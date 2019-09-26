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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1449) Левочкина (53) Кулеба Дмитрий (171)

 Левочкина в ПАСЕ может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады, - Кулеба

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Юлия Левочкина в случае своего участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет иметь статус члена старой делегации Верховной Рады и представлять позицию свою личную или своей политической силы, отмечает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть тонкий юридический момент. Госпожа Левочкина входила в бывшую делегацию и входит в новую делегацию. В соответствии с правилами и процедурами ПАСЕ, до тех пор, пока Ассамблея не утвердит полномочия новой делегации, полномочия старой делегации остаются действующими. Потому госпожа Левочкина юридически, формально едет туда в статусе члена бывшей делегации, а не в статусе члена новой делегации", - сказал Кулеба журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос касательно неучастия в сессии ПАСЕ украинской делегации и намерении Левочкиной все-таки поехать на сессию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас все члены бывшей делегации, которые являются членами парламента, могут представлять позицию уже самих себя, по сути, или политических сил, которые они представляют. Но не позицию новой делегации", - подчеркнул вице-премьер.

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Вместе с тем он добавил, что нужно уважать позицию украинского парламента относительно утверждения полномочий его делегации на осенней сессии ПАСЕ. "Решение заключается в том, что не подавать полномочия свои на утверждение именно во время осенней сессии. Но это не значит, что они не будут поданы вообще никогда. Есть вопрос процесса, есть позиция парламента, которую нужно уважать", - сказал Кулеба.

По его словам, своим решением украинская делегация продемонстрировала, что есть вопросы, которые стоят выше смены политических сил и делегаций, - это стратегический и национальный интерес Украины.

20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова. В состав украинской делегации входят, в частности, Юлия Лёвочкина от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Алексей Гончаренко от "Евросолидарности", которые представляли в ПАСЕ Раду 8-го созыва.

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23 сентября Ясько опубликовала заявление украинской делегации о решении не подавать свои полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. "Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - сказано в заявлении.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" не поддержала решение украинской делегации в Ассамблее об отказе от участия в работе осенней сессии и приняла решение делегировать на сессию своего представителя Юлию Левочкину.

Источник: https://censor.net.ua/n3150555
 
 
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Соевые, зрада зраднаяя!!!
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу 112 Украина. "(с)
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Кюска шакаладки 🐖🐖🐖 лишают, хюлюганы!
🤗
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Та да, позиции с"Камасутры"...зажопинской...
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шото з цією паре не так. кожен хто хоче може приїхати і шото сказать.
а кому єтот звиздьош потрібен? кидать цю лавку пора, бо скоро здачу давать не буде чим.
ну, не місце українській делегації зі шльондрою в однім полі.
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Юлия Левочкина ...будет иметь статус старой. Левочкина в ПАСЕ может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5382
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Враги Украины и дальше сидят в Верховной Раде и пытаются дальше ставить палки в колеса.
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да кто будет разбираться чья позиция этой рыги,идиоты?
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вот как не поехать в ПАСЕ и не отстаивать Украину от такой шлендры как левочкина? Это все информационная война на ней тоже нужно воевать.
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Як потрох не старався вгодити мертвечуку, а зеля поклав на вас обох.Забрали цифри заберуть і букви. Левочкина в ПАСЕ может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады, - Кулеба - Цензор.НЕТ 515
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