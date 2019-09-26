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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11212) МВФ (2719)

 Переговоры о новой программе МФВ находятся в активной фазе, - Кабмин

Кабинет министров Украины сообщает, что переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в сообщении.

За время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 года миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", - заявили в пресс-службе Кабмина.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом 12 сентбря начала работу в Украине.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров рассчитывает, что работа по новой программе с Международным валютным фондом начнется еще до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150580
 
 
 Топ комментарии
 
Обязательно дадут !!!

Но не МВФ под 3%,

а другие добрые люди под 18 %
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Не надо ля-ля, Голобородько посылает МВФ в жопу! Переговоры о новой программе МФВ находятся в активной фазе, - Кабмин - Цензор.НЕТ 774
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ага...
в активной фазе переговоры...
Такой активной что представители МВФ сбежали и даже не сказали гудбай...
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После зашквара с Трампом теперь не факт, что нам вообще что-то дадут...
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Обязательно дадут !!!

Но не МВФ под 3%,

а другие добрые люди под 18 %
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Соя вы уже определитесь наконец, у вас если берут кредит то это плохо, если не берут то опять плохо.
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Ответ очевиден. Но Скоморох-Голобородько ведь обещал порубать МФВ в капусту (ну или покрошить их в салат, выбирай, что тебе ближе). Пусть выполняет обещания, а мы поглядим.
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Дешевые кредиты - это хорошо.
Дорогие кредиты -это плохо.

Тебе самому это в голову не приходило ?
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ага...
в активной фазе переговоры...
Такой активной что представители МВФ сбежали и даже не сказали гудбай...
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ну Вы ж не правы! ))) они ж активно сбежали? ну? значит... фаза активная ?! правильно?)))
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очень похоже на то, шо МВФ послал....
а правительство активно идет... по указанному адресу.

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Підлога Маккартні - смотрел и плакаль....

зе-потерпевшие наверное пересматривают это все время, когда у них опускаются руки от очередной выходки Главного зеленого мутанта...
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Ага после того как миссия МВФ заявила про окончании роботы в Украине и слухов о том то денег не дадут. Сказкы для 73%.
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Не зная программы уже стараются комментировать, Просто УШЛЕПКИ и никакой политики. Но, некоторые хотят показать себя УМНЯГАМИ.

н
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не обляпайся

Україна не домовилася з МВФ про новий кредит
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) після двотижневої роботи покине Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування.

Експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і в цей же день прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці.

«Однак в результаті не буде не те, що узгодженого меморандуму про співпрацю, не буде навіть проекту цього документа», - зазначають експерти.

Основною причиною відсутності домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою і колишніми власниками Приватбанку, повідомили агентству джерела, знайомі з процесом переговорів.

джерело

Схоже нас чекає зростання фіскального навантаження (тобто віддавати нам з вами) і зростання піраміди ОВДП (тобто віддавати нашим дітям).
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Переговоры о новой программе МФВ находятся в активной фазе, - офис 95 квартала.
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Патрашенка, барыга, продающий Украину за деньги МВФ, шо ж ты делаешь!... Переговоры о новой программе МФВ находятся в активной фазе, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9232
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почему-то мне всегда казалось, что в этих переговорах мы всегда находимся в пассивной... фазе...
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Я так розумію, що тут в активній фазі у тих активних переговорах знаходиться МВФ. А уряд Гончарука - у пасивній. Дещо навіть нагнутій.
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Открытие рынка земли это видимо их условия. Хотят уже побыстрее раздерьбанить Украину под радостные вопли придурочных зебобиков
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Україна не домовилася з МВФ про новий кредит
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) після двотижневої роботи покине Київ без підстав рекомендувати раді директорів МВФ укласти з Україною нову програму кредитування.

Експерти МВФ прибули в Україну 11 вересня, і в цей же день прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці.

«Однак в результаті не буде не те, що узгодженого меморандуму про співпрацю, не буде навіть проекту цього документа», - зазначають експерти.

Основною причиною відсутності домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою і колишніми власниками Приватбанку, повідомили агентству джерела, знайомі з процесом переговорів.

джерело
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и поэтому миссия собрала манатки и уехала домой? с кем вы переговариваетесь наркоманы чертовы? щас полицию вызову!
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не брешіть. Це вам не програма "95 квартал"
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утром - не договорились, днем уже опять - в активной фазе. Что не отнять у пиарщиков новой власти, они очень быстро реагируют на отрицательные моменты, для создания позивного образа при нифиганеделании и дальше... Ну с теми не договорились, но ведь рабочие переговоры ведутся...
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Интересно девки пляшут...
"Активная фаза" сильно напоминает пассивную позу...
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