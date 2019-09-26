 Лукашенко готов помиловать украинского журналиста Шаройко в обмен на задержанного в Украине белоруса Политику

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его - полковник, - рассказал глава государства. - Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения", - сказал Лукашенко.

"Притом мы же его не просто схватили ни с того ни с сего. Мне принесли все материалы. Мы же не били его, не ломали - понимали, что это будет международный скандал. И вообще не принято выбивать из человека показания", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в отношении Павла Шаройко белорусская сторона представила факты.

Далее встал вопрос в отношении белоруса Юрия Политики, которого в Украине подозревают в шпионаже: "Я говорю: хорошо, покажите нам, как мы вам показали, все материалы. Вы нам покажите, что он совершил противоправные действия и шпионил на территории Украины. Показывайте! Руки вверх поднимем. Публично покажите, прижмите нас к стенке".

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя надавить), а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - рассказал Лукашенко.

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"Даже если они есть, мы же договорились с тобой (с Порошенко. - Ред.), - отметил Лукашенко. - Я Порошенко говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. "Саша, все, заметано, решаем". Почему не решается до сих пор?"

Говоря о Павле Шаройко, глава государства рассказал, что он в Беларуси, живет, как на курорте: "Я своих предупредил: ни в коем случае не обижать. И мы довели позицию бывшего Президента до него. Я поручил, чтобы он на меня не обижался".

"Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - заявил президент Беларуси.

Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать до встречи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Лукашенко сказал: "Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд".

"Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен", - резюмировал Лукашенко.

Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

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