 Нацсовет по ТРВ лишил лицензий пять региональных компаний, которые вещали под логотипом "112 Украина"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, которое транслировал телеканал.
На сегодняшнем заседании Нацсовет рассмотрели дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ. В Нацсовете утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.
Зачитывая проект решения, член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.
В свою очередь, член Нацсовета по ТРВ Олег Черныш во время выступления отметил, что никто "не лишает канал "112 Украина" лицензии на цифовое эфирное вещание, поскольку такой лицензии сам канал не имеет. Такие лицензии на вещание были у 5 отдельных компаний, заявления которых сегодня рассматривались, которые вопреки условиям конкурса получили лицензии и фактически ретранслировали "112 канал". "112 канал" продолжает транслироваться по спутниковому и кабельному телевидению. Решение по тем каналам Нацсоветом принято".
Телеканал не согласен с решением Нацсовета и планирует подавать иск в суд.
"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение – лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.
Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в сообщении.
Как сообщается, канал продолжает вещание и доступен на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.
Также телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу.
Ранее суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала "112 Украина".
На прошлой неделе регулятор вынес предупреждение пяти каналам с логотипом 112 Украина.
Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина из-за намерения показать фильм Оливера Стоуна Нерасказанная история Украины. После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.
Вот только,если лишили лицензии,то ПОЧЕМУ они продолжают вещать???Все как-то наполовину.
Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в сообщении на сайте телеканала..Источник: https://censor.net.ua/n3150563
Суд этому говну восстановит лицензию, еще и компенсацию за наш счет присудит.
Все, что делает зебилья власть, делается через ..опу.
Так що по суду можуть бути питання... Але ці проблеми клован сам і породив.
Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП на отказ регулятора продлить лицензию "112 Украина".
"Офис Президента Украины следит за ситуацией относительно телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП.
"Как сообщается, канал продолжает вещание и доступен на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.
Также телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу."
Только новая тема, ****** клиенты под копирку..
Видать в Ольгино подняли зарплату за клиенты на цензоре...
Зебобики, вы примитивны как двери.
1. Новіє ліца в РНБО не побачили підстав для введення санкцій проти 112-го.
3. Нацрада в СТАРОМУ складі подала позов проти 112-го, суд виніс рішення.
2. Нацрада в старому складі виконала рішення суду, але ВР в складі новіх ліц не відновила повноваження нацради, фатично, роблячи це рішення незаконним.
3. Суд на підставі цього елементарно скасує рішення нацради.
Зебобіки, і чого ви так тут так розгавкались?
Офис преЗедента обещает исправить это безобразие и вернуть 112 в зомбоящик.
Вскоре состав Нацсовета по ТРВ будет обновлен, - в ОП отреагировали на лишение лицензии "112 Украина".
"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении ОП.
Источник: https://censor.net.ua/n3150572
На выдачу паспортов россией в ОРДЛО не реагировали, молчали как рыба об лед.
Мне тут один Зефан запениваясь доказывал, что Зеленский не оставит Авакова министром.
Аваков - министр.
Чесноков готов дать свой прогноз по 112?
Климкин был представителем старой команды, которая всегда четко и оперативно реагировала на провокационные действия Кремля.
Запрет вещания 112 правильный шаг, но надолго ли?
Прогноз по вещанию 112 будет?
Теперь один вопрос, когда отключат? И второе, ждем от Нацрады тех же действий и в отношении Нюс Ван и ZIK.Что бы наконец перестать видеть медведчуковскую рожу и его адептов
Нет, лучше его повесить. За яйца.