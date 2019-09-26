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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9363) увольнение (1709) Рябошапка Руслан (125)

 Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей заместителей генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ.

"В связи с вступлением в действие закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019г подписал приказы об увольнении с должностей заместителей генерального прокурора С.Кизя и Ю.Столярчука", - говорится в сообщении.

Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого замгенпрокурора Юрия Севрука, замгенпрокурора Дмитрия Сторожука и Анжелу Стрижевскую.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3150558
 
 
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тебе самому уже надо увольняться,полудурок 100%ный
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не закончили как Рябошапка университет Соломона.
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