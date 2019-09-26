 На перепись населения необходимо 5 миллиардов, - Дубилет

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина относительно антикоррупционных мероприятий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - сказал Дубилет.
Он предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 30 июля 2019 года подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам". Также документом предусмотрено начало работы над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.
...я в ночную рулю -- к ночи, почти все ящики полуполные... -- ещё и поддоны с газировкой стоят... -- тоже народ не сильно разметает, разве что, жара на улице.
Я к тому -- шо, в 90хх. на Фирме пиво подавали в курилках! ...а щас народ брезгует...*)
Хотя и их бы рррастащили!
🤣
сколько же они распилят на переписи всей Украины?
Та ты шо? Сам придумал?
https://gordonua.com/news/politics/probnuyu-perepis-naseleniya-provedut-v-kieve-1292458.html
Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова считает, что пробную перепись населения в Киеве можно провести до конца 2019 года.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/probnuyu-perepis-naseleniya-provedut-v-kieve-1292458.html Твоя ссылка?
в бюджете на следующий год заложили на перепись 5 лярдов. в 2020 году планируется провести только одну перепись - двух районов (один киева и один области).
Твоя цитата?
2020 и 2019 годы для тебя - одно и то же?
Не мудрено, что с такими агитаторами ПОПа пролетел. Один тупее другого.
так вот, никакой переписи в этом году не будет. на нее в бюджете 2019 года просто не заложено денег. то что "думает" эллочка это только ее думки. не более. денег нет. понимаешь - бюджет такая штука что нельзя переносить запланированные затраты из одного "кармана" в другой. нельзя отщипнуть кусочек от школ и кинуть на медицину. просто нельзя. так устроен мир.
а теперь скажи мне шмаркля - за какие деньги будет проходить по мысли эллочки тестовая перепись в 2019 году?
В декабре 2019 года будет проведена пробная перепись населения
Уряд схвалив проведення пробного перепису населення в 2019 році
Получается, что ты туп еще больше, чем казалось, соевая отрыжка.
КИЇВ. 18 липня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, передає УНН.
Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік.
Зазначається, що пробний перепис населення буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області у грудні 2019 року.
Проведення пробного перепису населення дозволить: сформувати технології, відпрацювати інструменти і методи проведення перепису населення; протестувати використання під час перепису планшетів і ноутбуків, щоб прискорити внесення статистичної інформації та її обробку; опрацювати організаційні заходи проведення перепису, зокрема подальше опрацювання отриманих даних.
Відповідальною за проведення пробного перепису населення уряд призначив Державну службу статистики. Національна поліція має забезпечити публічну безпеку і порядок.
Зазначимо, востаннє Всеукраїнський перепис населення проводився у 2010 році.
если на тестовую перепись в прошлом году не выделили денег то провести ее НЕВОЗМОЖНО.
бл чему вас только в трускавце учили дауны
вот в этом ваша проблемы зебобики... вы вечно живете "если"...
у тебя все свелось к фразе "сли кабмин принял такое решение, значит деньги есть"
а если я тебя попрошу поискать в бюджете на 2019 год эти деньги - ты же не найдешь. у тебя мозгов не хватит даже пояснительную записку к бюджету тому прочитать и понять. в этом между нами отличие глубиной в пропасть. я работал и работаю с бюджетом и я знаю как двигаются деньги в этом разделе экономики страны. а ты ориентируешься на лозунги для леммингов.
ок. считай что я слился. я не могу опуститься в умственном развитии до твоего уровня. ты победил
"При этом, по словам Стефанчука, перепись можно будет провести в бумажной, а не в электронной форме"
супротив
"и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - сказал Дубилет." Источник: https://censor.net.ua/n3150585
Надежда на кассовые аппараты для кулаков...
Скоро будет простой и мудрый сельский нарид ходить по городам - "Подайте христа ради!"
Я не дам, ни цента! -- сразу предупреждаю -- нафиг мне ещё поляков переписывать? *)
А у кого есть?
полученый результат умножаем на 1.7 - и в дамках....
🤔
🤣
Прокололся, штирлиц?
Бутылкой с тобой поделятца, понял.
Нюю, обтекай и бывай!
🤗
а ну вернись немедленно.
без тебя, долдона, тут скучно будет ...
Тобто , влада хоче дізнатися не стільки кількість громадян країни, а отримати комплексне дос'ьє на кожного...Великий Брат дивиться на тебе!
треба знати правду--скільки миють на пенсіях, субсидіях, повернень від літака--перевізникам ітд. скільки у нас людей працює, а скільки ...чим вони заробляють. гроші взти з апарату верховної зради.
А морда не треснет ?