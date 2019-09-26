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 Политика Украины
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Все про:земля (1528) референдум (1241) Тимошенко (24367) земельная реформа (108)

 Разрешение иностранцам покупать сельскохозяйственную землю означает колонизацию Украины, - Тимошенко призвала Зеленского провести референдум по рынку земли

От имени партии и фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту с требованием провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Для этого "Батькивщина" регистрирует в парламенте законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе", который регулирует все механизмы их осуществления. Также фракция вносит законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины, согласно которому решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что в соответствии с положениями внесенного правительством законопроекта о рынке земли, право покупать сельскохозяйственные угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также "украинские предприятия". По действующему законодательству украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам.

Юлия Тимошенко напомнила, что площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет 42 миллиона гектаров - а это 72% всей территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о рынке земли внесли в Верховную Раду

"Этот законопроект предусматривает, что во время войны, оккупации, аннексии - можно просто продать с молотка 72% территории Украины, и далеко не своим фермерам и аграриям. Если этот закон будет принят в парламенте и такое разрешение иностранцам покупать украинскую сельскохозяйственную землю станет реальностью, это будет означать новую колонизацию Украины", - заявила Юлия Тимошенко.

Она предостерегла президента Владимира Зеленского от "трагической ошибки" и напомнила о положении его программы об осуществлении "народовластия через референдумы".

"Вопрос распродажи территории Украины иностранцам - это и есть самый важный вопрос, разрешение на которую надо спросить у народа Украины. Готов ли народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов ли народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?" - сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко сообщила, что уже семь областных советов приняли обращение к президенту и парламенту с требованием остановить открытие рынка земли, и эта волна набирает обороты.

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Лидер партии напомнила, что команда "Батькивщины" выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли Украины, и призвала всех украинцев, политические силы, общественные организации объединиться и бороться, чтобы "не допустить такого трагического для Украины решения".

Источник: https://censor.net.ua/n3150597
 
   
 Топ комментарии
 
Знаете почему Израиль не продает свою землю? Потому, что если откроет рынок земли арабы завтра же выкупят всю его территорию с потрохами за нефтедоллары без войны!!!
Тоже самое будет с нашей Украиной!!! раска-педераска во главе с хуйлом не пожалеет бабла от нефти и газа и скупит всю нашу землю без войны через подставных лиц-предателей-коллаборанов!!!!
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Ну наконец-то баба Юля вылезла, а то начал за нее переживать!!1 Разрешение иностранцам покупать сельскохозяйственную землю означает колонизацию Украины, - Тимошенко призвала Зеленского провести референдум по рынку земли - Цензор.НЕТ 6164
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Ніде в Світі нема вільного продажу землі іноземцям ще й по сотням тисяч гектарів, Милованов нагло бреше. У Франції наприклад, людина має прожити 10 років перед тим, як вона зможе взяти в оренду на 9 років 6 га. Потім держава вирішує - чи добре пан використовує свою ділянку і тільки потім він може її купити.
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Ваня, нинирвируй миня!
Нізя в Україні проводити референдум, взагалі ніякий. А особливо, що стосується землі та вступу в ЄС та НАТО . Уявіть, що наголосуть ЗЕленинці.
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Перед референдумом має відбутись широке обговорення цієї теми в суспільстві. Має бути площадка для дискусій. Мають бути напрацьовані декілька варіантів рішень. І лише через термін в декілька місяців виносити це питання на референдум.
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Але щось я не зрозумів. Ви завжди були брудною порохоботкою. А тепер раптово стали зедебілкою? Виходить ця огульна продаж землі нашому мародеру Порошенку вигідна?
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Брудним люлєботом були ви, а я біла та пухнаста.
Продажу землі взагалі неповнно бути. А Люля зі своїм референдумом в країні ЗЕбілів зробить тільки гірше. Дуже сумніваюсь, що Порошенку вигідна продаж землі, не перекручуйте на свою користь. Як кажуть мєжду намі девочкамі: Не стервознічайте.
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Была на огромной кондитерской выставке в Италии- КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ФИРМ производит оборудование по переработке сырья( фруктов к примеру)
ТОЛЬКО СЫРЬЯ НЕ ХВАТАЕТ
ПОТОМУ ЧТО ЗЕМЛИ НЕ ХВАТАЕТ
ЦУКИ, ПОПРОБУЙТЕ ТОЛЬКО РАСПРОДАТЬ УКРАИНСКИЙ ЧЕРНОЗЕМ!!!!
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Людина там на заробітках, але потім хоче повернутись. І хвилюється, щоб було куди повертатись!!!
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В таком случае она заботится о процветании чужой страны, а не Украины. Заробитки - это отмазка для манкуртов, срыгнувших со своей Родины.
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Я у себя дома, в Украине, а ты как раз за поребриком, пацачка.
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Кацап и МАЛОРОС ты.
Украинцы СВОЮ НЕНЬКУ НЕ ПРОДАЮТ
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Доречі. Західний капітал в наше корумповане середовище не особливо буде вливатись. А російські брудні гроші - легко. От і відповідь - кому більше за всіх треба така безрозбірлива продаж українських земель.
Російським резидентам взагалі треба відмовити в продажу української землі під будь якими формами і за будь яку ціну.
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о! Вона проснулась через 4 месяца как Зеленский нарулил хрен знает что..
где вообще все эти Саашкавили, нацжены, Ляшки и т.д. которые постоянно мочили пороха.. почему теперь рты позакрывали когда идёт полнейший беспредел во власти?
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нацжони -це Авакова козли..А Аваков У ВЛАДІ.
Ляшко... з цим пі..арасом давно все ясно..

