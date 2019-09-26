 "Я запретил себе в первый же день встречаться с поставщиками", - министр обороны Загороднюк о реформе системы закупок

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ министр обороны Андрей Загороднюк.

"Первое - мы меняем структуру Минобороны. Второе - мы делаем единую закупочную организацию. Это агентство по закупкам. Это современный натовский опыт. Агентство будет покупать все. Наша главная задача - уйти от личных решений. Максимально объективизировать и перевести все в безличностные процессы. Потому что главный риск - никогда ты не узнаешь, было там коррупционное действие или не было, если заместитель главы департамента имеет личный контакт с поставщиками. Третье - порядок работы. Я запретил себе в первый же день встречаться с поставщиками вообще", - отметил глава Минобороны.

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Загороднюк добавил, что как только ты устанавливаешь личные контакты, у тебя сразу начинаются личные отношения.

"Ты с этим согласился работать, с этим не согласился. И пойди потом докажи, что это было объективно. А никому уже не объяснишь. И, главное, себе даже не объяснишь. Потому что это уже начинается личный выбор. А личный выбор - это один шаг к пропасти", - резюмировал министр.

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