 Кабмин восстановил полномочия налоговой милиции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утвержденном постановлении Кабинета министров № 846 от 25 сентября 2019 года.
"Подразделения налоговой милиции в составе Государственной фискальной службы продолжают осуществлять полномочия и выполнять функции по реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательство по вопросам уплаты единого взноса, осуществляя оперативно-розыскные, уголовно-процессуальные и охранные функции до завершения осуществления мероприятий по созданию центрального органа исполнительной власти, на который возлагается обязанность обеспечения предотвращения, выявления, приостановления, расследования и раскрытия уголовных преступлений, объектом которых являются финансовые интересы государства и / или местного самоуправления, отнесенные к его подследственности в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", - говорится в постановлении.
Вместе с тем, в документе отмечается, что Государственная фискальная служба до времени образования центральных органов исполнительной власти имеет полный доступ к Государственному реестру физических лиц - плательщиков налогов и других реестров, банков и баз данных, ведение которых возложено законодательством на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.
По данным источников Цензор.НЕТ, причиной такого решения является резкое падение платежей в бюджет, с начала года в казну поступило на 30 миллиардов гривен меньше, чем предполагалось по плану.
Как сообщалось, еще в начале 2018 года на то время министр финансов Александр Данилюк констатировал, что налоговая милиция в Украине существует вне закона.
В конце 2016 года по причине технической ошибки Рада фактически объявила Налоговую милицию вне закона с 1 января 2017 года.
В связи с этим Министерство финансов подготовило законопроект о создании Финансовой полиции.
Голосовало 46% Украинцев, из них, Свинослуги 73%. Итого маємо за зебилов от 46%. 27 парнокопытных зебилоидных процентов, которые не могут себе позволить отдыхать как нормальные люди, по скольку нажретесь водяры или пивасика, и бегите дроч№ть клаву о плохом Порохе обвиняя его в том, что вы обоссаные, обкуренные, пьяные итд. забывая о том, что нужно работать для того, что бы зарабатывать, а не просто быть рабом.
Опять блокировка работы, изьятие орг техники документации, обыски и все без решения суда. УРЯ
ЗБСЬ.
судя по пригару, процентов так 99 ))
теперь то понятно, че попы горят
суда по всему, у нас страна одних халтурщиков, которые сидят на 5% и еще и этим недовольны
Для этого олигархи вкинули миллионы долларов в медиавойну и своими телеканалами, проплаченными шавками-антикоррупционерами и ботофермами уничтожили рейтинг президента, который впервые щимил олигархический класс, а не простого обывателя.
Теперь готовьтесь лошье
Стричь буду вас, дебильные ФОПы которые голосовали за Зе
смотрел статистику коррупции до 2014 и после?
То что они делают это копия Азаровщины
Основная экономическая идея при Овоще была - создать класс неприкосновенных олигархов-господ грабящих страну как в раше и обложенных всеми возможными налогами где-то внизу мелких предпринимателей. А потом грабить страну клянча деньги у запада, а когда западу надоест давать деньги - клянчить кредиты у парашу или китая.
Это все собственно и привело к майдану
Здобулы разом.
Пошел накрывать стол!
От і залишається податковій ганятися за бабусями на базарі.