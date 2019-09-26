 Нацсовет по ТРВ лишил лицензий пять региональных компаний, которые вещали под логотипом "112 Украина"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, которое транслировал телеканал.

На сегодняшнем заседании Нацсовет рассмотрели дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ. В Нацсовете утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

Зачитывая проект решения, член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

В свою очередь, член Нацсовета по ТРВ Олег Черныш во время выступления отметил, что никто "не лишает канал "112 Украина" лицензии на цифовое эфирное вещание, поскольку такой лицензии сам канал не имеет. Такие лицензии на вещание были у 5 отдельных компаний, заявления которых сегодня рассматривались, которые вопреки условиям конкурса получили лицензии и фактически ретранслировали "112 канал". "112 канал" продолжает транслироваться по спутниковому и кабельному телевидению. Решение по тем каналам Нацсоветом принято".

Телеканал не согласен с решением Нацсовета и планирует подавать иск в суд.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение – лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.

Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в сообщении.

Как сообщается, канал продолжает вещание и доступен на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

Также телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу.

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Ранее суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала "112 Украина".

На прошлой неделе регулятор вынес предупреждение пяти каналам с логотипом 112 Украина.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина из-за намерения показать фильм Оливера Стоуна Нерасказанная история Украины. После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.