Саакашвілі і решті просто сказати нічого,все робиться швидко і досить вірно..Зокрема по корупції,по митниці..
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Ошибаешься,даже выясняется что геи не такие уж пи...орасы как нынешняя власть .Прошу.Официальное интервью Ляшка. по поводу рынка земли.
https://www.facebook.com/LiashkoOV/videos/489297541866803/
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така п"янка,-і мимо нього ...)))

а про "захисника народу" Ляшка можна лише пригадати його пі..ьож до і після "бюджетної ночі"..Коли Гройсман купив його фракцію "оптом" )))
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Стоп - стоп, вы сказали что он промолчал тему продажи земли,не надо ото съезжать теперь на мемуары,про то что было уже все слышали и знаем.Пора присмотреться к тому что есть, и что происходит на данный момент, хватит мемуары перелистывать. Теперь надо думать делать что будем.
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С какой стати иностранцы вообще будут скупать нашу землю?
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Например, скупает землю тот же Медведчук, а потом берет и меняет гражданство на российское... - опаньки и мы уже в паРаше!
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Тут кто то к Юле имеет претензии! Сейчас зеленые проходимцы все продадут и смоются! А лохи пусть смотрят на себя в зеркало!) Выбрали-кушайте!)
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...лучшая иллюстрация перспектив Украины после начала продажи земель сельхоз назначения - это Аргентина. Уже знакомый нам аргентинский блоггер Ferfal пишет о проблемах, с которыми столкнулись аргентинцы в связи с массовой скупкой сельхозземель после дефолта в этой стране. Приведем лишь одну цитату из его дневника: «После Второй мировой войны Аргентина практически кормила Европу, была известна в Европе как «житница мира». Крупного рогатого скота и пшеницы было довольно, чтобы прокормить нашу страну и другой континент. Так что же случилось? Почему многим людям не хватает продовольствия, а некоторые даже заканчивают поеданием отбросов?.. Да, Аргентина осталась житницей мира, но кое-что изменилось. Несколько больших, транснациональных корпораций, таких как «Бенеттон», купили сотни тысяч акров сельхоз земель.... СМИ даже начали говорить о потере суверенитета страны, который оказался под угрозой из-за этой массовой скупки земли, так что можно представить, как много акров было куплено. К тому же в новой ситуации (после дефолта 2001 года. - Прим. авт.) продавать аргентинскую сельхозпродукцию в Аргентине - плохой бизнес. Зачем продавать килограмм мяса на внутреннем рынке за 17 песо, если его можно продать в Испании за 17 евро (при этом 1 евро равен 3,5 песо)?..Все это в сочетании с высоким уровнем безработицы, низкими зарплатами и высокими ценами на продукты постепенно привело к тому, что в стране фактически начался голод» (http://www.frugalsquirrels.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=044387;p=1).К сожалению, если ситуация в Украине будет развиваться по нынешнему сценарию, то скорее всего уже в ближайшие годы нашу страну ждет участь Аргентины - богатейшие поля ограждены заборами и охраной, выращиваются в основном технические культуры, а весь продовольственный урожай вывозится за рубеж - более платежеспособным клиентам. А с учетом устойчивой тенденции к повышению цен на мировом продовольственном рынке и цикличности в изменении урожайности, уже к 2012 году мы можем ожидать не просто повторения в Украине аргентинского deja-vu, а полномасштабную катастрофу. Миллионы голодающих украинцев на самых плодородных черноземах мира, на родной земле, которая могла бы сделать свой народ богатым и счастливым, но он ее предал и превратился в пасынка. Миллионы голодающих на земле предков, которая вдруг стала чужой собственностью...
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100%. Так і буде, якщо українці прокліпають очима те, що влада збирається за один день наголосувати монобільшостю.
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а чому банки скупили землю ви не розбирались ?
чому Аргентина пройшла купу дефолтів теж ?

