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Все про:лицензия (139) Нацсовет_ТРВ (443) 112_Украина (40) Офис Президента (110)

 Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП на отказ регулятора продлить лицензию "112 Украина"

Офис президента отреагировал на отказ Нацсовета по ТРВ продлить лицензию "112 Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП в Facebook.

"Офис Президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ отказался продлить лицензию "112 Украина" на цифровое вещание

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу "112 Украина".

Ранее суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала "112 Украина".

На прошлой неделе регулятор вынес предупреждение пяти каналам с логотипом 112 Украина.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина из-за намерения показать фильм Оливера Стоуна Нерасказанная история Украины. После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.

Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП на отказ регулятора продлить лицензию 112 Украина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150572
 
 
 Топ комментарии
 
Лол, зебобики только что гавкали что это благодаря клоун отозвали лицензию
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АНОНС!
СКОРО! НА ВСЕХ ЄКРАНАХ ТВ!!! В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ И КРУГЛОСУТОЧНО!!!!
ТЕЛЕКАНАЛІ "РОССИЯ" "ОРТ" И ПРОЧАЯ ПАРАШНАЯ МЕРЗОСТЬ!!!!
Свобода слова так свобода слова сказало Зе и его шобла.
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Ну что так сразу то, там в новости ниже у Зебилов истерека от радости, хоть где то смогли позлорадствовать, а тут их опять в стойло 😁
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НЕ ВСЕ БУДЕТ АДЫН КАНАЛ БАБУШКИ БЕНИ Незабаром склад Нацради з ТРМ буде оновлено, - в ОП на відмову регулятора продовжити ліцензію "112 Україна" - Цензор.НЕТ 7808
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Поставят "своих на 100%" и будут кричать, что при Порошенко было еще хуже.
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Под крики "хуже не будет" снимут с зебила последнюю рубаху...
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Следует признать,что зебил это добросовестно заслужил.
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Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии

