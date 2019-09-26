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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (753) ГПУ (9363) увольнение (1709) Шокин (692)

 Шокин подал в суд заявление о пересмотре отказа в его восстановлении в должности Генпрокурора в связи с "новыми обстоятельствами"

Бывший Генеральный прокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и требовать восстановления в должности.

2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался его восстанавливать в ГПУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Причина пересмотра заключается в том, что в деле, по мнению Шокина, есть "новые открывшиеся обстоятельства". Какие именно – не уточняется.

6 сентября Верховный Суд открыл производство. Рассмотрение назначено на 3 октября.

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В то же время, адвокат Шокина Елена Сапожникова сообщила, что попросила перенести заседание. Новая дата пока еще неизвестна.

Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения. Бывший Генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность. Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

Позже, экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что он настаивал на увольнении Шокина:  "Я сказал: Я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег". Что ж, сукин сын! Его сняли с должности и назначили человека, который считался надежным".

Вместе с тем, об этом говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трампа: "Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим". Также стоит отметить, что во время данного разговора Трамп дважды заявил, что считает Шокина "хорошим прокурором".

Источник: https://censor.net.ua/n3150583
 
 
 Топ комментарии
 
падла, прокурорить хочет, и все потому- что не сел, а нужно было посадить,, как и всех, кто был с барыгой, сделали со страны дерибан
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Он слинял с Украины до того как Порох стал Президентом, даун ты ЗЕблевотный
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заручився підтримкою Трампа -"очень хороший прокурор"
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С рекомендацией Трампа этот махровый украинский коррупционер далеко пойдет.
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НУ ДА А ДОМА БРОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА СТОЯТ ТО.... старый пердун ему причаститься надо бы исповедлаться в грехах скоро у него там на небе будет и прокурор и адвокат и судья.... а нет все жажда бабла как же так я отстранен от корыта и такие времена настали.....
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типичный жулик в прокурорский погонах.И что ?Сколько этот весь непотреб будет безнаказано здесь шоркаться? И присасываться к нашим налогам?Количество таких трутней надо поубавить..Хочет работать?!-в шахту или на дорогу асфальт укладывать!
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троллинг зачетный )))))) сам Трамп поддержал - а шо зеле теперь делать - вот вопрос)))
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падла, прокурорить хочет, и все потому- что не сел, а нужно было посадить,, как и всех, кто был с барыгой, сделали со страны дерибан
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Он слинял с Украины до того как Порох стал Президентом, даун ты ЗЕблевотный
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Ты,шо там уже празднуешь пэтины аманины? Хто,куда слинял?
Статью читало?
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censor.net.ua/resonance/3047118/bayidena_podvela_pamyat_on_ne_smog_uvolit_shokina_vo_vremya_svoego_vizita_kak_otpravlyali_v_otstavku
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То був Пшонка, а цей- зовсім інша каша. Шокин подал в суд заявление о пересмотре отказа в его восстановлении в должности Генпрокурора в связи с "новыми обстоятельствами" - Цензор.НЕТ 8118
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а ты ведь дебил- шокина в течении суток снял байден при парашенки
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А оказалось - даун ты, Пшонку перепутал с Шокиным.Порохобот тупорылый !!!!
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У Шокина опыта больше. И фамилия мощнее, ну типа Шокин, тот, который шокирует. А рябошапка, что это за фамилия для генпрокурора?
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А морда у него вообще как два Рябошапки. Логично.
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даешь юзика в прокуроры - а шо чем он хуже))))))
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і доробок в нього потужніший аніж в Рябошапка! одні брильянтові прокурВори чого тільки вартують !
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срочно звоните снайперу с тепловизором !
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Може в Украïнi i справдi тiльки вiдстрiлювати проблемных службовцiв? Законом це провести через референдум...
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О ипать опять этот Петин реформатор вылез. Та сиди уже на пенсии и радуйся что ещё за жопу не взяли
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морда дебила, в дурке на лавочке самое место
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просто бред и самое смешное что восстановят урода
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Да нет,отсос-Петрович ему,а не прокурорскую должность.
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ну это уже край ... теперь мы видели всё Шокин подал в суд заявление о пересмотре отказа в его восстановлении в должности Генпрокурора в связи с "новыми обстоятельствами" - Цензор.НЕТ 154
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Между прочим, единственный прокурор, который когда-то осмелился завести уголовное дело на всесильного Коломойского. Думаю, поэтому Порошенко его и пригласил. Он ему нужен был для борьбы с Коломойским. Но Байден потребовал его уволить.
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Эти новые обстоятельства то, что рыжий дурак сказал зеленому дураку что у вас был хороший прокурор, а наш посол была очень нехорашая женщина..
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Под прошлым "хорошим" прокурором Трамп имел в виду Луценко (а не Шокина). Да это и понятно, ведь именно Луценко слил Джулиани тухлую тему про Байдена
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даже боюсь себе представить кто и на шо подаст если доня шо не то утром сьест и выложит ето в твиттер..
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если он выиграет суд у нас будет два генпрокурора? или 100%-тного пнут ногой под зад?
трамп опять посадил вову на растяжку. он же говорил что шокин "очень хороший прокурор".
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Если суд примет сторону шокина, то все законы, принятые ВР так, как был уволен он, надо отменять.
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Какие законы? может ты про постановления? об увольнении. ну так отменяйте. я не против
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Почитай в статье на основании чего зиждутся шокины претензии.
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в отличии от зеленкиных детей я прежде чем комментировать читаю статью.
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Жалкие потуги напомнить о себе. Шокин, ты жирный труп как прокурор.
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Осталось еще Януковичу подать в суд на "незаконное" его свержения с должности и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, да, товарищи Зе, сделавших всю Украину?
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это ж надо, как чел бьется за справедливость, видно запахло хорошим баблом от трампа, который готов его отдать тому, кто утопит его конкурента, а пока ведутся переговоры, суд пока отложили..., наглость - второе счастье, а для некоторых это и счастье и источник неиссякаемого богатства....
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На нари старого пердуна покт не здохне падло. Шокин подал в суд заявление о пересмотре отказа в его восстановлении в должности Генпрокурора в связи с "новыми обстоятельствами" - Цензор.НЕТ 4867
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Стаття 40. Призначення Генерального прокурора України

