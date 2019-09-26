 Кабмин восстановил полномочия налоговой милиции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утвержденном постановлении Кабинета министров № 846 от 25 сентября 2019 года.

"Подразделения налоговой милиции в составе Государственной фискальной службы продолжают осуществлять полномочия и выполнять функции по реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательство по вопросам уплаты единого взноса, осуществляя оперативно-розыскные, уголовно-процессуальные и охранные функции до завершения осуществления мероприятий по созданию центрального органа исполнительной власти, на который возлагается обязанность обеспечения предотвращения, выявления, приостановления, расследования и раскрытия уголовных преступлений, объектом которых являются финансовые интересы государства и / или местного самоуправления, отнесенные к его подследственности в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", - говорится в постановлении.

Вместе с тем, в документе отмечается, что Государственная фискальная служба до времени образования центральных органов исполнительной власти имеет полный доступ к Государственному реестру физических лиц - плательщиков налогов и других реестров, банков и баз данных, ведение которых возложено законодательством на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

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По данным источников Цензор.НЕТ, причиной такого решения является резкое падение платежей в бюджет, с начала года в казну поступило на 30 миллиардов гривен меньше, чем предполагалось по плану.

Как сообщалось, еще в начале 2018 года на то время министр финансов Александр Данилюк констатировал, что налоговая милиция в Украине существует вне закона.

В конце 2016 года по причине технической ошибки Рада фактически объявила Налоговую милицию вне закона с 1 января 2017 года.

В связи с этим Министерство финансов подготовило законопроект о создании Финансовой полиции.