нет, конечно, но если нет, да, нет, однозачно ДА-НЕТ !
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Лол, зебобики только что гавкали что это благодаря клоун отозвали лицензию
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А это просто зебилы не успели сменить состав... состав сменят и будете вы смотреть своих сватов и 95говноквартал на 112 не беспокойтесь так.
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За это дневную смену зе-троллей оставят без селедки.
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а шо их так пытают - потом воды не дают и человек умирает в страшных мучениях - отказывают почки и происходит отравление организма - бедненькие )))))
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То Ла-ла-ла увечері має шанс на подвійну порцію? Німці слиною зійдуть.
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Зебобики, уже потерялись методичках, баксик, татьянка, леня, и все остальные, где вы? Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП отреагировали на лишение лицензии "112 Украина" - Цензор.НЕТ 8765
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Їх зібрали на трускавецькій курси. Гряде кампанія по відбілюванню найвеличнішого політика в історії України від американського боуду.
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это Сергей Власенко под этим ником. кагбэ не зелебобик.
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интересная версия! Имеет право на существование! Заценил!
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Та ну... Я не думаю что Власенко не знает разницы между кОзаками и кАзаками))) А Ванятко не знает)))
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АНОНС!
СКОРО! НА ВСЕХ ЄКРАНАХ ТВ!!! В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ И КРУГЛОСУТОЧНО!!!!
ТЕЛЕКАНАЛІ "РОССИЯ" "ОРТ" И ПРОЧАЯ ПАРАШНАЯ МЕРЗОСТЬ!!!!
Свобода слова так свобода слова сказало Зе и его шобла.
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"Первый Республиканский Канал", "ОплотТВ", "Луганск 24" и др. тогда будут, если не согласитесь на трансляцию ТЕЛЕКАНАЛІ "РОССИЯ", "ОРТ"... Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП отреагировали на лишение лицензии "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7753
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ежик - я смотрю ты в курсе - не не удивлен
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скоро и янукович через наш "самый гуманный в мiре суд" восстановится в должгости преза..
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Ги-Ги! Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП отреагировали на лишение лицензии "112 Украина" - Цензор.НЕТ 5437
Мертвечуківські канали чіпати не можна!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Що, зебіл, хтось посмів ніїхати на телеканал твого кумира? Яке паскудство.
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нельзя Медведчука трогать...
путин предупреждал же...
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Не,пока молчат,у них сегодня днюха
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Красавцы! Типа, мы наблюдаем, усё под контролем. И одновременно ни о чём - придраться не к чему!
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ПорохОббитам аж по две порции и без очереди
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Пить зелёную мочу - это привилегия зебилов.
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смотри не перепутай...
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Они эту жидкость еще Божьей Росой называют...
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а тоесть зеЛеная падаль против лишения лицензии?!
а прошлой теме зебилЬная дадаль визжала,что при зеЛЕ лишили лицензию?!!!
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Так это старый состав Нацсовета не продлил лицензию?
Вон оно что, Михалыч...
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А как зебобики забавно гавкали))) "вот видите порхоботы!"
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Ну что так сразу то, там в новости ниже у Зебилов истерека от радости, хоть где то смогли позлорадствовать, а тут их опять в стойло 😁
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Где хоть слово что лицензию вернут, и кстати это суд разрешил не продлевать, а по словам сои все суды теперь исключительно под Зелей.
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Ну это же случайно ОПУ так быстро отреагировало и начало кричать про смену состава? 😁 Можем поспорить что вернут? Путлер Зеле четко сказал что Медведчука не трогать, а то бобо😀
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повертайте аналогове, бо в селах по курниках ще багато лампових приймачів
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Чтоб Рабиновичу оторвали бэйцалэ!
Шуфричу-выдали в ПЯТАК!
А МЕРТВЕЧУКА-пинкарями в зад в Раху!!!
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Кому же теперь Медведчук жаловаться будет,Порошенко же всё,приехал))
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не шуми,петрушка
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где ещё зебобики свою мафию не всунули, вместо обещаных конкурсов-шмонкурсов везде тупо пихают своих подконтрольных людей
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Ха ха ха ха, руснью и Веника пригласят заседать, вам мало своих евреев, вам не хватает?
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кАналам "5" и Прямому приготовитца!
🤣
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Да, да малыш ты крутой, только давай памперс поменяем и сопельки подотрем!
🤣
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Ойц, тебе и думать ррразрешили??
Методуха запаздывает??
Моск уже перегрелся??
🤣
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Да кто бы сомневался))) В 2004 тоже кто то пытался))) А после того, как ты радовался УД против Парубия за Одессу, то вообще ничего удивительного...
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Ну, чего вопить, сказали ясно, Свобода Слова будет. Из ни х....делаете проблему. Шо? НЕДОНОШЕННЫЕ.
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Бедные ЗЕбилы опять переобуваца на лету? Рядом в теме аж усерались какая это заслуга ЗЕкловуна, а оказываеца это полностью Петин совет)))) А вот сейчас ЗЕбобики сменят состав на своих ЗЕсепаров и вернут лицензию..проверяйте.
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Ок ну тогда это Петины судьи выносят все решения, договорились.
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Из разговора Зеленского и Мертвечука: "Я хотел рассказать вам о нацраде. Прежде всего я понимаю, что я хорошо осведомлен о ситуации. Так как мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующая нацрада по ТРВ на 100% будут моими людьми, моими кандидатами, которые будут утверждены парламентом и начнут исполнять свои обязанности в октябре", - ответил Зеленский.
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як тільки тема про змі -відразу купа ольгінських налізла...))
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та не. вместе с тобой только четверо. не так уж и много.
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Свора продажных ЗЕбилов капитулянтов пришедших по приколу к антиукраинской власти преступно требует продлить лицензию вражескому прокремлёвскому логову "112 (Украина ?)"..Ну а как может быть иначе что продажные "Слуги" уже ясно что не Украинского народа а кремлёвских оккупантов, что это сепаратистское антиукраинское свора продажных Иуд 112 и он никакой не Украина а кремлёвский враг Украине. Они продажные холуи кремлёвских фашистов в унисон с продажными ЗЕбилами с утра до вечера по требованию фашистского кремля жутко маниакально вопят о замаскированной под якобы мир капитуляции с уничтожением всего Украинского и суверенитета нашей державы..
Не знаю сколько может терпеть украинский народ такой страшный произвол эту продажную прокремлёвскую заразу сейчас надо не только думать а уже срочно восстанавливать массовые протестные Майданы иначе потеряем государственность Украины завоёванной большой кровью многих миллионов украинских героев -патриотов всех поколений.
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свободу слова треба чітко відділяти від контреволюційних дій.
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Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию ...
Закроют пятый канал! Незабаром склад Нацради з ТРМ буде оновлено, - в ОП на відмову регулятора продовжити ліцензію "112 Україна" - Цензор.НЕТ 9345
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