пояснити ?
Та тому ,що голімі популісти типу Юлєчки ВИКОНУВАЛИ СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ...
і в країні Оголошувався дефолт..
І приходили дядьки з баблом...
і скуповували у люмпена (ну добре,не у люмпена,а у ОГОЛОДАВШОГО НАРОДУ) "ПАЇ"...
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тому що до корита прийшли голожопі "ЗЕ і мають надію "поиметь" решту КАЗЛОВ за невеличкий процент від мвф ...продають "цінні папери" (облігації) під 18% річних і тим самим банкрутують Державу ...тому що доллар зміцнюють (такого немає ніде у світі) ...які тобі зеленожопій гніді потрібні аргументи ?
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Ты случайно Венесуэлу с Аргентиной не перепутал . насчёт социальных программ ?
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В Аргентине сейчас массовые демонстрации - требуют продовольствия
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знаю ...тому й взяв за приклад Аргентину ...там мвфівські гніди розпродали сільгоспземлі "монсантоподібним" тварям ...
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Вся українська земля, за невеликим виключенням (невелика частина розпайованої та дрібнофермерська) - давно в лапах вітчизняних рабовласників. Безкоштовно. Вони дістали її за допомогою махінацій. Бюджет отримав нуль. Тому фермери не мають такої підтримки, як мають закордонні, тому земля втрачає родючість, тому немає жодного впливу на тих, хто нищить її, сіючи соняшник по соняшнику, ріпак по ріпаку, і буряки по буряках, тому люди в селі, особливо там, де є "державна земля" - давно на становищі кріпаків, рабів у порошенків, косюків та подібних...
Якщо так залишиться, то в Україні мало хто залишиться.
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ти бачив хоч одне свідоцтво на право власності сільгоспземлею окрім власників паїв ? оренда це не власність ...бо як стане власністю "монсанти" то ти будеш свій йух сосати якщо дотягнешся ...
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Сьогоднішній стан речей неприйнятний. Але Милованов хоче закріпити цей стан речей законом. А треба сьогодні не неконтрольований ринок грунтів вводити, а земельну, докорінну реформу. Яка б включала в себе і обіг власності земель.
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Старушка древняя пукнула спросонья.Сроду в руках сапки не держала,А туда же.Ну чем БахМатюк или Порошенко лучче заезжих?Тем,что под себя законы пишут?
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це дійсно питання..
Не гірше..
але до певної критичної межі продажів.

