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 Политика Украины, Авто
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Все про:ДТП (5765) патрульная полиция (1323) штраф (855) Билошицкий (19)

 Патрульная полиция, после череды смертельных ДТП, инициирует изменения в правила перевозки пассажиров, - Билошицкий

Департамент патрульной полиции будет инициировать вопрос об увеличении штрафных санкций за неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Прошедшие выходные и начало этой недели буквально шокировали всю страну страшными известиями о смертельных ДТП с участием маршрутных и грузовых транспортных средств на дорогах Украины", - говорится в сообщении.

Билошицкий перечислил 5 самых больших ДТП прошедшей недели.

"Только в перечисленных ДТП 23 погибших и около 36 человек с различными степенями травм! Кто знает, сколько они теперь выздоравливать и вернутся в нормальное состояние вообще", - подчеркнул он.

Отмечается, что при осмотре мест ДТП полицейские неоднократно фиксируют факты отсутствия ремней безопасности для пассажиров автобусов. А техническое состояние и оборудование автобусов не отвечает требованиям стандартов безопасности дорожного движения.

"Немалую роль играет и режим труда и отдыха водителей, который сегодня недостаточно контролируется органами государственной власти ... Также не осуществляется надлежащий контроль выпуска пассажирского транспорта на линию", - подчеркивает Билошицкий.

В связи с этим Департамент патрульной полиции будет инициировать вопрос о внесении изменений в законодательство, прежде всего в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в части увеличения штрафных санкций за неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров, а также к должностным лицам, ответственным за техническое состояние, оборудование и эксплуатацию.

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"Также предлагается закрепить на законодательном уровне запрет использования пассажирскими перевозчиками транспортных средств, которые по конструкции предусмотрены для перевозки грузов, но прошли процедуру переоборудования. Дополнительно планируется внести на рассмотрение вопрос об обязательном оборудовании пассажирского транспорта междугороднего сообщения ремнями безопасности для пассажиров и предусмотрена административная ответственность за нарушение таких правил", - заявил Билошицкий.

Отмечается, что Департамент патрульной полиции разрабатывает проект постановления Кабмина, которым будут внесены изменения в Правила проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам.

"Проектом предусмотрена оптимизация процедуры выдачи разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные", - сообщил Билошицкий.

Напомним, 21 сентября на Одесчине девять человек погибли  в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком.

23 сентября погибли 9 человек и травмировались 11 в результате столкновения автобуса и грузовика на Житомирщине.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

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Патрульная полиция, после череды смертельных ДТП, инициирует изменения в правила перевозки пассажиров, - Билошицкий 01
Патрульная полиция, после череды смертельных ДТП, инициирует изменения в правила перевозки пассажиров, - Билошицкий 02
Патрульная полиция, после череды смертельных ДТП, инициирует изменения в правила перевозки пассажиров, - Билошицкий 03

