 Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП на отказ регулятора продлить лицензию "112 Украина"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП в Facebook.

"Офис Президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ отказался продлить лицензию "112 Украина" на цифровое вещание

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу "112 Украина".

Ранее суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала "112 Украина".

На прошлой неделе регулятор вынес предупреждение пяти каналам с логотипом 112 Украина.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина из-за намерения показать фильм Оливера Стоуна Нерасказанная история Украины. После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.