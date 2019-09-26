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Все про:лицензия (139) Нацсовет_ТРВ (443) 112_Украина (40)

 Канал продолжает вещание со спутника, в кабельных сетях и в интернете, - "112 Украина" в ответ на решение Нацсовета

Телеканал "112 Украина" заявил, что продолжает вещание и доступен для своих зрителей благодаря трансляции через спутник, в кабельных сетях и интернете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте канала "112 Украина" в связи с отказом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания продлить срок лицензии пяти региональным телеканалам, вещающим под логотипом "112 Украина".

"Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей со спутника, в кабельных сетях и в интернете", - отмечается в заявлении.

Авторы заявления также утверждают, что действия Нацсовета являются якобы незаконными.

"Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти"

На телеканале также заявляют, что рассматривают решение Нацсовета как цензуру.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил срок лицензии пяти региональным телеканалам, вещающим под логотипом "112 Украина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП на отказ регулятора продлить лицензию "112 Украина"

Источник: https://censor.net.ua/n3150587
 
   
 Топ комментарии
 
Говнокнал, не смотрел и смотреть не собираюсь.
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Ждем когда отключат.?Что бы наконец перестать видеть медведчуковскую мерзкую рожу и его адептов И ждем лишения лицензии Нюс Ван и ZIK


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Говнокнал, не смотрел и смотреть не собираюсь.
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Свободу слова не спинити!!! Канал продолжает вещание со спутника, в кабельных сетях и в интернете, - "112 Украина" в ответ на решение Нацсовета - Цензор.НЕТ 3954
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Добавь еще "парашенко понад усё"
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"парашенко " тут нiяким боком.
У данному випадку "мертвечук понад усё".
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а почему бы тебе не возмутиться тем, что этот говноканал хер ложил на решение уполномоченного зеленой властью органа о непродлении лицензии?
Или тебе платят не за это, а за упоминание Пороха?
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Он и не ложил. Я так понимаю у них отобрали лицензию на эфирные частоты. На частотах не вещает. А так у нас свобода слова. Покуда суд не запретил его вещание закрыть нельзя.
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"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение - лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.Источник: https://censor.net.ua/n3150563
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Еще надо закрыть ЗИК-хайл и Унтер.
Підл... Підлога я повернувся)). Свободу слова не спинити скільки б мене не банив прокацапський цензор!!!
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А я никогда не стучал ни на кого, если что. Так что єто не комне...
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На рассии прокацапский Цензор заблокирован😁
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Ждем когда отключат.?Что бы наконец перестать видеть медведчуковскую мерзкую рожу и его адептов И ждем лишения лицензии Нюс Ван и ZIK


