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 Общество
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 Сенцов встретился с депутатами Бундестага

Бывший политзаключенный Олег Сенцов обсудил в Берлине с группой депутатов Бундестага важность освобождения узников Кремля и способы, которыми этого можно добиваться.

Сенцов заявил, что собирается посвятить свою жизнь освобождению политических узников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У меня есть цели. Одна из них - это свобода и независимость моей страны в широком смысле этого слова. Более конкретно - это освобождение наших пленных, находящихся в российских тюрьмах и на Донбассе... Обо мне много говорили, меня вытащили, следовательно, я обязан и должен помочь другим. Многих людей не могу подвести", - сказал Сенцов.

На круглом столе с участием Сенцова и правозащитников из ряда стран присутствовали депутаты Мануэль Саррацин и Франк Швабе.

"Олег Сенцов подчеркнул, что сейчас речь должна идти о том, чтобы освободить других политических заключенных, украинских, но также и российских", - рассказал журналистам после встречи Саррацин.

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По его словам, через тот опыт, через который прошел Сенцов с семьей, проходят сейчас и другие семьи, а также молодые люди, которые в Москве протестовали против фальсификации выборов.

"Очень важно, чтобы мы сохранили твердую позицию и чтобы мы не думали, что все завершилось, поскольку Олег уже свободен", - подчеркнул Саррацин.

Еще один участник встречи, депутат Франк Швабе отметил, что замечательно наконец видеть людей, о которых ты слышал, что они были заключенными, наконец на свободе.

"Но не надо забывать, что в неволе остается еще ряд людей. Задача - чтобы и эти люди были отпущены", - сказал Швабе и добавил, что надо сохранять давление на Россию.

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Швабе отметил, что Германия играет важную роль в попытке оживить и укрепить Минский процесс, пытается использовать этот момент, чтобы сделать возможным следующие встречи в нормандской формате.

"Я принадлежу к тем, кто желает, чтобы переговоры были интенсифицированы", - сказал политик. Он также ожидает, что агрессора будут называть агрессором.

В тот же день состоялись встречи Сенцова с представителями руководства ведомства канцлера ФРГ, уполномоченным федерального правительства координатором сотрудничества с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства.

Источник: https://censor.net.ua/n3150594
 
 
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сейчас и там расскажет что с путиным можно договариваться и он готов пожимать ему руку за каждого отпущенного заложника...
А за 10 - целовать в десна...
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Я ничего против него не имею, но как он туда попал? или как ему за 19 дней сделали загран паспорт? ну такое...
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О, попёр чувак интервью раздавать. А тех, которые воевали, а потом у боевиков в подвалах через реальный ад прошли, как-то не слышно.
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Пусть едет, а то там есть много проросійських сосунов.
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Фильм снимет? Сразу на оскара номинировать.
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Розкажи їм, Олеже, про кацапську "цивілізованість"
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