 Канал продолжает вещание со спутника, в кабельных сетях и в интернете, - "112 Украина" в ответ на решение Нацсовета

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте канала "112 Украина" в связи с отказом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания продлить срок лицензии пяти региональным телеканалам, вещающим под логотипом "112 Украина".

"Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей со спутника, в кабельных сетях и в интернете", - отмечается в заявлении.

Авторы заявления также утверждают, что действия Нацсовета являются якобы незаконными.

"Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти"

На телеканале также заявляют, что рассматривают решение Нацсовета как цензуру.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил срок лицензии пяти региональным телеканалам, вещающим под логотипом "112 Украина".

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