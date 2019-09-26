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 Общество
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Все про:лицензия (139) Нацсовет_ТРВ (443) 112_Украина (40)

 Нацсовет по ТРВ лишил лицензий пять региональных компаний, которые вещали под логотипом "112 Украина"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензии пяти региональным компаниям, которые вещали под логотипом телеканала "112 Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, которое транслировал телеканал.

На сегодняшнем заседании Нацсовет рассмотрели дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ. В Нацсовете утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

Зачитывая проект решения, член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

В свою очередь, член Нацсовета по ТРВ Олег Черныш во время выступления отметил, что никто "не лишает канал "112 Украина" лицензии на цифовое эфирное вещание, поскольку такой лицензии сам канал не имеет. Такие лицензии на вещание были у 5 отдельных компаний, заявления которых сегодня рассматривались, которые вопреки условиям конкурса получили лицензии и фактически ретранслировали "112 канал". "112 канал" продолжает транслироваться по спутниковому и кабельному телевидению. Решение по тем каналам Нацсоветом принято".

Телеканал не согласен с решением Нацсовета и планирует подавать иск в суд.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение – лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.

Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в сообщении.

Как сообщается, канал продолжает вещание и доступен на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

Также телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина". ДОКУМЕНТ

Ранее суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала "112 Украина".

На прошлой неделе регулятор вынес предупреждение пяти каналам с логотипом 112 Украина.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина из-за намерения показать фильм Оливера Стоуна Нерасказанная история Украины. После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.

Источник: https://censor.net.ua/n3150563
 
   
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давно пора...эти прокацапские помойки 112-newsone/zik/интер сжечь нах!
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Не потрібно нічого доводити, зебіли самодостатньо тупі і без вказівок кремля.
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Старий склад нацради, призначений ще при минулій владі, не продовжив ліцензію 112 каналу на основі рішення суду. Чому тут так збудились місцеві божевільні фанати зе, мені не зрозуміло. А ще питання чому новий РНБО не знайшов причин для введення санкцій проти мертвечук-тв?
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И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ ХВАТИТ МЕДВЕДЧУКОВ И ПУТИНЫХ
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Да-да!!!! Наконец-то прикроют эту вражескую помойку)))
Вот только,если лишили лицензии,то ПОЧЕМУ они продолжают вещать???Все как-то наполовину.
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Не лишили, а не продлили - вещать будут до окончания действия предыдущей лицензии, еще неделю по-идее.
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А не рано радоваться?
Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в сообщении на сайте телеканала..Источник: https://censor.net.ua/n3150563