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а за що мають відключити прямий і 5й. Тільки аргументовано, а не тому шо ти зебіленя!!!
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За то, что сою нашли на соседней полке около шоколада Рошен...
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ШО Б не воняли. ГАВНОПОЛЬСКИМ и СЕРПНЕМ. Хотя они смешат, пусть работают. Ты прав, НЕЛЬЗЯ.
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Я не смотрю вообще 5й канал. Но Єхо-Украины смотрю бывает пару раз в неделю. Не заметил что бы Матвей Юрьевич, что-то плохого хоть раз сказал про Зеленского... А раз он вас так выбешивает, то значит он говорит ПРАВДУ !!!
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Гавнопольский постоянно радио на Зеленского
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Після відключення ці морди залишаться і народять із чарівними українськими жінками ще гірші зелені морди.
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А если не отключат? ШО ТЫ НАРОДЭШ. Думай, шо шлепаешь. РОЖА.
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Якщо не відключать, то зедебілів разом з тобою буде ще більше.
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как изменился мир в сравнении с 1913 годом. почта, телефон, телеграф и спутник, кабельные сети, интернет.
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оштрафовать кабельных провайдеров чтоб не повадно было
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А вот КРИВОЙ стоило бы. Они перещеголяли Соловьева, Скабаеву и всю ихнюю свору. Хотя ДЕМОКРАТИЯ. Да пусть себе ЗВЕЗДЯТ, ПЭТРУХА тоже ЗВЕЗДЕЛ, ПЕРЕЖИЛИ.
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Що будеш робити і тікати після закінчення епохи зедебілізму?
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Открою т**е секрет. Я, косой, не голосовал,ни за ЮЩЕНКО, ни за Януковича, ни, тем более, за Порошенко, ни за ЗЕ. Я,не **........ тый на них. Я, никогда не надеялся ни на кого, только на с**я, и ни от кого ничего не ждал.Для т**я эпоха может и закончилась, а для меня начинается. Х...... й я ложил на т**я и всех. ЧУРКА и тот бы понял.
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Це не таємниця, але ти зедебіл по суті. Тому твій час закінчився.
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По сути, ТЫ ДЕБИЛ, так ничего и не понял. Тебе ясно написано было, ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. Все надо начинать сначала, по старому уже не получается. А жить хорошо, как то привык.
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112 Украина теперь имеет такое же отношение к Украине, как Россия 24 вместе со Скабеевыми, это абсолютно антиукраинский канал, как и партия регионов или как они там называются теперь опоблок-сепартреш
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я вчера ЗИК посмотрел случайно....(давно не смотрю ТВ)..., был в шоке если честно...
Сепар - канал как есть...
Час смотрел..., час охреневал.....
Теперь понял как выводятся зе-инфузории...
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Я не смотрю ТВ принципиально и иногда думаю, что лучше даже на Цензор не заходить, чтоб не расстраиваться. Просто ожидаю когда зебобики вместе с опоблоком уже водрузят власовский триколор над Украиной и начнут с нами расправляться, за мову, за Майдан, за своих героев гивь и моторол. Я во многом не согласна с президентом Порошенко (офшоры, мальдивы, свинарчуки), но извиняюсь, так очевидно страну при нём никто не сливал.
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сливали и при порошенко...
Медведчуки, Кернесы, Трухановы, Навицкие и др. не при Зе из под земли выпрыгнули...
Они то все при нем и укрепились... - при зе просто бурно пошли в рост...
Порошенко создал для реванша все условия...
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да, вы правы, вдруг откуда не возьмись они не появились. Порох был слишком лоялен к этим уродам, а зря.
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не лоялен... - он считал их своим панским кругом...., равными себе...
Он с ними рос вместе, пил, ел, ругался, мирился, крестился - с ними он прожил всю свою жизнь...
Из них он был самый про-украинский и рассматривал все таки Украину как свою страну - но не более...
До настоящего патриота ему очень далеко...
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Что известно об офшорах, которые трактовали всякие зики?
Что известно о Мальдивах, которые трактовали всякие зики?
Что известно о Свинарчуках, которые трактовали всякие зики?
Может Вам лахто-зрада, что-то внушила?
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Да не ЗВЕЗДИ, давно смотрю, да все ты смотришь, все вынюхиваешь, да и не шоке, тоже не ЗВЕЗДИ. деньги ты не потерял. а то я еще выпью и слезу пущу.
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Сейчас рыги называются, как сказал Разумков что-то вроде - надо не упрекать старыми делами, а надо смотреть новые дела.
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да они и по старым делам никто не осуждён
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Обоснуйте - за что можно посадить Медведчука, с уголовным кодексом в руках и доказательствами по данным статьям.
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Да действительно за что можно посадить явного завербованного агента КГБ, и кума самого главного врага Украины, её разрушителя и убийцы наших людей,вы это серьезно?
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Его одного можно обменять на всех заложников, только этого аргумента достаточно для ареста этого монстра
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Правильное мышление, Рыгами должен был Барыга заниматься, а сейчас надо заниматься Барыгой. А углубляться на х........
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...Зеля, как начнёт справедливость восстанавливать и Власть обнулять -- МВФ обанкротится...*)
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Лайк, бо сміюся. МВФ такі зубри, які зламають роги усім дебілам.
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В МВФ, деньги с работяг снимаются -- на помощь идиотам. ...а не у идиотов, на помощь работягам...
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ВатаТВ нет места в Украине ,пшли вон в ******** ! Канал продолжает вещание со спутника, в кабельных сетях и в интернете, - "112 Украина" в ответ на решение Нацсовета - Цензор.НЕТ 1884
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Забавно читать, как соевые возмущаются, при этом пытаясь выдать себя за патриотов. И оно понятно: торгового партнёра ПОПы обидели.
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мертвечук, та габинович - понад усе! - сарказм
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В век интернета эфир еще кто-то смотрит ? Благодаря всем запретам давно уже все смотрят и читают в интернете то, что хотят, а не то, что разрешает власть.
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НьюсВан и Зик, Интер такое же лайно. Но и порошенковский Кривой - расшатывает ситуацию в Украине. Сегодня на этой помойке типа ведущие - вот Зеленский мог сказать, что войны нет, а не сказал, спасибо и на этом. И пошли трындеть про свои придуманные фантазии
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шо ткакое тебе не нравится подача прямого зато ты кончаешь от пальчевского и прочих монологов на 112м Канал продовжує мовлення з супутника, в кабельних мережах і в інтернеті, - "112 Україна" у відповідь на рішення Нацради - Цензор.НЕТ 9155
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Дурашка, Порошенко вместе с Медведчуком расшатывают ситуацию в Украине
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Сєпари, бидло бавовна та довбоЗЕби видихнули з полегшенням. Це ж як цукерку у хворої дитинки відібрати. Хіба ж мона лишати їх без 112-ГеббельсТВ.
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Ватники радуйтесь, ваш анал-112 продолжает вам в ваши овечьи уши кремлевским дерьмом хезать !!!
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Жаль. шо ************ * канал не закрили !
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Ну, иногда хочется и полежать. Идиоты одни, шо здесь, шо там.
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Полежать можно и под скачанный фильм.
National Geographic можно смотреть и on-line.
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Кому как. Но меня телевизор убаюкивает. Может привык. я же не думаю, что ты меня упрекнешь за это.
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Отнюдь, я никого о никогда не упрекаю. Каждый волен жить так, как считает нужным!
Самым недопустимым считаю, когда другие говорят, как я должен жить.
Я удивляюсь. В моем окружении все знакомые уже давно не смотрят телевизор. У меня он подключен вторым монитором и без антенны уже лет 8.
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Я шо, против, ты написал, Есть еще идиоты, которые смотрят ТВ, я тебе ответил, да, я идиот смотрю и засыпаю, еще слушаю патифон, МАЯК , магнитофон. А в своем окружении живи, как хочешь, я не против. КАЖДОМУ СВОЕ.
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Зараз ще нормальний 4 канал . Канал продовжує мовлення з супутника, в кабельних мережах і в інтернеті, - "112 Україна" у відповідь на рішення Нацради - Цензор.НЕТ 8249
.Туди. до речі. перейшло багато ведучих та журналістів опісля *мертвячуковського * ЗІКА !
..ПС ))) А нас кабельне замінило його на 5-ий ! Канал продовжує мовлення з супутника, в кабельних мережах і в інтернеті, - "112 Україна" у відповідь на рішення Нацради - Цензор.НЕТ 2460
..4 канал - YouTube...
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Турок, Со всех 100 с лишним, нет нормального канала. Это не каналы, проекты. модно называть, да, наверное отстал, по другому, уже называется.
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