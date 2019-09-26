 Разрешение иностранцам покупать сельскохозяйственную землю означает колонизацию Украины, - Тимошенко призвала Зеленского провести референдум по рынку земли

Для этого "Батькивщина" регистрирует в парламенте законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе", который регулирует все механизмы их осуществления. Также фракция вносит законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины, согласно которому решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Она сообщила, что в соответствии с положениями внесенного правительством законопроекта о рынке земли, право покупать сельскохозяйственные угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также "украинские предприятия". По действующему законодательству украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам.
Юлия Тимошенко напомнила, что площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет 42 миллиона гектаров - а это 72% всей территории Украины.
"Этот законопроект предусматривает, что во время войны, оккупации, аннексии - можно просто продать с молотка 72% территории Украины, и далеко не своим фермерам и аграриям. Если этот закон будет принят в парламенте и такое разрешение иностранцам покупать украинскую сельскохозяйственную землю станет реальностью, это будет означать новую колонизацию Украины", - заявила Юлия Тимошенко.
Она предостерегла президента Владимира Зеленского от "трагической ошибки" и напомнила о положении его программы об осуществлении "народовластия через референдумы".
"Вопрос распродажи территории Украины иностранцам - это и есть самый важный вопрос, разрешение на которую надо спросить у народа Украины. Готов ли народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов ли народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?" - сказала лидер "Батькивщины".
Юлия Тимошенко сообщила, что уже семь областных советов приняли обращение к президенту и парламенту с требованием остановить открытие рынка земли, и эта волна набирает обороты.
Лидер партии напомнила, что команда "Батькивщины" выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли Украины, и призвала всех украинцев, политические силы, общественные организации объединиться и бороться, чтобы "не допустить такого трагического для Украины решения".
Нізя в Україні проводити референдум, взагалі ніякий. А особливо, що стосується землі та вступу в ЄС та НАТО . Уявіть, що наголосуть ЗЕленинці.
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Але щось я не зрозумів. Ви завжди були брудною порохоботкою. А тепер раптово стали зедебілкою? Виходить ця огульна продаж землі нашому мародеру Порошенку вигідна?
Продажу землі взагалі неповнно бути. А Люля зі своїм референдумом в країні ЗЕбілів зробить тільки гірше. Дуже сумніваюсь, що Порошенку вигідна продаж землі, не перекручуйте на свою користь. Як кажуть мєжду намі девочкамі: Не стервознічайте.
ТОЛЬКО СЫРЬЯ НЕ ХВАТАЕТ
ПОТОМУ ЧТО ЗЕМЛИ НЕ ХВАТАЕТ
ЦУКИ, ПОПРОБУЙТЕ ТОЛЬКО РАСПРОДАТЬ УКРАИНСКИЙ ЧЕРНОЗЕМ!!!!
Украинцы СВОЮ НЕНЬКУ НЕ ПРОДАЮТ
Російським резидентам взагалі треба відмовити в продажу української землі під будь якими формами і за будь яку ціну.
где вообще все эти Саашкавили, нацжены, Ляшки и т.д. которые постоянно мочили пороха.. почему теперь рты позакрывали когда идёт полнейший беспредел во власти?
Ляшко... з цим пі..арасом давно все ясно..
Саакашвілі і решті просто сказати нічого,все робиться швидко і досить вірно..Зокрема по корупції,по митниці..
https://www.facebook.com/LiashkoOV/videos/489297541866803/
а про "захисника народу" Ляшка можна лише пригадати його пі..ьож до і після "бюджетної ночі"..Коли Гройсман купив його фракцію "оптом" )))
чому Аргентина пройшла купу дефолтів теж ?
пояснити ?
Та тому ,що голімі популісти типу Юлєчки ВИКОНУВАЛИ СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ...
і в країні Оголошувався дефолт..
І приходили дядьки з баблом...
і скуповували у люмпена (ну добре,не у люмпена,а у ОГОЛОДАВШОГО НАРОДУ) "ПАЇ"...
Якщо так залишиться, то в Україні мало хто залишиться.
Не гірше..
але до певної критичної межі продажів.
тому підтримую обмеження -не більше 15 відсотків С/Г землі на продаж..
але є загрози..
1) використання іноземцями "генно-модифікованого насіння "від Монсанто"
2) при відсутності держпідтримки нашого агросектору навіть 15 відсотків створять дуже сильну конкуренцію..аж до банкротств.
Падіння (відразу) гривні на 30 відсотків..
Зменшити пенсії і зарплати у доларовому еквіваленті на 30 відсотків ?
А ще би заборонив деяким іноземним компаніям генні експерименти на українцях(проводяться зараз "BAYER(monsanto) на житомирщині...хоч це і без продажу землі (
ви напевне путаєте з "нульовим варіантом" для фермерів,котрі зараз ПРАЦЮЮТЬ...Так,вони не повинні за свою землю платити зараз "Земельному банку"..ВСІ хто захоче після реформи -мусить платити.
земля повинна мати ціну..
інакше будуть садити виключно рапс і соняшник...
Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка зараз оголошує про "перемогу" через продовження моратрію на ринок землі, у 2008 році подавала законопроект про продаж землі іноземцям без будь-яких обмежень.
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Прямий ефір"заявив політичний та економічний експерт Борис Кушнірук.
"У 2008 році пані Тимошенко, будучи керівником уряду, подала законопроект про обіг ринку землі, в якому передбачалося право продажу земель не тільки українцям, а й іноземним компаніям без жодних обмежень. Це щодо позиції пані Тимошенко і тієї політичної сили, яку вона зараз представляє"
патрійоте (ольгінський) ?