - Госкино Украины, Филиппа Ильенко (экс-глава Госкино. - Ред.) и депутатов, которые приняли закон о кино, и тех людей, которые проголосовали за финансирование кино, потому что без этого кино невозможно", - сказал режиссер.

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Как известно, фильм Сергея Лозницы "Донбасс" рассказывает о людях, которые живут в зоне войны на востоке Украины, и включает 13 переплетенных сюжетов, которые демонстрируют различные сферы жизни на оккупированных территориях. Лента показывает, как наемники РФ забирают автомобиль у местного бизнесмена, как переселенцы живут в подвале, как чиновник обворовывает больницу и как снимаются постановочные новости для телевидения. Лозница написал сценарий картины по мотивам документальных роликов, выложенных очевидцами в Интернет.

Фильм создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150601
 
   
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Нормальный фильмец, там показівают повстанцев во всей красе. Ржали всей порохоботской тусовкой Лозница получил госпремию Довженко за фильм "Донбасс" - Цензор.НЕТ 775 Лозница получил госпремию Довженко за фильм "Донбасс" - Цензор.НЕТ 775
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Заслуженная премия. Зебилы, конечно же, будут против
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Один із кращих українських фільмів останніх років. Дуже жорстко постібалися з даунбасян! Цю сатиру навіть в Каннах оцінили і нагородили фільм!
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