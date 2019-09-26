 Патрульная полиция, после череды смертельных ДТП, инициирует изменения в правила перевозки пассажиров, - Билошицкий

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Прошедшие выходные и начало этой недели буквально шокировали всю страну страшными известиями о смертельных ДТП с участием маршрутных и грузовых транспортных средств на дорогах Украины", - говорится в сообщении.

Билошицкий перечислил 5 самых больших ДТП прошедшей недели.

"Только в перечисленных ДТП 23 погибших и около 36 человек с различными степенями травм! Кто знает, сколько они теперь выздоравливать и вернутся в нормальное состояние вообще", - подчеркнул он.

Отмечается, что при осмотре мест ДТП полицейские неоднократно фиксируют факты отсутствия ремней безопасности для пассажиров автобусов. А техническое состояние и оборудование автобусов не отвечает требованиям стандартов безопасности дорожного движения.

"Немалую роль играет и режим труда и отдыха водителей, который сегодня недостаточно контролируется органами государственной власти ... Также не осуществляется надлежащий контроль выпуска пассажирского транспорта на линию", - подчеркивает Билошицкий.

В связи с этим Департамент патрульной полиции будет инициировать вопрос о внесении изменений в законодательство, прежде всего в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в части увеличения штрафных санкций за неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров, а также к должностным лицам, ответственным за техническое состояние, оборудование и эксплуатацию.

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"Также предлагается закрепить на законодательном уровне запрет использования пассажирскими перевозчиками транспортных средств, которые по конструкции предусмотрены для перевозки грузов, но прошли процедуру переоборудования. Дополнительно планируется внести на рассмотрение вопрос об обязательном оборудовании пассажирского транспорта междугороднего сообщения ремнями безопасности для пассажиров и предусмотрена административная ответственность за нарушение таких правил", - заявил Билошицкий.

Отмечается, что Департамент патрульной полиции разрабатывает проект постановления Кабмина, которым будут внесены изменения в Правила проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам.

"Проектом предусмотрена оптимизация процедуры выдачи разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные", - сообщил Билошицкий.

Напомним, 21 сентября на Одесчине девять человек погибли в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком.

23 сентября погибли 9 человек и травмировались 11 в результате столкновения автобуса и грузовика на Житомирщине.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

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