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 Общество
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Все про:Днепр_город (2823) Филатов (350)

 Попытки покопаться "грязными руками" в деле строительства метро в Днепре причинят стране непоправимый вред, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что попытки некоторых заинтересованных лиц третировать турецкую компанию "Limak", которая занимается в городе строительством метрополитена, могут вызвать международный скандал и повредить имиджу Украины.

Об этом он сообщил в эфире программы "Грани" на "34 канале".


"Я езжу, стараюсь налаживать международные связи, в город приезжают серьезные люди. Вот недавно, например, приезжал турецкий посол. А в это время различные заинтересованные, я не знаю в чем, правоохранительные органы, начинают третировать компанию "Limak". Турецкую компанию, имеющую международный авторитет, которая построила в Стамбуле один из крупнейших в мире аэропортов, которая свела торговый порт в Измире и железнодорожный вокзал в Анкаре. Все это закончится международным скандалом. Будет ли это выгодно Днепру и Украине - большой вопрос.
Подобного рода практика в мировой истории неприемлема. Когда в Днепр приезжают большие турецкие компании "Limak", "Onur" - компании с многомиллиардным оборотом, с проектами по всему миру, - а к ним пытаются шнырять какие-то  местные дельцы от правоохранительных органов, люди этого не понимают. Прозрачность строительства метро в Днепре выведена на самый высокий международный стандарт: здесь и Европейский банк реконструкции и развития, и крупнейшая турецкая компания, польский инженер. Грубо говоря, власть выступает просто как пассивный заказчик. Если кто-то хочет покопаться там своими "грязными руками", они, наверное, причинят стране, в имиджевом плане, непоправимый вред ", - отметил Борис Филатов.
Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно пересмотреть по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3150565
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы ремонтом моста занималась фирма связанная с Каломумойским и потратила на порядок больше, то вопросов точно бы не возникало. ЗЕботы! Я правильно излагаю ваши мысли?
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Это моя коррупционная кормушка! Я не позволю тырять бабло из моего корыта!
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Мост уже 3 раза отремонтировал, срезал , залатал покрытие, нарисовал полоски поверх старых, покрасил ограждения.....Ну на сотни миллионов. Но типа успел к Дню города как спорил с Зеленским.
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Это моя коррупционная кормушка! Я не позволю тырять бабло из моего корыта!
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Если бы ремонтом моста занималась фирма связанная с Каломумойским и потратила на порядок больше, то вопросов точно бы не возникало. ЗЕботы! Я правильно излагаю ваши мысли?
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внук мессинга?
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тоесть если бабло скоммуниздил не коломойский, то порохоботы это одобряют?
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Мост уже 3 раза отремонтировал, срезал , залатал покрытие, нарисовал полоски поверх старых, покрасил ограждения.....Ну на сотни миллионов. Но типа успел к Дню города как спорил с Зеленским.
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филатов поспорил с зеленским, а раздеваться пришлось вот этой вот телке:

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ну она толком то и не разделась... знач мост построили так себе и абы як)))
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Жека, ты дурак? И словно как с одного офиса, одновременно ему лайкнули. Баксик, татьянка, кротик, леня, далее сами посмотрите, лень перечислять. Кстати, мент который уволился с главной должности которого якобы поставил Порох, теперь на новой должности у авякяна и зеленых. Шо скажете гомосапинсы? Попытки покопаться "грязными руками" в деле строительства метро в Днепре причинят стране непоправимый вред, - Филатов - Цензор.НЕТ 9167
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шас они указание получат и ответят все и сразу
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интересно, какой вред это причинит? порвутся несколько пердаков замазанных в этом деле воров?
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А коли це турки стали фахівцями метро будівництва?Чи з ними легше грощі красти?
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А Лондонського метро схема є?
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вот падлы, хотят грязными руками раскопать стыренные деньги?
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Не знаю, кто прав, но узная Кличковский уровень - раздувать местную проблему до вселенского масштаба, при этом летая в США к Джулиани, вымаливая заступнечиство.
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не знаю как оно там в реале, но сразу вспомнил омское метро )
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там жесть.станции-через каждый километр,и это по-большому счету в центре,большая пешеходная зона...
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Попытки покопаться "грязными руками" в деле строительства метро в Днепре причинят стране непоправимый вред, - Филатов





везде ***** филатовская-каламоская украл -
мост страдательный 3 летний - камисия показала
- украл- 3года крал-балки ржавые-покрашенные только

счас метро

от проклятое место ента украита - крадут ссуки у народа
что в мирное уремя что война









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Пусть контролёры проверят "Укртатнафту" : при обороте в 36,04 млрд.грн. она имеет - 253 млн.грн. убытка!?
Для сравнения: "ДТЭК Павлоградуголь" при обороте в 36,90 млрд.грн. имеет 6,056 млрд.грн. прибыли!
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а приват банк - при бене одни убытка - а без него - одна прибыль - вывод - коломойский не когда не платит налоги государству
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Ну ты посмотри про "при бене одни убытка" в официальных источниках, а потом выводы делай.
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Честному человеку бояться проверок нечего! Лучше бы Филатов постыдился своим "ремонтом" моста монтажной пеной.

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"Limak", "Onur" - компании с многомиллиардным оборотом, с проектами по всему миру, - а к ним пытаются шнырять какие-то местные дельцы от правоохранительных органов, люди этого не понимают.

Какие люди не понимают? Люди не понимают, как можно было так мост отремонтировать и, почему поснимали дату окончания строительства метро. Ещё люди не понимают, куда подевались 5 человек из горадминистрации, вместе с его замом Лысенко. Может Боря объяснит?

"с многомиллиардным оборотом..."

Боря наверное слышал про такого человека, как Бернард Мейдофф...
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Боря, всравшись, продолжает пугалками заниматься. Наговорил всякой куйни про компроматы, потом больше 2-х часов на медведчуковских каналах чушь какую-то про обиду за Гену Корбана морозил, потом отправил Лысенка в "командировку" и сказал тому зачекиниться в Лондоне. То есть, послал Лысенка в Лондон, чтобы тот передал бабе Лере то, что Боря считает компроматом. И тут чужими руками всё делает. Довёл Лысенка до цугундера, а теперь под монастырь подводит. Спроби покопирсатися "брудними руками" в справі будівництва метро в Дніпрі заподіють країні непоправної шкоди, - Філатов - Цензор.НЕТ 7772
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В Днепре все на откатах- кто бы сомневался?
ОТКАТЫ НАДО ИСКАТЬ В ПРОЕКТАХ
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"покопаться" в Днепре давно-давно следует.И не только по метро и мосту....Хотя бы от времени руководства Коломойским.И "непоправимый вред " это принесёт скорее всего этим горе-руководителям.
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Какое нахрен метро, какие нахрен иностранные компании. Городу было в 1000 раз лучше когда выделялись деньги но при этом вобще ничего не делалось. Конечно, сумы были не такими. Но и результат состоял в том чтобы не развалилось то что есть.
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