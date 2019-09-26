EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  46  2
Все про:армия (7534) Минобороны (5972) закупки (176) Загороднюк (34)

 "Я запретил себе в первый же день встречаться с поставщиками", - министр обороны Загороднюк о реформе системы закупок

Систему закупок в Министерстве обороны ожидают перемены.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ министр обороны Андрей Загороднюк.

"Первое - мы меняем структуру Минобороны. Второе - мы делаем единую закупочную организацию. Это агентство по закупкам. Это современный натовский опыт. Агентство будет покупать все. Наша главная задача - уйти от личных решений. Максимально объективизировать и перевести все в безличностные процессы. Потому что главный риск - никогда ты не узнаешь, было там коррупционное действие или не было, если заместитель главы департамента имеет личный контакт с поставщиками. Третье - порядок работы. Я запретил себе в первый же день встречаться с поставщиками вообще", - отметил глава Минобороны.

Читайте также: Закрытый оборонный заказ создает коррупционные риски. Он будет открыт, - министр обороны Загороднюк

Загороднюк добавил, что как только ты устанавливаешь личные контакты, у тебя сразу начинаются личные отношения.

"Ты с этим согласился работать, с этим не согласился. И пойди потом докажи, что это было объективно. А никому уже не объяснишь. И, главное, себе даже не объяснишь. Потому что это уже начинается личный выбор. А личный выбор - это один шаг к пропасти", - резюмировал министр.

Полный текст интервью с Андреем Загороднюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3150559
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Напевно вже черга вистроїлася...
🤔
 показать весь комментарий
 
А якого тобі самому з постачальниками зустрічатись??? Откатами керувати???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх