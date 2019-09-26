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 Политика Украины, За рубежом
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 Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отправить миротворцев на Донбасс для контроля участка украинско-российской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он сказала в четверг, 26 сентября, на пресс-конференции в Минске.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе остается на повестке дня, - Кислица

Ранее Лукашенко заявил о готовности принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Он подчеркнул, что "Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса".

"Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру", - сказал президент Беларуси.

При этом он отметил, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины. "Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - сказал он.

Напомним, что ранее в Беларуси заявили, что готовы принять встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Минске.

Источник: https://censor.net.ua/n3150554
 
 
 Топ комментарии
 
Обійдемось якось без троянського коня "бацкі"..
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Там и так от кацапов не протолкнуться.
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снова кацапские идеи толкает.
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Обійдемось якось без троянського коня "бацкі"..
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Звиняйте но настоящих белорусов 5-8%,остальные недобеларусы,подкацапники мы одна страна в таком роде и какая разница
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Ой , ввести он готов, да что вы нах , что вы! Ты сначала вытащи , что уже в тебя ввели! Его кто-то успокоит сегодня?
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Это из состава той группировки раша войск что после учений осталась? Спасибо, нах живи с этими ихтамнетами .
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а что вы смеетесь?
Зе вполне может и согласится... - он же дурачок у нас...
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Над мордорськими "миротворцями". Вам суперечити не збираюсь, бо думаю, що так і буде. На жаль. "Адиннарот"
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посылай в ростовскую обл. за свой счет
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Зебобик с радостью поддержит єту инициативу...єто скорее всего уже и с ****** было обговорено...
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Щось Бацьку сьогодні ковбасить. Зе підігнав аргентинського?
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ну так осень, обострение психических заболеваний...........
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Это тех направить, которые после беларуско-российских учений остались?
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***** дьоргает Луку за нитки, марионетка, мля!
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Білоруські миротворці = російські миротворці ! НАфік вони нам ТАКІ потрібні !!
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пусть направляют, гробов на всех хватит.
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Ха, холуй пукінський, роль миротворцві--це не етикетки міняти на українських помідорах, чи рибних консервах для перепродажі кацапні.
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Шо ж оно без мыла в %опу то лезит, с кремля новая разнарядка пришла для Бацька?
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верить директору совхоза, себя не уважать.
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вопрос - если армия у Белоруси? скорее всего это уже "белорусский фрон ссср"
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Не к добру таракан разговорился, сдается мне ********* уже договорился "по середине"
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03.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж МИРООКУПАНТИ. Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6429
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Еще там не хватало головной боли в виде "миротворцев" Лукашенко!
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Ти краще за своїм кордоном слідкуй! Миротворець, ***.
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Коператив "Азохнвей" возьмёт в аренду один метр государственной границы
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