тому підтримую обмеження -не більше 15 відсотків С/Г землі на продаж..
але є загрози..
1) використання іноземцями "генно-модифікованого насіння "від Монсанто"
2) при відсутності держпідтримки нашого агросектору навіть 15 відсотків створять дуже сильну конкуренцію..аж до банкротств.
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Молодец. Ее нужно было президентом выбирать.
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І що той референдум дасть? Він покаже результат проти, і це буде не Проти у тому сенсі, що люди дійсно проти, бо у тому щось соображають, а проти, бо нічого у тому не соображають і не хочуть мати з тим мороку.
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один результат референдуму можу сказати вже.
Падіння (відразу) гривні на 30 відсотків..
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що пора,Незебіл ? Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 4877
Зменшити пенсії і зарплати у доларовому еквіваленті на 30 відсотків ?
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Референдум нужен. На Донбассе 5 лет идёт война за территорию а здесь территорией торговать собираются. Завтра всякие Махмуды или Сулейманы скупят наши земли, скажут нам - иди отсюда хохол, ты здесь больше никто.
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Тому має бути ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК (всі тразакції -через нього) і Заборона продажу іноземним фірмам та громадянам та громадянам з подвійним і потрійним громадянством(стосується персонально Бєні.. Для них максимум аренда 49 років..
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Правильный вариант это аренда с возможность отзыва земли досрочно. И строгое регулирование чтобы не сеяли здесь ГМО пшеницу и кукурузу. Только боюсь у западных толстосумов и их марионеток здесь другие планы, они хотят владеть нашей землёй безраздельно
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Щодо сівозміни-це вже мають діяти ЗАкони..
А ще би заборонив деяким іноземним компаніям генні експерименти на українцях(проводяться зараз "BAYER(monsanto) на житомирщині...хоч це і без продажу землі (
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"банкір" ЗЕМЛЯ має залишитися у власності держави ...а для громадян безстрокова оренда ...решті "інвесторів" різні види оренди ...
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ніякої безстрокової оренди для громадян !
ви напевне путаєте з "нульовим варіантом" для фермерів,котрі зараз ПРАЦЮЮТЬ...Так,вони не повинні за свою землю платити зараз "Земельному банку"..ВСІ хто захоче після реформи -мусить платити.

земля повинна мати ціну..
інакше будуть садити виключно рапс і соняшник...
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мої два діди полягли за цю ЗЕМЛЮ ...вій батько був поранений на цій ЗЕМЛІ ...ОЦІНИ ? безстрокова оренда для сільгоспземлі це не означає що ти можеш здати "засухам" за мішок пшениці ...це значить що ти або виконуєш умови оренди (використання за призначенням) або йдеш найух до міста ...
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лично мне хватает земли в горшочке под кактусом, но я против, чтобы ее поливала чужая рука!
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по ходу и вступление в НАТО добавить, как и про "особостатусных" да бы три раза не залазить народу в карман
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АКТУАЛЬНУ Позицію Тимошенко ВИЗНАЧАЄ її місцезнаходження у ВЛАДІ чи Опозиції.. Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 6588
Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 5275

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка зараз оголошує про "перемогу" через продовження моратрію на ринок землі, у 2008 році подавала законопроект про продаж землі іноземцям без будь-яких обмежень.
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Прямий ефір"заявив політичний та економічний експерт Борис Кушнірук.
"У 2008 році пані Тимошенко, будучи керівником уряду, подала законопроект про обіг ринку землі, в якому передбачалося право продажу земель не тільки українцям, а й іноземним компаніям без жодних обмежень. Це щодо позиції пані Тимошенко і тієї політичної сили, яку вона зараз представляє"
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Один порохобот Кушнірук фейк запускає, а інші цей фейк розгонюють. Не була Юля за неконтрольований ринок землі ніколи. Навіть Юля була за виключне право держави викупати паї у селян за прийнятні ціни, і вже потім віддавати її в оренду.
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Для экс - клоуна ..резидента капитулянта Украина как он ранее заявлял является проституткой. То конечно земля получается что как проститутки и она вообще не имеет для продажных ЗЕбилов - капитулянтов никакой важности. Так как по их мнению земля является причандальем, таким себе аксессуаром принадлежностью для Украины как блудницы.
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здохну голодний,але на своїй землі ?
патрійоте (ольгінський) ? Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 7635
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В свое время Екатерина раздавала БЕСПЛАТНО землю немцам, что бы те показли как на ней нужно работать. Ничего с того времни не изменилось, только немцам надоело показывать и они уехали, а мы так и не научилсиь, сидим на самой богатй земле нищие.
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На любой референдум в итоге получим результат , который устраивает власть. Технология отработана на Зеленском, сфальсифицировали так, что никто и не заметил. А все просто - одни голосуют, а другие считают как нужно.
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