Источник: https://censor.net.ua/n3150570
 
   
 Топ комментарии
 
идиот! где вас таких клонируют?
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А о тахографах опять молчОк..
А ведь что может быть проще и лучше для контроля времени работы и отдыха водителя? Весь цивилизованный мир использует...
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Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей..
😢
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Пора уже возвращать гаишников, они хоть и брали взятки, но был какой-никакой порядок на дорогах. А щас каждый ездит как хочет...
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Если в городе еще более менее водятелы правила соблюдают ибо патрульная полиция может рядом оказать и выпишут штраф, то за городом носятся как хотят. А раньше боялись, что из куста может гаишник с радаром выскочить!!!
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"раньше боялись", ні, скоріше "апасалісь" і ставили радари на радари гайців, а тому літали як хотіли.
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хорошие времена были при гаишниках: ни войны, крым украинский, доллар по 8 Патрульна поліція, після низки смертельних ДТП, ініціює зміни в правила перевезення пасажирів, - Білошицький - Цензор.НЕТ 6989
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Заведіть дома даїшників. Якщо все як раніше не стане - теорія невірна.
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всем особенно у кого есть чуть денег было срать на гаишников, так как точно знали что порешают
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А о тахографах опять молчОк..
А ведь что может быть проще и лучше для контроля времени работы и отдыха водителя? Весь цивилизованный мир использует...
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Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей..
😢
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Ето вы в Индии не были, там ездит каждый как хочет. И переходит дорогу тоже. Патрульная полиция, после череды смертельных ДТП, инициирует изменения в правила перевозки пассажиров, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 5581
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Их более миллиарда, так что гибель миллиона даже никто и не заметит.
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Что меня удивило в Индии, это отсутствие мятых авто, т.е. при всей их хаотичной манере вождения, дтп у них редкость.
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Маршрутки тре прибирати, а ті, що задишаться, не повинні бути перероблені з вантажівок, й кожне місце повинно облаштовуватись паском безпеки... і ніяких стоячих місць... навряд чи це ********* зробить..
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а при баризі шокододупому, це не булопроблемой, чи може вогна при яніковічу з'явилась?
давно пора покінчити з щохочуроблю у перевізників. контроль лікаря, ТО і захмарні штрафи. не захочуть--нафік з пляжу. китайці зайдуть на цих умовах.
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Ну и шо?
Местным властям фиолетово, шо вы там в Киеве принимаете.
В прошлом году Гройсман постанову выпустил, где запрещается реклама на "опорах осветительной и контактной электросети ...", а у папы Вилкула в Кривом Роге на каждом таком столбе - реклама.
Хорошо хоть растяжки поснимали.
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а дороги с метровыми ямами, не обустроенные обочины тут не причем?
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О да, это яма виновата, что маршрутчик с утра с перепоя забивает маршрутку как банку со шпротами и тарабанит это все дело на не прошедшей ТО куске железа, 120 км в час с нарушением ПДД?
Ямы это хреново, но те трагические сабытия что произошли на дорогах Украины за последние пару дней, ну разметки же там не причем..
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Маршрутка з фурою різної вагової категорії. Фура або грузова вїхали- шо робИть маршрутчику? Тут дві аварії з грузовиками.
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Так, ямы и разметки получается не виноваты? ведь именно об этом и был разговор.
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Ви писали про маршрутчиків, а не про ями. Я кажу про те, що ніякі правила і ремені безпеки не врятують, якщо в автобус в'їде фура. Фурам "гайки закручувать" будуть?
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внимательно перечитайте дискусию, перед тем как беспардоно в неё врываться. Не напрягай меня, у меня нету настроения тебе все размусоливать.
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А качественно делать дороги?Такой инициативы нет?
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До задницы ваш листок подорожника. Давно есть правила и не возить стоячих и ремни безопасности на межгород и рамки по ТО. Только никто нефига не делает и делать не-бу-дет. Какой смысл в новых правилах?
Для начала нужно, что бы старые правила начали исполнять, а потом уже к новым переходить.
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Порівняння українських ДТП з країнами Європи https://www.youtube.com/watch?v=ylF2quR7RJc

При ДАІ як тут пишуть, смертей на дорогах України було не менше! Я проти корумпованого ДАІ
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Краще ініціюйте звільнення у лав патрульної поліції недоносків яки вбивають людей і хабарників. Патрульна поліція це є ОЗУ а Билишицьекий брехло банальне.
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Дороги сделают в несколько полос? Встречки разведут? Правильные отбойники оборудуют? Ніт! Вы*бут перевозчиков! Вот это наше всьо! P.S. Не отрицаю, что перевозчики некоторые полное дерьмо.
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Все ДТП от безнаказанности. Потеряли страх, считают раз деньги есть то можно все. Полиции обрезали "руки" они не могут выявить нарушителя ( пяницу или обнаркоченого) потому что запретили останавливать..... А про маршрутчиков вообще пипец, вы зделайте круг за маршруткой, за один круг минимум пять раз нужно лишить прав.
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Эй безопасники! Когда вы на трессах уберете "зебры", светофоры и левые повороты. Нормальные развязки делайте, ничего из этого не нужно будет. Но это деньги надо тратить, а у вас цель их зарабатывать
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пока ментов не будут сажать за взятки, даже за 100 грн. пока ответственные за тех состояние не будут в тюрьме, не изменится НИЧЕГО!!! к стати, по законам ЕС богданы и базы не преднаначены для перевозки людей
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