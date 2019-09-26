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 Политика Украины, Общество
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Все про:перепись населения (56) Дмитрий Дубилет (15)

 На перепись населения необходимо 5 миллиардов, - Дубилет

Бюджет на проведение переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина относительно антикоррупционных мероприятий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - сказал Дубилет.

Он предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.

Читайте также: Пробную перепись населения проведут на Киевщине, - директор Института демографии Либанова

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 30 июля 2019 года подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам". Также документом предусмотрено начало работы над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3150585
 
 
 Топ комментарии
 
давайте я за 1 миллиард перепишу..?
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что бы тестово переписать два района Киева - 5 лярдов.
сколько же они распилят на переписи всей Украины?
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У меня на Фирме, всегда ящики с яблоками, грушами, пенсиками, абрикосами и булочками всякими стоят -- подходи -- бери скоко хош!
...я в ночную рулю -- к ночи, почти все ящики полуполные... -- ещё и поддоны с газировкой стоят... -- тоже народ не сильно разметает, разве что, жара на улице.
Я к тому -- шо, в 90хх. на Фирме пиво подавали в курилках! ...а щас народ брезгует...*)
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Нада б была делать с конских "яблок"!
Хотя и их бы рррастащили!
🤣
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Какой экономический смысл в переписи населения? Может кто-нибуть объяснить? Это просто для того что бы знать сколько нас осталось? Так как-то пофиг На перепись населения необходимо 5 миллиардов, - Дубилет - Цензор.НЕТ 369
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Глупыш, с древнейших времен все правители проводили переписи населения - для лучшего сбора налогов, распределения денег на места и т.д.
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Сенс політичний - встановити скільки виморив бандоолігархат українців через тарифний, медичний геноцид, скільки виїхало через нестерпні умови життя. Недаремно олігархія саботує проведення перепису - втрати будуть співрозмірні з голодомором 1932-1933 років.
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Польше. Чтоб знать, сколько еще робочих мест можно создавать. А то наши олигархи и не чешутся.
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счетоводах хреновым заупит Айоны 11 там лучшие калькуляторы и Мах бок и Эпл комп..все только там видно и работает.. да и атвопарк надо обновить не не на телегах же общественных перепись проводить.... а знаете как можно решить проблемы с счетами сколько нас да просто в роддоме..в школе на служб при получении паспорта сдаем все ОТПЕЧАТКИ РУК и генетический код для нас же с вами если мы пропадем без вести ак на фронте или нас кто то по злому умслу прикопает то нас найдут и могли бы отпределить кто это был ранее... сделать ЕДИННУЮ СИСТЕМУ... и все Голосование а хрен будут вбросы без твоих отпечатков под бюллетенем л а система сразусравнит кто голосовал при выезде за границу отпечатки вбазураз зашли такой то выехал.....какая страна на какой срок.. возвратился или нет если умер в больнице морге просканировали отпечатки и все сразу автоматом в подреестре умер попал в ранимацию отпечатки в базу-такой то в реанимации пошел в армию- служит в армии.... задержан полицией соотвествующие данне по полиции аретсован переместен в СИЗО под удом приговорен оправдан по административной и вовсе отпечатки дал и вся базща открлась кто ты аткой есть права категория лишен илинет привелкался илинет какая группы крови резус вфактор социальный статус инвлид и так далее... нас пугают тотальной слежкой говорят о свободе пережвижения и так дале а на деле все то профанация.. мы теряем больше в разы в миллионы и миллиарды... денег нервов времени...
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вопрос - фигня для нового правительства. подумаешь....
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У тебя уже большая половина в Привате и Монобанке переписана
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что бы тестово переписать два района Киева - 5 лярдов.
сколько же они распилят на переписи всей Украины?
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что бы тестово переписать два района Киева - 5 лярдов.

Та ты шо? Сам придумал? На перепись населения необходимо 5 миллиардов, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8991
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А твои соевые мозги уже не в состоянии понять, что эти две новости между собой не связаны? На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 895
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а твои зеленкой пропитанные мозги по какой логике их разделяют? другой переписи кроме "тестовой" слава богу эти бараны еще не запланировали
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Ты топик читал? Или только методичку штудируешь? На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9569
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ты тупой? в бюджете на следующий год заложили на перепись 5 лярдов. в 2020 году планируется провести только одну перепись - двух районов (один киева и один области). вопрос для школы даунов - сколько планируют потратить на частичную перепись в 2020 году? минуту давать? или лучше до утра подождать?
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Где ты ты такое взял? На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9271

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова считает, что пробную перепись населения в Киеве можно провести до конца 2019 года.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/probnuyu-perepis-naseleniya-provedut-v-kieve-1292458.html Твоя ссылка?
в бюджете на следующий год заложили на перепись 5 лярдов. в 2020 году планируется провести только одну перепись - двух районов (один киева и один области).

