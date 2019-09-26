EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2722  83
Все про:Зеленский (3009) Меркель (1697) Кулеба Дмитрий (171) Трамп (2447) Макрон (321)

 "Это не уровень личных обид - это уровень большой политики", - Кулеба об упоминании Меркель и Макрона в телефонном разговоре Зеленского и Трампа

Упоминание лидеров Германии и Франции в июльском телефонном разговоре президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - является рабочим процессом в большой политике, а не уровнем личных обид, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. При этом он отметил, что Киев предпримет необходимые дипломатические шаги в сложившейся ситуации с партнёрами в Евросоюзе.

"Если бы мы с вами читали все стенограммы лидеров, которые обсуждают, например, Украину между собой, у нас сейчас вектор дискуссии был бы немножко другой. Есть реальная дипломатия, реальные процессы. Люди разговаривают, говорят иногда одно, иногда другое - это рабочий процесс. Здесь в силу внутриполитического американского кризиса этот процесс вышел наружу", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

"Я бы хотел, к примеру, почитать стенограмму, как президент (Франции Эмманюэль. – Ред.) Макрон с президентом (России Владимиром. – Ред.) Путиным обсуждает Украину. И потом мы решали бы, кто на кого должен обижаться, и какие кризисы должны возникать", - добавил украинский вице-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончаренко просит Офис президента обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Он подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит поддержку Европейского Союза в целом, Германии и Франции в частности. При этом Кулеба отметил, что есть вопросы, в которых позиции сторон расходятся, например, в вопросах возвращения России в G7, газопровода "Северный поток-2".

"Но фундаментально мы, конечно, ценим их поддержку. И на рабочем уровне все, что должно быть сделано, будет сделано. Но ни (канцлер ФРГ Ангела. - Ред.) Меркель, ни Макрон - не новички в дипломатии. И они прекрасно понимают контексты того, что происходило, и прекрасно понимают ту важность, которую сейчас имеет Украина, чтобы решить конфликт, который начался из-за российской агрессии, для общего положения дел в Европе. Это не уровень каких-то личных обид - это уровень большой политики", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос, есть ли потребность в извинениях Украины после публикации стенограммы телефонного разговора лидеров США и Украины.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал текст стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля.

24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150562
 
   
 Топ комментарии
 
гдє большая політіка, там нєт мєста дурнуватому кловуну.
 показать весь комментарий
 
Для 73% . Речь идет не о том кто кому первым позвонил или о том что было прежде, а том что рыжый хочет получить компромат на своего конкурента, а зеленый не только согласился поучаствовать,а и проявлял инициативу потакая рыжему.
 показать весь комментарий
 
Тухла відмазка зеленої плісняви.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
13:25, 26 сентября 2019Россия потратит два миллиарда рублей на аналог «Википедии».

Википедия.РУ - Сокращенно ВРУ.
 показать весь комментарий
 
 
тетя Анжела и Микрон обидели дядю Донни и мальчика Вову в песочнице
 показать весь комментарий
 
 
Обсосанные штаны не говорит о том что их владелец обоссался ето говорит о том что у него специфический подход к выбору одежды.
 показать весь комментарий
 
 
Киев предпримет необходимые дипломатические шаги в сложившейся ситуации с партнёрами в Евросоюзе


 показать весь комментарий
 
 
Глупость, которая становится еще позорней когда начинают лепить тухлые отмазки.
 показать весь комментарий
 
 
Очередное обосратушки зеленого презедента на международной арене
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:Итоги подведём?

1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.

2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.

3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.

- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно? "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 1234

Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.

Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.

В случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.

4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.

Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым *********-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.

Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.

И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.

И зеля разбереться- даешь капитуляцию! А шо, вы же сами 73% хотели быстрого мира?
 показать весь комментарий
 
 
а пусть макрон с меркель соберут совместную прессконференцию и скажут только - мы знаем кто в расее *****! и тогда зеленский точно заберёт свои слова в зад.
 показать весь комментарий
 
 
Специально для порохоботов напоминаю. Телефонный завонк Трампа был ПЕРВЫМ! До этого вся инфрмация о политической обстановке была у него от Климкина!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Для 73% . Речь идет не о том кто кому первым позвонил или о том что было прежде, а том что рыжый хочет получить компромат на своего конкурента, а зеленый не только согласился поучаствовать,а и проявлял инициативу потакая рыжему.
 показать весь комментарий
 
