 Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек", ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом, - заявление "ЕС"

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как стало известно из самой стенограммы, во время разговора президент Зеленский поставил под сомнение помощь, которая в течение последних лет предоставлялась Украине Европейским Союзом, в частности, Германией и Францией. А также сделал откровенное заявление, что новоназначенный генеральный прокурор является "100 процентов его человеком", чем поставил под сомнение независимость и беспристрастность не только самого генпрокурора, а и прокуратуры как институции в целом. "Европейская Солидарность" с глубоким беспокойством констатирует, что подобные опрометчивые и непродуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины. "ЕС" призывает президента Зеленского, его офис и МИД приложить все усилия для сохранения двухпартийной поддержки Украины в США, также сохранить высокий уровень доверия и поддержки с нашими европейскими партнерами, в частности, странами нормандского формата. Дипломатия и международные отношения не прощают дилетантства, требуют вдумчивого отношения и профессионального подхода", - говорится в заявлении.

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"Мы ценим оказанную в течение пяти лет военную, макрофинансовую и в сфере безопасности помощь Украине со стороны США и ЕС и обращаемся к власти с требованием сохранить доверительные отношения со всеми партнерами на том уровне, чтобы Украина не осталась один на один с агрессивной политикой Путина. Отдельно отметим, что бахвальство Президента Украины тем, что новый "генеральный прокурор является 100% его человеком" ставит под сомнение возможность не политизированной, независимой, незаангажированной работы прокуратуры и правосудия в Украине в целом. Вызывает глубокую обеспокоенность та спешка, с которой пропихивались изменения в закон О прокуратуре, перечеркнувшие обязательства Украины перед Европейским Союзом в части реформирования этого института, и возвращающие этот орган на годы и десятилетия назад к карательно-репрессивной машине", - заявили в партии.

"Европейская Солидарность" считает необходимым пригласить в парламент Генерального прокурора Рябошапку для разъяснения конфликта интересов и позиции, что он является "человеком президента", а не слугой закона. Во вторник, на согласительном совете "ЕС" выступит с такой инициативой.

Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

Согласно стенограмме телефонного разговора с Трампом от 25 июля, Зеленский обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом (Burisma. – Ред.), и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информацию для проведения этого расследования.

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"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - сказал Зеленский в телефонном разговоре с Трампом, согласно опубликованной в среду Белым домом его расшифровке.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Ряд СМИ также сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь, а в данном разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием по сыну Байдена дальнейшее выделение помощи Украине.