1. Генеральний прокурор України призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Яке там нафіг рішення суду?
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Мало того что Шокин - кум Петра Порошенко, так он и предан ему как собака и своим благополучием и миллиардным состоянием обязан именно Порошенку!! Поэтому эта подача Шокиным заявления в суд есть не что иное как договорняк и многоходовочка между двумя проходимцами - Шокиным и Порошенко,лишь бы сделать гадость нынешней власти.
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Це зговор проти нынешней власти Порошенка, Шокіна і Трампа. Вони роблять гадість! Доколє!
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Это прикол: я свечку не держал, но писали, что он настолько прожженый тип, что его нужно гнать метлой и потом близко не пускать обратно. А он решил воостановиться в должности!?!?!?
Это пятерка!
У него отличное чувство юмора.
Осталось его только посадить...
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януковiч тоже "возстановiтся в должностi через самый гуманный в мiре суд". "тогда всю хунту icкорєнiм, бiндеровцев разгонiм, нарiд возлiккуєт i возсоєдiнiтся."(с)
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А шо хорошего можно ожидать после Порошенко.по просьбе Байдена снял, а ЗЕ розгребай. Порошенко несчатье страны. И живучее.
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Млять, какое восстановление 67 лет деду сиди на пенсии и радуйся жизни или все ещё деньжат не хватает ну никак не сковырнуть раритетных личносьей
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Так жертва неудачного покушения вроде из соевого свинарника или у порохнявых "зеленые" и в лифте нацрали?
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Бггг. Вот это поворот...И, я думаю, молодая коМанда восстановит. Пять лет при Порохе прятался, а тут ожил. И правильно. Если Зеленка пацанов с одного двора назначает на гос должности, надо и себе попробовать. Желаю успехов.
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Кто при порохе прятался ??? 😁
Ты хоть ради приличия посмотри википедию !
Лишь бы испортить воздух, слышал звон, но не знаешь где он...
ШОКИН был назначен паРашенком и сейчас хочет восстановится опять.
Видать ты по Фрейду прокурора янЫка (пшонка ) с прокурором поТроха (шокин ) попутал ...
И не мудрено, они оба выходцы из партии рыгоАналов.
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Чувак в рябой шапке может начинать собирать свои манатки...и освобождать кабинет..😀
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От кому тре збиратися на зону, так це петрику зі своїми кумами-прокурорами. Чумак, Касько і Трепак може і не Лаура Ковеші але вся соєва банда гарантовано сяде, якщо не чкурне десь.
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Верить басням Шокина - себя не уважать.
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З дитинства не ******** цирк, але це вже не цирк, навіть не лялькове шапіто.
Це просто мЛядство над поняттям ДЕРЖАВИ та громадянами України!
Шокін йди гуляй лісом поки голову не відрубали, як судді у Харкові. Дурний старий довбень. Тьху. Шокін подав до суду заяву про перегляд відмови в його поновленні на посаді Генпрокурора у зв'язку з " нововиявленими обставинами" - Цензор.НЕТ 1918
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Вірно робить. Краще Шокін, ніж кишеньковий прокурор без вибору.
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беззаконня рано чи пізно вилізе і вдарить по державі Україна.
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