 
это ваще никого не интересуует. Больше дерьма чем от твоего пети в Украине никогда небло.
 показать весь комментарий
 
 
Нет как раз ето мировых лидеров и интересует так как миром не правят любители "дешевого лука и колбасы по 2.20" вроде тебя. А что касается дерьма то ето уже ваша проблема если вам оно нравится то не надо его видеть во всем.
 показать весь комментарий
 
 
Это как раз и интересует. Зебил пейсатый совершает фатальные ляпы, а вы, зебилы, до сих пор Пороха забыть не можете.
 показать весь комментарий
 
 
Не компромат,а расследование коррупции в Украине,ведь при петручио вся грязь замешана была, а зе только может этот узел развязать
 показать весь комментарий
 
 
Не смеши людей. Зеля, выводящий капитал в офшоры, не плативший налоги, назначивший на высшие должности в государстве партнеров по бизнесу и соседей по лестничной площадке - борец с коррупцией. Три раза ха-ха-ха.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пистоплядь, это твои глисты в голове у тебя выжрали все окончательно? где он такое говорил? и компромать рыла твоя гниющая свинья обосрання ********* которая это все замутила, падаль гниющая. так что не перекладывай с больной головы на здоровую.
 показать весь комментарий
 
Какой интеллект. Какая экспрессия. А вы посмотрите на эти железные аргументы сразу видно вы истинный сторонник зЕ
 показать весь комментарий
 
 
Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим, - Трамп

Сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование (по сыну. - Ред.), и многие люди хотят разобраться, что же случилось. Поэтому любое ваше сотрудничество с генпрокурором сильно поможет. Байден хвастался повсюду, что ему удалось остановить расследование, поэтому, если бы вы могли разобраться тут... Все это отвратительно", - сказал Трамп.
Кушай

Источник: https://censor.net.ua/n3150413
 показать весь комментарий
 
Вау вау... Не горячись. Ато конратий схватит))
 показать весь комментарий
 
это ты падаль уже сгнившая, руцкая лаптеногая балалайка. Все заварил твой хозяин путлер, а зеленый дрыщ- агент кремля, выполняющий задачу полной сдачи страны в угоду кремлю, с чем благополучно справляется. И не надо, тебе говну кремлевскому , тут гавкать, жопку в жменьку- и в мордор скачи, там Пети нет))))))) а твой урод вазелин скоро будет в ростове.
 показать весь комментарий
 
Ты тупой или притворяешься? В стенограмме опубликованой Белым Домом прямым текстом написано о том что рыжему плевать на коррупцию. Он хочет расследования по фирме в которой работал сын вероятного конкурента на следующих выборах(получить компромат на вероятного конкурента). А зеленый карлик говорит о том что у него будет ручная собачка которая компромат предоставит. Больше там ничего нет, а о какой то там коррупции тем боле. Что касается Пети и грязи политика грязная штука зЕ лучше ничего не трогать хотя.... судя по последним событиям поздно
 показать весь комментарий
 
Зеля "развязывая" вляпался в неё по самое немогу))
 показать весь комментарий
 
 
Не трать время обьясняя примату очевидное, зепримат и логика вещи несовместимые...
 показать весь комментарий
 
 
Та знаю просто мне скучно вот и решил с обезьянками поиграть)
 показать весь комментарий
 
 
Забудь уже Петю и Чугункина. Ваш зеленый дебил у власти и такого уже наворотил, что никакие отмазки Кулебяки не помогут. Просрал ВСЕ, что наработал Порох за 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
гдє большая політіка, там нєт мєста дурнуватому кловуну.
 показать весь комментарий
 
 
Этот уровень ниже городской канализации, как раз на нём начинается "большая политика".
 показать весь комментарий
 
 
Кулеба такой кулеба...
Если бы это было "обычно и нормально", ЕС и Германия не выступили бы очень оперативно со своим ответом Зе.
А они это сделали.
 показать весь комментарий
 
 
любопыто, и что они сказали, мы не *****?
 показать весь комментарий
 
 
Тут не зрада, а напоминание или открытие глаз преЗеденту о помощи ЕС и Германии Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Помощь безвозмездна,а тут почему то с процентами
 показать весь комментарий
 
 
Там не все под проценты, читайте статьи.
И их проценты меньше, чем дает пуйло своему другу Луке.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский - это величайший политик современности, и только тупые порохоботы не хотят это признать
 показать весь комментарий
 
