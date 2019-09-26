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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2956) США (15425) Гончаренко (274) Трамп (2447) Офис Президента (110)

 Гончаренко просит Офис президента обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко просит Офис президента опубликовать свою версию стенограммы июльского телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обратился к главе Офиса Президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Странно, что Офис Президента не опубликовал данную стенограмму одновременно с Белым Домом", - заявил Гончаренко.

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Гончаренко просит Офис президента обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского и Трампа 01
Гончаренко просит Офис президента обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского и Трампа 02

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал текст стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля.

24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150553
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше пусть обнародуют стенограмму разговора Зе с Путиным. Подозреваю, что и того он называл "Великим кормчим".
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У Льошика в попі чухається, мабуть глисти від шоколадок )))
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Пусть обнародуют все переговоры Путина и Зеленского, о чем он говорил с Трампом мне не особо интересно!!!
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Ну-ну! Держите зебобики!
Белый Дом опубликовал меморандум о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля. И это только часть!
а) в сотрудничестве с "высоко уважаемым человеком" и "великим мэром" Джулиани и с американским генпрокурором Барром найти доказательства того, что сын Байдена совершил в Украние преступления, а Байден уволил "очень хорошего" украинского генерального прокурора (Шокина), который боролся с коррупцией.
б) в сотрудничестве с тем же Джулиани найти доказательства того, что это Украниа похитила информацию с сервера Национального комитета демократической партии в 2016 году, чтобы представить дело так, что это сделала рф, а на самом деле это сделала Украина в сговоре с демократами, чтобы подставить и Трампа, и рф.
Это не новая конспирологическая теория друга Трампа Роджера Стоуна, обвиняемого по делу о Рашагейте, ожидающего суда, который начнется 5 ноября. Стоун координировал с WikiLeaks публикацию пхищенных у демократов материалов.
К теме военной помощи Украине Трамп не возвращался.
- Таким образом, Трамп в качестве условия дальнейшего обсуждения помощи Украине выставил оказание ему помощи в компиляции компромата на основного соперника на выборах 2020 года и в дискредитации расследования Рашагейта.
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свиня " докукарікалась" Зе сцкун "доквакається"
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У троля кацапського і харчи теж кацапські.
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У Льошика в попі чухається, мабуть глисти від шоколадок )))
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Оно людей боится и убегает постоянно. стенограмму от охвиса преЗедента мы не увидим никогда.
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Можете на сомневаться что будет именно "своя версия"! Надо же как то отмазываться перед Зе-бобиками, мол "не так перевели", "недопоняли", "недослышали"....Заменят "мой прокурор" на "прокурор из моей команды", "заведет новое уголовное дело" на "он сможет сможет зевести новое уголовное дело" и т.п.
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Лучше пусть обнародуют стенограмму разговора Зе с Путиным. Подозреваю, что и того он называл "Великим кормчим".
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Пусть обнародуют все переговоры Путина и Зеленского, о чем он говорил с Трампом мне не особо интересно!!!
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пусть опубликуют все разговоры агента кремля лолиты с путиным
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Это отвлечет людей от обсуждения его Зе-кумира
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Так я не против, люди должны видеть общую картину действий и белых и красных и зеленых, ибо та ложь что те поют на публику даже рядом не стоит с тем что происходит в реале...
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Добавлю, и все ночные разговоры Лолиты и Медведчука.
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и между Зе и путиным....
Украинский народ имеет право знать о чем договаривается их президент с убивцем этого самого народа..
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свинячий обосранный хвост лешик гончаренко, снимут депутатскую и пойдешь по этапу вместе со свыней и свинярчуками
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"З сортиру чути огидливе пердіння"
(с) Лесь Подерв'янський
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😂 Даже не верится что это не квартал 95 или им не сказали. Какое днище. Свою версию, Зеля с другим трампом говорил? 😂
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А льошенька не має бажання вимагати оприлюднення стенограм перемовин петі в мінську та з ****** по телефону?
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Та давай вже відразу оприлюднимо стенограму розмови Одарки і Карася з опери "Запорожець за Дунаєм" 😁
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а в чьём распоряжении сейчас находятся те стенограммы ?
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Честно, меня больше интересует стенограмма, "Зеленский-Ху%:ло"
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Стенограммы всех договорняков своего мародёра не хочет опубликовать? Илларионов, наверное, брешет про минские договорняки?
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Эти стенограммы сейчас находятся у Зелемойского.

Требуй у него опубликовать их.
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А що, є дві різні стенограми однієї розмови ???? Хеее.. І яка з них більше відповідає оригіналу - Трампова чи Зєлєнской ? 😕
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Так це треба вашого Гончаренка спитати, що він меле.
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Пішла вода в хату. З вазеліна тепер не злізуть.)))
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Ти правий без вазеліну тобі на суху капець буде.
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А краник открыл то барыга с байденом
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Соевые, зрада зрадная!!!
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу 112 Украина. "
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Було / Стало.
Найвеличніший лідер світу он там внизу, зліва.

Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 1859Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 5685
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Кремль отмечает неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, но не комментирует содержание беседы.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
"Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это (публикация) произошло по взаимной договоренности", - сказал представитель Кремля.
"Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе", Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 1718 (удивительно! как это рашка что-то не комментирует!...
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Стенограмму Минских переговоров не хотят опубликовать? И переговоров Мародера и Путина? Раз пошла мода на это?
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льоша в акуе, нема тем для піару, треба хоч на кота гавкнути, а то не повірять, що песик, хоча ( може і *****?)
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А чем они могут отличаться?
Наберут пес дурных депутатов перебезчиков,а толку никакого от них
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