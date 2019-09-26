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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3009) США (15425) Трамп (2447) Рябошапка Руслан (125) Европейская Солидарность (123)

 Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек", ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом, - заявление "ЕС"

Резонансное и несогласованное с ним, по словам самого президента Украины Владимира Зеленского, обнародование конфиденциального международного разговора стало первым подобным случаем, который свидетельствует об отсутствии необходимого уровня коммуникаций между офисами президентов Украины и Соединенных Штатов.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как стало известно из самой стенограммы, во время разговора президент Зеленский поставил под сомнение помощь, которая в течение последних лет предоставлялась Украине Европейским Союзом, в частности, Германией и Францией. А также сделал откровенное заявление, что новоназначенный генеральный прокурор является "100 процентов его человеком", чем поставил под сомнение независимость и беспристрастность не только самого генпрокурора, а и прокуратуры как институции в целом. "Европейская Солидарность" с глубоким беспокойством констатирует, что подобные опрометчивые и непродуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины. "ЕС" призывает президента Зеленского, его офис и МИД приложить все усилия для сохранения двухпартийной поддержки Украины в США, также сохранить высокий уровень доверия и поддержки с нашими европейскими партнерами, в частности, странами нормандского формата. Дипломатия и международные отношения не прощают дилетантства, требуют вдумчивого отношения и профессионального подхода", - говорится в заявлении.

Также читайте: "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом

"Мы ценим оказанную в течение пяти лет военную, макрофинансовую и в сфере безопасности помощь Украине со стороны США и ЕС и обращаемся к власти с требованием сохранить доверительные отношения со всеми партнерами на том уровне, чтобы Украина не осталась один на один с агрессивной политикой Путина. Отдельно отметим, что бахвальство Президента Украины тем, что новый "генеральный прокурор является 100% его человеком" ставит под сомнение возможность не политизированной, независимой, незаангажированной работы прокуратуры и правосудия в Украине в целом. Вызывает глубокую обеспокоенность та спешка, с которой пропихивались изменения в закон О прокуратуре, перечеркнувшие обязательства Украины перед Европейским Союзом в части реформирования этого института, и возвращающие этот орган на годы и десятилетия назад к карательно-репрессивной машине", - заявили в партии.

"Европейская Солидарность" считает необходимым пригласить в парламент Генерального прокурора Рябошапку для разъяснения конфликта интересов и позиции, что он является "человеком президента", а не слугой закона. Во вторник, на согласительном совете "ЕС" выступит с такой инициативой.

Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

Согласно стенограмме телефонного разговора с Трампом от 25 июля, Зеленский обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом (Burisma. – Ред.), и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информацию для проведения этого расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - сказал Зеленский в телефонном разговоре с Трампом, согласно опубликованной в среду Белым домом его расшифровке.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Ряд СМИ также сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь, а в данном разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием по сыну Байдена дальнейшее выделение помощи Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3150560
 