 
Толстенько, но пожалуй плюсану😂😂😂
 показать весь комментарий
 
Все наши политики делятся на плохих и хороших: кто ворует и не разрешает воровать народу, и тех, кто ворует и... разрешает.
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Проще было списать на эмоциональность и неопытность. Теперь с его слов это выглядит как цинизм и холодный расчёт. Браво, европейцы оценят!
 показать весь комментарий
 
 
Любая политика предполагает лицемерие. Особенно, если речь идет о дипломатии.
 показать весь комментарий
 
 
Для Зе в рацион нужно включить блюдо: "Суп с грибами - держи язык за зубами"
 показать весь комментарий
 
 
имея реальную войну в Украине .созданную 5 лет тому в Минске ,имея потерю части украинской территории на которой реально окупант создал свои органы власти нужно прямо и реально указывать.что фрицы и французы есть кремлевские шлюхи...
 показать весь комментарий
 
 
Политика - это умение выкурить трубку мира на бочке с порохом.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский - мощная политическая фигура, считаться с которой вынуждены лидеры мировых держав. Это выдающийся лидер и искушенный в дипломатии игрок. И только тупые порохоботы отрицают этот очевидный факт!

"Это не уровень личных обид - это уровень большой политики", - Кулеба об упоминании Меркель и Макрона в телефонном разговоре Зеленского и Трампа - Цензор.НЕТ 2467
 показать весь комментарий
 
еще бы, этот прыщ кого угодно под импичмент подведет !
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский клоун, зеленая жабка с манией величия, которую имеет во все дырки каждый, кто хочет. В мировой политике нет особы настолько слабо подготовленной, и настолько же жалкой, как зеля. "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 3423
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, теперь, наконец, Макрон и Меркель с радостью сядут рядом с Зе против ***** в Нормандском формате. Правильно тут говорили, что Зе дипломат от Бога!
 показать весь комментарий
 
 
Его основная задача на должности - отмазка Зели
 показать весь комментарий
 
 
Зе разве не Украину в целом представляет?хватит уже разьединять Украину
 показать весь комментарий
 
 
Вы ее разъединили, проголосовав за никчему, который не управлял даже сельским районом. Зато обманывал государство, не платя налоги и выводя бабло в офшоры.
 показать весь комментарий
 
 
Зе представляет Малороссию, при чем здесь Украина?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно а гнойные сосуны члена ***** помнят кто открыл дело на Байдена? уж не ****** ли обосранный со своим картавым кумом? Сколько же дерьма еще разгребать Украине и Зеленскому после гниющей синюшной мародерской падали. Чтоб он был сдох со своими детишками ротатытми и своей ****** маринкой.
 показать весь комментарий
 
 
Там выше уже отметили твой интеллект и аргументацию. Это называется беснование. Продолжай. Вам, зебилам, это к лицу, но не поможет.
 показать весь комментарий
 
 
Во перданул: " уровень большой политики" ! Зеленский - клоун и большая политика! Он сам в свою хрень верит? А то ,что поц по своей неопытности,и с нехватки ума намолол хер знает ,чего,и его как последнего баклана подставили,засветили на радость Трампа его высеры в адрес Макрона,Меркель,он называет большой политикой! Прыгал бы ***** на сцене,играл **** на рояле,и не лез к взрослым дядям!
 показать весь комментарий
 
 
Межгалактическая Криворожская Школа Дипломатии (Адрес: третья подворотня слева от пивного ларька) первый раз за 200 световых лет дала сбой... Это все Порох-барыга виноват, век ...уем на рояле не играть "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 1828
 показать весь комментарий
 
На Белом доме хоть нацарапал "Тут был Зеля"? А то приедет и лысому с юзиком нечем похвастаться будет...
 показать весь комментарий
 
 
Вобще-то это сортирный уровень
Ждите ответочку от ЕС - и думаю не хилую Вам было мало, получите столько, что смотрите не подавитесь
 показать весь комментарий
 
Кажетса на мнение "величайшего лидера мира" положили с прибором "Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 817

"Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 3785
 показать весь комментарий
 
а зеленський каже: а мені пох, я за кожне своє слово відповідаю...як будто про нього мова((
 показать весь комментарий
 
Не знаю, то ли по дурости, то ли по заданию, но свинью Зе подложил Украине офигенную. Еще немного и мы останемся один на один с рашкой, а тут и всплывут недавно сказанные слова Шойгу "с экстремистами на Украине прийдется что-то делать". Всплывут в виде наступаюших войск раши. А Меркель, Макрону и др. Будет как-то фиолетово.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх