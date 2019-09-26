 Переговоры о новой программе МФВ находятся в активной фазе, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в сообщении.
За время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 года миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.
"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", - заявили в пресс-службе Кабмина.
Напомним, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом 12 сентбря начала работу в Украине.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров рассчитывает, что работа по новой программе с Международным валютным фондом начнется еще до конца года.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.
Но не МВФ под 3%,
а другие добрые люди под 18 %
Дорогие кредиты -это плохо.
Тебе самому это в голову не приходило ?
в активной фазе переговоры...
Такой активной что представители МВФ сбежали и даже не сказали гудбай...
а правительство активно идет... по указанному адресу.
зе-потерпевшие наверное пересматривают это все время, когда у них опускаются руки от очередной выходки Главного зеленого мутанта...
плакаль...
н
Україна не домовилася з МВФ про новий кредит
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) після двотижневої роботи покине Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування.
Експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і в цей же день прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці.
«Однак в результаті не буде не те, що узгодженого меморандуму про співпрацю, не буде навіть проекту цього документа», - зазначають експерти.
Основною причиною відсутності домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою і колишніми власниками Приватбанку, повідомили агентству джерела, знайомі з процесом переговорів.
джерело
Схоже нас чекає зростання фіскального навантаження (тобто віддавати нам з вами) і зростання піраміди ОВДП (тобто віддавати нашим дітям).
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) після двотижневої роботи покине Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування.
Експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і в цей же день прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці.
«Однак в результаті не буде не те, що узгодженого меморандуму про співпрацю, не буде навіть проекту цього документа», - зазначають експерти.
Основною причиною відсутності домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою і колишніми власниками Приватбанку, повідомили агентству джерела, знайомі з процесом переговорів.
джерело
"Активная фаза" сильно напоминает пассивную позу...