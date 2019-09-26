 "Это не уровень личных обид - это уровень большой политики", - Кулеба об упоминании Меркель и Макрона в телефонном разговоре Зеленского и Трампа

"Если бы мы с вами читали все стенограммы лидеров, которые обсуждают, например, Украину между собой, у нас сейчас вектор дискуссии был бы немножко другой. Есть реальная дипломатия, реальные процессы. Люди разговаривают, говорят иногда одно, иногда другое - это рабочий процесс. Здесь в силу внутриполитического американского кризиса этот процесс вышел наружу", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.
"Я бы хотел, к примеру, почитать стенограмму, как президент (Франции Эмманюэль. – Ред.) Макрон с президентом (России Владимиром. – Ред.) Путиным обсуждает Украину. И потом мы решали бы, кто на кого должен обижаться, и какие кризисы должны возникать", - добавил украинский вице-премьер.
Он подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит поддержку Европейского Союза в целом, Германии и Франции в частности. При этом Кулеба отметил, что есть вопросы, в которых позиции сторон расходятся, например, в вопросах возвращения России в G7, газопровода "Северный поток-2".
"Но фундаментально мы, конечно, ценим их поддержку. И на рабочем уровне все, что должно быть сделано, будет сделано. Но ни (канцлер ФРГ Ангела. - Ред.) Меркель, ни Макрон - не новички в дипломатии. И они прекрасно понимают контексты того, что происходило, и прекрасно понимают ту важность, которую сейчас имеет Украина, чтобы решить конфликт, который начался из-за российской агрессии, для общего положения дел в Европе. Это не уровень каких-то личных обид - это уровень большой политики", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос, есть ли потребность в извинениях Украины после публикации стенограммы телефонного разговора лидеров США и Украины.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал текст стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля.
24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Википедия.РУ - Сокращенно ВРУ.
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:Итоги подведём?
1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.
2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.
3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.
- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно?
Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.
Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.
В случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.
4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.
Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым *********-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.
Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.
И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.
И зеля разбереться- даешь капитуляцию! А шо, вы же сами 73% хотели быстрого мира?
Сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование (по сыну. - Ред.), и многие люди хотят разобраться, что же случилось. Поэтому любое ваше сотрудничество с генпрокурором сильно поможет. Байден хвастался повсюду, что ему удалось остановить расследование, поэтому, если бы вы могли разобраться тут... Все это отвратительно", - сказал Трамп.
Кушай
Источник: https://censor.net.ua/n3150413
Если бы это было "обычно и нормально", ЕС и Германия не выступили бы очень оперативно со своим ответом Зе.
А они это сделали.
Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину
Германия с начала войны на Донбассе предоставила Украине помощь в размере €1,4 млрд, - DPA
И их проценты меньше, чем дает пуйло своему другу Луке.
🤑
Ждите ответочку от ЕС - и думаю не хилую Вам было мало, получите столько, что смотрите не подавитесь