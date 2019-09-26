 Канал продолжает вещание со спутника, в кабельных сетях и в интернете, - "112 Украина" в ответ на решение Нацсовета

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте канала "112 Украина" в связи с отказом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания продлить срок лицензии пяти региональным телеканалам, вещающим под логотипом "112 Украина".
"Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей со спутника, в кабельных сетях и в интернете", - отмечается в заявлении.
Авторы заявления также утверждают, что действия Нацсовета являются якобы незаконными.
"Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти"
На телеканале также заявляют, что рассматривают решение Нацсовета как цензуру.
Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил срок лицензии пяти региональным телеканалам, вещающим под логотипом "112 Украина".
мы гадим с веток, а вы утритесь
У данному випадку "мертвечук понад усё".
Или тебе платят не за это, а за упоминание Пороха?
Підл... Підлога я повернувся)). Свободу слова не спинити скільки б мене не банив прокацапський цензор!!!
Сепар - канал как есть...
Час смотрел..., час охреневал.....
Теперь понял как выводятся зе-инфузории...
Медведчуки, Кернесы, Трухановы, Навицкие и др. не при Зе из под земли выпрыгнули...
Они то все при нем и укрепились... - при зе просто бурно пошли в рост...
Порошенко создал для реванша все условия...
Он с ними рос вместе, пил, ел, ругался, мирился, крестился - с ними он прожил всю свою жизнь...
Из них он был самый про-украинский и рассматривал все таки Украину как свою страну - но не более...
До настоящего патриота ему очень далеко...
Что известно о Мальдивах, которые трактовали всякие зики?
Что известно о Свинарчуках, которые трактовали всякие зики?
Может Вам лахто-зрада, что-то внушила?
National Geographic можно смотреть и on-line.
Самым недопустимым считаю, когда другие говорят, как я должен жить.
Я удивляюсь. В моем окружении все знакомые уже давно не смотрят телевизор. У меня он подключен вторым монитором и без антенны уже лет 8.
.Туди. до речі. перейшло багато ведучих та журналістів опісля *мертвячуковського * ЗІКА !
..ПС ))) А нас кабельне замінило його на 5-ий !
..4 канал - YouTube...