 Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП на отказ регулятора продлить лицензию "112 Украина"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП в Facebook.
"Офис Президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП.
Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу "112 Украина".
Ранее суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала "112 Украина".
На прошлой неделе регулятор вынес предупреждение пяти каналам с логотипом 112 Украина.
Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина из-за намерения показать фильм Оливера Стоуна Нерасказанная история Украины. После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.
нет, конечно, но если нет, да, нет, однозачно ДА-НЕТ !
СКОРО! НА ВСЕХ ЄКРАНАХ ТВ!!! В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ И КРУГЛОСУТОЧНО!!!!
ТЕЛЕКАНАЛІ "РОССИЯ" "ОРТ" И ПРОЧАЯ ПАРАШНАЯ МЕРЗОСТЬ!!!!
Свобода слова так свобода слова сказало Зе и его шобла.
Мертвечуківські канали чіпати не можна!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
путин предупреждал же...
а прошлой теме зебилЬная дадаль визжала,что при зеЛЕ лишили лицензию?!!!
Вон оно что, Михалыч...
Шуфричу-выдали в ПЯТАК!
А МЕРТВЕЧУКА-пинкарями в зад в Раху!!!
🤣
🤣
Методуха запаздывает??
Моск уже перегрелся??
🤣
Не знаю сколько может терпеть украинский народ такой страшный произвол эту продажную прокремлёвскую заразу сейчас надо не только думать а уже срочно восстанавливать массовые протестные Майданы иначе потеряем государственность Украины завоёванной большой кровью многих миллионов украинских героев -патриотов всех поколений.
Закроют пятый канал!