Твоя цитата?
2020 и 2019 годы для тебя - одно и то же? На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9271
Не мудрено, что с такими агитаторами ПОПа пролетел. Один тупее другого. На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9271
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я тебе дурачку поясню (ты же не в теме как бюджет распределяется)
так вот, никакой переписи в этом году не будет. на нее в бюджете 2019 года просто не заложено денег. то что "думает" эллочка это только ее думки. не более. денег нет. понимаешь - бюджет такая штука что нельзя переносить запланированные затраты из одного "кармана" в другой. нельзя отщипнуть кусочек от школ и кинуть на медицину. просто нельзя. так устроен мир.

а теперь скажи мне шмаркля - за какие деньги будет проходить по мысли эллочки тестовая перепись в 2019 году?
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Ви не праві. В 2020 році планується перепис населення по всій Україні і на неї в бюджеті заклали 5 млрд., а пробна перепис в двох районах буде проведена в грудні 2019 року.
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Людина не розуміє. Або робить вигляд, що не розуміє. Але воно й не дивно. Воно ж тут, щоб дискредитувати будь-які ініціативи нової влади. На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2778
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за какие деньги планируется тестовая перепись? в бюджете на 2019 нет такой статьи расходов и она уже не появится
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Брехня, как всегда. Уряд схвалив проведення пробного перепису населення в 2019 році

КИЇВ. 18 липня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, передає УНН.
Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік.
Зазначається, що пробний перепис населення буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області у грудні 2019 року.
Проведення пробного перепису населення дозволить: сформувати технології, відпрацювати інструменти і методи проведення перепису населення; протестувати використання під час перепису планшетів і ноутбуків, щоб прискорити внесення статистичної інформації та її обробку; опрацювати організаційні заходи проведення перепису, зокрема подальше опрацювання отриманих даних.
Відповідальною за проведення пробного перепису населення уряд призначив Державну службу статистики. Національна поліція має забезпечити публічну безпеку і порядок.
Зазначимо, востаннє Всеукраїнський перепис населення проводився у 2010 році.
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повторяю вопрос для даунов - за какие деньги? уряд может схваливать все что угодно - им еще одно тупое решение в общую кучу дебилизма уже не повредит.
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А кто бюджетом распоряжается? Не правительство ли? На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8006 Ты еще тупее, чем я думал. На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8006 Не дёргайся, дефективный. Ты уже показал свою тупость. На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8006
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министерства. в пределах выделенных бюджетом сумм.
если на тестовую перепись в прошлом году не выделили денег то провести ее НЕВОЗМОЖНО.
бл чему вас только в трускавце учили дауны
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Если кабмин принял такое решение, значит деньги есть. Или ты считаешь Гройсмана совсем уже конченным дауном? На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9375
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"если ", "значит"
вот в этом ваша проблемы зебобики... вы вечно живете "если"...
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твой слив нулевка
у тебя все свелось к фразе "сли кабмин принял такое решение, значит деньги есть"
а если я тебя попрошу поискать в бюджете на 2019 год эти деньги - ты же не найдешь. у тебя мозгов не хватит даже пояснительную записку к бюджету тому прочитать и понять. в этом между нами отличие глубиной в пропасть. я работал и работаю с бюджетом и я знаю как двигаются деньги в этом разделе экономики страны. а ты ориентируешься на лозунги для леммингов.
ок. считай что я слился. я не могу опуститься в умственном развитии до твоего уровня. ты победил
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Да-да, я вижу, с чем ты работаешь, раз не можешь понять элементарных вещей. На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2883
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Правая голова не знает, что говорит левая На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8850

"При этом, по словам Стефанчука, перепись можно будет провести в бумажной, а не в электронной форме"

супротив

"и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - сказал Дубилет." Источник: https://censor.net.ua/n3150585
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нема грошей....- к Бени ушли... На перепись населения необходимо 5 миллиардов, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2793
Надежда на кассовые аппараты для кулаков...
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И не только на них. Нужно продатряды опять вводить. А то ишь ты, зажрались селяне. И земли у них смотри сколько и делится не хотят!
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с земелькой уже зарядили...
Скоро будет простой и мудрый сельский нарид ходить по городам - "Подайте христа ради!"


