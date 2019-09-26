 Попытки покопаться "грязными руками" в деле строительства метро в Днепре причинят стране непоправимый вред, - Филатов

Об этом он сообщил в эфире программы "Грани" на "34 канале".
"Я езжу, стараюсь налаживать международные связи, в город приезжают серьезные люди. Вот недавно, например, приезжал турецкий посол. А в это время различные заинтересованные, я не знаю в чем, правоохранительные органы, начинают третировать компанию "Limak". Турецкую компанию, имеющую международный авторитет, которая построила в Стамбуле один из крупнейших в мире аэропортов, которая свела торговый порт в Измире и железнодорожный вокзал в Анкаре. Все это закончится международным скандалом. Будет ли это выгодно Днепру и Украине - большой вопрос.
Подобного рода практика в мировой истории неприемлема. Когда в Днепр приезжают большие турецкие компании "Limak", "Onur" - компании с многомиллиардным оборотом, с проектами по всему миру, - а к ним пытаются шнырять какие-то местные дельцы от правоохранительных органов, люди этого не понимают. Прозрачность строительства метро в Днепре выведена на самый высокий международный стандарт: здесь и Европейский банк реконструкции и развития, и крупнейшая турецкая компания, польский инженер. Грубо говоря, власть выступает просто как пассивный заказчик. Если кто-то хочет покопаться там своими "грязными руками", они, наверное, причинят стране, в имиджевом плане, непоправимый вред ", - отметил Борис Филатов.
Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно пересмотреть по ссылке.
везде ***** филатовская-каламоская украл -
мост страдательный 3 летний - камисия показала
- украл- 3года крал-балки ржавые-покрашенные только
счас метро
от проклятое место ента украита - крадут ссуки у народа
что в мирное уремя что война
Для сравнения: "ДТЭК Павлоградуголь" при обороте в 36,90 млрд.грн. имеет 6,056 млрд.грн. прибыли!
Какие люди не понимают? Люди не понимают, как можно было так мост отремонтировать и, почему поснимали дату окончания строительства метро. Ещё люди не понимают, куда подевались 5 человек из горадминистрации, вместе с его замом Лысенко. Может Боря объяснит?
"с многомиллиардным оборотом..."
Боря наверное слышал про такого человека, как Бернард Мейдофф...
ОТКАТЫ НАДО ИСКАТЬ В ПРОЕКТАХ