   
 Топ комментарии
 
ПЄСиків зовсім не бентежило перебування на посаді кума-алкоголіка та гвалтування Конституції для цього, а тепер стали такими принциповими..
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Слушай ЗЕбил мне чисто интересно как технически, практически, морально визги про Петю ,юрика и ХЗ кого ещё должны оправдать ЗЕкловуна и ЗЕкоманду?? Как это кловуна оправдывает?? То вы ЗЕбилы выбрали себе этого ЗЕкловуна шоб было так же как при Пете?? А вы при этом тупо визжали про Петю?? ЗЕбилятня одно преступление оправдывает другим. Типа если сосед убил то и мне тоже можно...а если ко мне придуй арестовывать то буду визжать про соседа убийцу и меня это автоматически оправдает. А с другой стороны ЗЕбилы я вас понимаю..ну шо вам ещё делать как не визжать про Петю если никаких других аргументов в виде побед от ЗЕкоманды и вашего кловуна нет...одни обсероны и зашквары. Тут и другого выхода кроме нет как визжать про Петю...И что то мне подсказывает что ЗЕбилятня будет визжать про Петю ещё оочень долго...
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Не ну с этой фразой 100% мой прокурор ЗЕбобик реально зашкварился . Шоб тут не визжали ЗЕбилы в жалких попытках оправдаца, которые все кстати сводяца не к оправданию именно слов ЗЕбобика, а тупо визгами про Петю...но тут реально зашквар. Такими фразами с президентами США в официальный разговорах где ведёца стенограмма не разговаривают..
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В світовій політиці, Зебіле, спригнути типу "це я пошутив", не получиться - ці твої "шутки" можуть дорого обійтися державі. Або "відрощуй яйця" і виростай з клоунських штанів, або п.здуй обратно в свій квартал.
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"Европейская Солидарность" считает необходимым пригласить в парламент Генерального прокурора Рябошапку для разъяснения конфликта интересов и позиции, что он является "человеком президента", а не слугой закона.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это часом не Луценчиха инициировала?У них в "ЕС"конфликт двух извилин и никого это не беспокоит,"моська" она и в Украине "моська".Человек президента,это не человек Зеленского и никаких конфликтов интересов в этом нет.
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Тоесть у Зелени раздвоение личности когда он говорил "Мой человек"?
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Не напрягайтесь,у вас нечему раздваиваться. Хизування Зеленського тим, що новий Генпрокурор "100% є його людиною" ставить під сумнів незалежність прокуратури та правосуддя в Україні в цілому, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 8603
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В США можно нарваться на импичмент, а в Украине президенты творят любые безобразия безнаказанно Сентябрь 26, 2019Без рубрикиКомментарии

Можно, наплевав на все обещания, продолжать заниматься своим бизнесом, не объявлять войну, своего сына засунуть в парламент, а кума без диплома в генпрокуратуру, можно мародёрствовать, награждать нариков и покрывать семочков, торговать с врагом - и тебе за это ничего не будет.
Украина - не Америка, потому что в изнеженных Соединённых Штатах президента за всякую чепуху могут отправить в отставку.
Такое мнение огласил в Фейсбуке известный общественный активист Юрий Касьянов.
В тему - Стенограмма разговора Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента - спикер Палаты представителей США
Смотрите сами.
17-го президента США Эндрю Джонсона подвергли процедуре импичмента за то, что он уволил военного секретаря, превысив свои полномочия.
37-го президента Ричарда Никсона - за невинную прослушку офиса политических конкурентов.