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Требуйте с адептов зеленского,чего все должны оплачивать его неуемные фантазии,я за это не голосовала.
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вони це населення переписувати, чи фінансувати зібрались?)
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На перепись населения необходимо 5 миллиардов, - Дубилет

Я не дам, ни цента! -- сразу предупреждаю -- нафиг мне ещё поляков переписывать? *)
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крайне безответственное заявление от вас.
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-- та, я могу заявлять любэ! -- полюбэ отстегнут не спрашивая...*)
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И с другой стороны: как украинцев в Польше, в Чехае и в параше переписать? -- у меня на это денёх нету!
А у кого есть?
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для етого есть коеффициет.
полученый результат умножаем на 1.7 - и в дамках....
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-- главно, шо не дедках и не при детках ...*)
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знаю мужика на Борщаге - за бутылку пива утром весь раион перепишет...
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Никада и не была, шо ты казачок засран...засланный!
🤣
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А кака рогами упиралси шо америкос...
Прокололся, штирлиц?
Бутылкой с тобой поделятца, понял.
Нюю, обтекай и бывай!
🤗
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куда пошел?
а ну вернись немедленно.
без тебя, долдона, тут скучно будет ...
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Пфф, не жалко. Надо же как-то быдлу создавать видимость действий и реформ. А как, если мозгов нет? Вот и будем в считалочки играть.
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А вообще да, эпоха бідности закончилась, чего нам жмотиться.
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Пффф одни учителя только по 4к баксов на раз зашибают...
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Які мільярди! Можна зробити перепис через смски, або зайти в додаток "Україна в сматфоні" і натиснути пімпочку. На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет - Цензор.НЕТ 919
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они так и сделают, потратят 3-4 тыс долл на зарплаты студентам, а спишут 5 лярдов ))
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Блин, профессионалы по демографии и статистике...Перепись очень сложное и длительное мероприятие. Перепись должна быть объективной! А объединение реестров - это тупая бессмысленная манипуляция. Никакой же верификации нет, это просто самообман!!
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лучше эти деньги направить на помощь онкобольным и прочим тяжелобольным. Тратят деньги на полную х.йню....
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апетиты у новой власти такие же ну как и у молодой команды Черновецкого - воровать надо с размахом
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.... созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров.....

Тобто , влада хоче дізнатися не стільки кількість громадян країни, а отримати комплексне дос'ьє на кожного...Великий Брат дивиться на тебе!
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То шо, перепис населення вже не потрібен?
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Ого. Майже по 150 гр. на людину. Вони що, збираються біографію на кожного українця склададти?
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А неможна зробити базу з фотками декількох сторінок пашпорта? Сьогодні ж це дуже просто
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Этот Дубилет собрался переписывать население Китая с Индией и Пакистаном????...Или от ошалелости крупных бюджетных денег мозг током ударило?!...Такие деньжища...дай переписывать студентам,ходжя по квартирам и то много меньше денег потратится.А уж используя базы данных и статистику и подавно меньше.
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Ничего, обяжем еще и всех пенсионеров кассовые аппараты иметь, обложим новорожденных налогом на воздух и найдем Кловуну и Каломойше на перепись 5 лярдов. Они же должны знать сколько гоев еще дойке подлежат в их киббуце Украина.
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На перепись населения Игорю Валерьевичу необходимо 5 млрд...
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в російской империи проводились час від часу--ревізії населення. Для чого? для податей.
треба знати правду--скільки миють на пенсіях, субсидіях, повернень від літака--перевізникам ітд. скільки у нас людей працює, а скільки ...чим вони заробляють. гроші взти з апарату верховної зради.
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Это 135--145 грн на человека. Это на чем и чем же вы собрались нас переписывать. Дайте список вопросов и по 50 грн на человека и люди в он-лайн сами себя перепишут.
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200 грн за перепись одного лица !
А морда не треснет ?
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Ворчащие порохоботы, как вы думаете, кому пойдут эти 5 млрд? Они уйдут не олигархам или офшоры, они пойдут украинцам, которые будут проводить опросы. По сути, деньги не уйдут из экономики. Это как на выборах учителя подрабатывают, хотя им эти же деньги могли просто раздать в виде премий.
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З приводу отримання приблизного перепису майже на шару завдяки правильного об'єднання різних державних БД - дуже розумна ідея. І обійдеться в мільйон, якщо не пиляти.
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