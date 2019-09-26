 Переговоры о новой программе МФВ находятся в активной фазе, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в сообщении.

За время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 года миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", - заявили в пресс-службе Кабмина.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом 12 сентбря начала работу в Украине.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров рассчитывает, что работа по новой программе с Международным валютным фондом начнется еще до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

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