А 42-го президента Билла Клинтона за секс на рабочем месте с Моникой Левински.
Это не по нашему.
У нас можно безудержно грабить страну, избивать студентов, отказываться от европейского вектора - и никакой импичмент тебе не грозит.
Можно, наплевав на все обещания, продолжать заниматься своим бизнесом, не объявлять войну, своего сына засунуть в парламент, а кума без диплома в генпрокуратуру, можно мародёрствовать, награждать нариков и покрывать семочков, торговать с врагом - и тебе за это ничего не будет.
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Можно люстрированного адвоката сделать своим администратором, можно весь 95 Квартал устроить на престижную работу, можно демонстративно встречаться с одиозным олигархом, можно делать всё, что хочешь, - и тебе за это ничего не будет.
Украина не Америка. Правда.
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трамп таки их, зелю с европой профессионально разосрал
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Тобто? Чи це не Німетчина будує Північний Потік-2? Чи не європейці проголосували за повернення Раші в ПАРЄ? Чи не Голандія будувала Керченський міст? Може європейцям вже давно насрати на Україну?
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вот что значит зеля нулевой политик, нельзя киздеть все подряд, даже за спиной...
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Чия б корова мичала, а ПСЯча - мовчала. Всі три мародерські генпрокурори - Ярема, Шокін і Бухарь були на 300% залежними від Мародера. Навіть склад цього ПСА який? Бєзлєровський Герасімов, Обер-підніжка, перекінчик Арьєв...
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ЄС заявляє(як при соціалістах):Кум Порошенка-Генеральний Прокурор Юра влаштовував ЄС!Цікаво-ЄС-корумпована?Звичайно!Тому не дивно-чому навязали Мінські домовленності,тягнуть СП в обхід України,викачують працездатне населення під час війни.Виходить Трамп таки правий-Україні 1.5млрд допомоги,а окупанту-агресору 452млрд.на зовнішній борг інвестицій.От вам і Шмеркелі-Махрони-їжте українці не обляпайтесь-вас 5-ть років попереджають-зливають димократи Україну х'лові за вонючку і якби не Конгрес США-вже б була Україна по Дніпрі.Робіть рубежі по лінії розмежування і забийте на усіх-цим падлам "світ без границь" потрібний,бо вони головують у ЕС і вже наголовували на 30-ть трильйонів зовнішнього боргу для себе та для агресора,якого підпитують,аби українці до них тікали працювати,а земля їхня здешевіла-скуплять за безцінь.Така от реальна картина,малята.
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Какой ЕС ? Речь идёт про партию Порошенко-ПЁС.
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Я понял,однако ПЕС воет-ответ последует-они поумнее поросенок-в скандал влезешь-испачкаешься,но суть не изменить,увьґ!
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Порошенко и его челядь из партии "ЕС" могут засунуть себе в одно место свое заявление.Еще наглости хватает после пяти лет Шокиных и Луценок,"бриллиантовых прокуроров" разных других поучать.Як кума свого-алкаша неграмотного прокурором назначать,так это в порядке вещей было.Пете и его порохоботам после того как их на выборах прокатили,надо молчать и слушать,молчать и слушать,а не советы раздавать.
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Молодой,зелёный ещё.Надо говорить,-100% прокурор на страже закона.
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Щось я не пам"ятаю - коли ще розмови між двома лідерами були так оприлюднені? Звісно вони б по іншому якось говорили, якщо б їх розмова транслювалась у прямому ефірі.
Тому, вважаю, що ця розмова для них більше, як виправдання, ніж, як звинувачення. Ніякого особливого криміналу не було.
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Звичайно, це ж два клована, а клованам треба глядачі та оплески . Вони все для цього зробили. Гамерика якось оговтається, а от нам - гаплик. 🤪
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Правильно кажеш, чим скоріше вам зроблять гаплик - тим краще для України.
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Порошенковский Кривой - расшатывает ситуацию в Украине. Сегодня на этой помойке типа ведущие - вот Зеленский мог сказать, что войны нет, а не сказал, спасибо и на этом. И пошли трындеть про свои придуманные фантазии
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Нє, ну. треба визнати, що Луценко не був залежним - він, просто, кумом був.
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Пипец - будочнику хватает наглости ещё что-то и пердеть...
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а заголовок интересный, это специально или нарочно? )
у раши такие же кстати методы низкого качества, но всё таки это Украина а не Россия,
ЕС и "ЕС" вещи конечно разные
но все ли будут разбирать? а кто его знает
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Пффф... развонялись 10 с половиной калек..... можно подумать их мнение кого-то сейчас интересует ))
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Чья бы корова мычала, а чья бы и помолчала - тоже мне нашлись блюстители порядка, поистине у некоторых бывших наглость льется через край - назначали своих на должности нарушая все мыслимые законы конституции.
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)))) смішно трохи таке чути від тих, у кого кум був генпрокурором)))))
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Не треба зчиняти такий сильний ґвалт і рейвах. На Польщі, після закінчення польсько-ярузельської війни, те саме було. Там функціонаріуш поліції обивательскей спочатку також був залєжни, потім - нєзалєжни і тільки після тривалого часу вже став желязни.
Так само буде і в Україні. Українсько-порошенківська війна ще навіть не закінчилася - порохоботи разом зі своїми чужоземними соратниками і кураторами ще якийсь пропагандистський котел організовують.
Тому зараз прокурор має бути залежний, трохи згодом незалежний і вже в самому кінці - залізний.
Інакше ця нечисть ніколи не буде виведена.
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