Суд этому говну восстановит лицензию, еще и компенсацию за наш счет присудит.
Все, что делает зебилья власть, делается через ..опу.
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З приводу "У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия" - просто поверну до інф - https://censor.net.ua/news/3125399 та https://censor.net.ua/news/3128682
Так що по суду можуть бути питання... Але ці проблеми клован сам і породив.
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а спутник , а кабель , а нюс-ван рассадник ненависти и сепаратизма за бабло ху:ла , а зик, чем такие полумеры лучше ни каких, посмотрел бы я как в Израиле какой нибуть канал в сетке государства обсирал бы евреев и поддерживал агрессию Палестины Открыто.
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Это даже не полу меры. 112 работает как и раньше и никому до этого нет дела, главное, что показали популистскую декорацию - Нацсовет по ТРВ отказался продлить лицензию "112 Украина"
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Офис президента отреагировал на отказ Нацсовета по ТРВ продлить лицензию "112 Украина" https://censor.net.ua/n3150572
Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП на отказ регулятора продлить лицензию "112 Украина".
"Офис Президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП. Нацрада з ТРМ відмовилася продовжити ліцензію "112 Україна" на цифрове мовлення - Цензор.НЕТ 1576
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щас остальные медведчуковские каналы изойдут на говно - это наезд на свободу слова, а в рашке так ваще крестный ход устроят..., хотя наши суды еще скажут свое последнее слово...
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Та нет... Петро... Такого партнера "зрения лишают"... Давай Ольгино жги о невозможности Петра снять этот сепарский канал с эфира!
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А его никто и не снял. 112 по прежнему работает. Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 2504
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А тяжко понять, что лицензия по датам? И что каналу уже труба пришла? Эх, Петро не смог вписаться за кума пуйла... И в переговорах не участвует по освобождению и канал забрали...
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У тебя просто голова не варит, не важно какая дата, если сама лицензия больше не работает. Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 7840
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Только заголовки читают...
"Как сообщается, канал продолжает вещание и доступен на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.
Также телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу."
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Представь как Зе убил бизнес Медведчука? Оплачивать работу канала для трансляций в интернет? Проще сайт с новостями им сделать... Нет лицензии... Канал банкрот...
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Где он "убил", если канал работает как и раньше, 112 проигнорировал решение нацсовета, подает на суд, а суд как всегда - на стороне жопоблоков, сепаров и мертветчуковНацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 3928
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Хоч якась добра звістка за сьогодні. На 112 цілими добами морда кума путіна сиділа, щось ******* та звідти не вилазила місяцями. Мабудь у нього там при 112 був свій готель з басейном з номерами люкс.
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Как прекрасно начинал работу "112" -й ! Какие отменные ведущие, прекрасные интервью и обзоры. Теперь от того канала ничего не осталось ... нынешний "112"-й даже не жаль.
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Хитрый 112 как-будто и слова давал всем желающим, но бегущая строка вся о деятельности мертвечука - что сделал, что сказал, что подумал.
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Зеклованы на ветке одни и те же...
Только новая тема, ****** клиенты под копирку..
Видать в Ольгино подняли зарплату за клиенты на цензоре...
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Петикантропы против решения нацсовета?
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Пєтікантропи, на справді і є ольгінцями. Тому за Мертвечука
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А можно не врать? Сколько раз Петро пытался закрыть 112? И какой по этому поводу шум поднимался в западной прессе тебе напомнить?
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А решение нацсовета выполнено? Ты прочитал до конца статью? А ты дочитай- 112 по прежнему работает.
Зебобики, вы примитивны как двери. Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення - Цензор.НЕТ 861
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Мало!за этот гребанный стыд на весь Мир - убрать интер,г+г и генпрокурора,как минимум,а как максимум зебобе уйти самому вместе со всем этим лайном
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Порошенковской вате не нравится лишение лицензии медведчуковского канала? 😀 Так соберитесь возле офиса президента с требованием вернуть свободу слова! 😂
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Кстати, стыд тоже легко устранить Могу для леди предложить отличное мыло и веревку. 😀
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Не Ньюсван, не Зик, не 112й, а именно 1+1? Заметно, кто для петекантропов-лахтинцев настоящий враг.
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это внятное действие и трактовке не подлежит.
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Кто захочет будет смотреть через спутник и в интернете, в чем проблема, свобода слова не пострадала😊
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А какой канал смотреть посоветуйте. Хочу приобщиться к миру украинского правильного телевидения. ТВ не смотрю уже давно. Но, поскольку такой ажиотаж с закрытием каналов хочется посмотреть что-то толковое и правильное. С чего начать?
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Кацман, твої висєри тут давно і масово. Не робись таким типу дурником.
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...закрыть нах гниломордые пасти синежопой мерзости на всех ихонных каналах и самих под плинтус загнать, надоел скулеж киевских сумашедших с утра и до ночи поздней. Собрать всю эту падаль и на Салафей ТВ ру, в компашку дебилкуватых столбиков для битья и смеха, отправить на пинках. Изю, атамана ихонного, досиживать срок на нары отправить. Больше половины еще осталось..., и украденный ленолеум пусть вернет или заплатит, продав именьицо на земле обетованной.
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Кілька нюансів, на які зебіли зумисно не звертають увагу:
1. Новіє ліца в РНБО не побачили підстав для введення санкцій проти 112-го.
3. Нацрада в СТАРОМУ складі подала позов проти 112-го, суд виніс рішення.
2. Нацрада в старому складі виконала рішення суду, але ВР в складі новіх ліц не відновила повноваження нацради, фатично, роблячи це рішення незаконним.
3. Суд на підставі цього елементарно скасує рішення нацради.
Зебобіки, і чого ви так тут так розгавкались?
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Ничего, порохоскот, не печальтесь. У вас еще Прямий и Ньюзван остались. Есть что посмотреть. 😀
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У тебя Г＋Г . Не сиди на цензоре-сватов и гуано -95 пропустишь ！
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Да у меня вообще телевизора нет. Только интернет и Цензор. 😉
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маленький но ощутимый удар по банде свиномертвяка.
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Отбой воздушной тревоги.
Офис преЗедента обещает исправить это безобразие и вернуть 112 в зомбоящик.

Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП отреагировали на лишение лицензии "112 Украина".

"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП.

Источник: https://censor.net.ua/n3150572
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Но ты же лжешь! Нет в заявлении того, что офис президента обещает вернуть 112 канал в зомбоящик, как было при Порошенко. 😉 "Офис Президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии".
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А зачем Офис преЗедента вообще так мгновенно закричал о свободе слова?
На выдачу паспортов россией в ОРДЛО не реагировали, молчали как рыба об лед.

Мне тут один Зефан запениваясь доказывал, что Зеленский не оставит Авакова министром.
Аваков - министр.
Чесноков готов дать свой прогноз по 112?
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Когда Путин объявил о выдаче российских паспортов, никакого "офиса президента" еще не было. Напомню также, что после начала выдачи паспортов украинская власть постоянно заявляла о недопустимости таких действий. В том числе, такие заявления делал минтстр МЗС Климкин. Я подобные прогнозы не даю. Я лмшь указываю на то, что при Порошенко таких санкций в отношении 112 канала не было, и что вместо того, чтобы поддержать это решение, пороховата тут распинается, какой плохой Зеленский.
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Офис преЗедента не упал с неба, он назывался Администрацией президента, которым тогда уже был Зеленский. И Офис молчал, по крайней мере, несколько дней.
Климкин был представителем старой команды, которая всегда четко и оперативно реагировала на провокационные действия Кремля.

Запрет вещания 112 правильный шаг, но надолго ли?
Прогноз по вещанию 112 будет?
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а нахріна тоді оновлювати склад? невже не зрозуміло?
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Пороховаті, як і рашеваті завжди все зрозуміло. Тоді дай відповідь, для чого оновлюється склад уряду та ВР, а також призначається новий генпрокурор?
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НьюсВан и Зик. Но и порошенковский Кривой - расшатывает ситуацию в Украине. Сегодня на этой помойке типа ведущие - вот Зеленский мог сказать, что войны нет, а не сказал, спасибо и на этом. И пошли трындеть про свои придуманные фантазии
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Теперь заценим как патужнорехформированный вернет срузгим партнерам рошена инфопомойку...
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Неужели свершилось!!!!!
Теперь один вопрос, когда отключат? И второе, ждем от Нацрады тех же действий и в отношении Нюс Ван и ZIK.Что бы наконец перестать видеть медведчуковскую рожу и его адептов


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НьюсВан и Зик нужно тоже прикрыть. Но и порошенковский Кривой - расшатывает ситуацию в Украине. Сегодня на этой помойке типа ведущие - вот Зеленский мог сказать, что войны нет, а не сказал, спасибо и на этом. И пошли трындеть про свои придуманные фантазии
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Начало правильное. После закрытия остальных мертведчуковых помоек надо и мертведчука закрыть. За зраду.
Нет, лучше его повесить. За яйца.
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Не каналы нужно закрывать, а тех кто определяет информационную политику этих каналов. А так всё это фигня, Медведчуку ничего не стоит состряпать новый канал и назвать его канал 113.
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Його не буде на частотах Т2 та на офіційних державних заходах. Мультяшного Каналу Дісней також там не видно, але ж він є! ))) Я вже давно натренувався вправлятися з пультом настільки, що морда мертвечука, як тільки но з'являється на екрані ТВ, встигає сказати у кращому випадку півбукви.
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