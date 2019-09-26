 Шокин подал в суд заявление о пересмотре отказа в его восстановлении в должности Генпрокурора в связи с "новыми обстоятельствами"

2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался его восстанавливать в ГПУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Причина пересмотра заключается в том, что в деле, по мнению Шокина, есть "новые открывшиеся обстоятельства". Какие именно – не уточняется.
6 сентября Верховный Суд открыл производство. Рассмотрение назначено на 3 октября.
В то же время, адвокат Шокина Елена Сапожникова сообщила, что попросила перенести заседание. Новая дата пока еще неизвестна.
Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения. Бывший Генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность. Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".
Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.
Позже, экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что он настаивал на увольнении Шокина: "Я сказал: Я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег". Что ж, сукин сын! Его сняли с должности и назначили человека, который считался надежным".
Вместе с тем, об этом говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трампа: "Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим". Также стоит отметить, что во время данного разговора Трамп дважды заявил, что считает Шокина "хорошим прокурором".
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трамп опять посадил вову на растяжку. он же говорил что шокин "очень хороший прокурор".
1. Генеральний прокурор України призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.
Яке там нафіг рішення суду?
Это пятерка!
У него отличное чувство юмора.
Осталось его только посадить...
Ты хоть ради приличия посмотри википедию !
Лишь бы испортить воздух, слышал звон, но не знаешь где он...
ШОКИН был назначен паРашенком и сейчас хочет восстановится опять.
Видать ты по Фрейду прокурора янЫка (пшонка ) с прокурором поТроха (шокин ) попутал ...
И не мудрено, они оба выходцы из партии рыгоАналов.
Це просто мЛядство над поняттям ДЕРЖАВИ та громадянами України!
Шокін йди гуляй лісом поки голову не відрубали, як судді у Харкові. Дурний старий довбень. Тьху.