 Гончаренко просит Офис президента обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Обратился к главе Офиса Президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Странно, что Офис Президента не опубликовал данную стенограмму одновременно с Белым Домом", - заявил Гончаренко.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал текст стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля.
24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Белый Дом опубликовал меморандум о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля. И это только часть!
а) в сотрудничестве с "высоко уважаемым человеком" и "великим мэром" Джулиани и с американским генпрокурором Барром найти доказательства того, что сын Байдена совершил в Украние преступления, а Байден уволил "очень хорошего" украинского генерального прокурора (Шокина), который боролся с коррупцией.
б) в сотрудничестве с тем же Джулиани найти доказательства того, что это Украниа похитила информацию с сервера Национального комитета демократической партии в 2016 году, чтобы представить дело так, что это сделала рф, а на самом деле это сделала Украина в сговоре с демократами, чтобы подставить и Трампа, и рф.
Это не новая конспирологическая теория друга Трампа Роджера Стоуна, обвиняемого по делу о Рашагейте, ожидающего суда, который начнется 5 ноября. Стоун координировал с WikiLeaks публикацию пхищенных у демократов материалов.
К теме военной помощи Украине Трамп не возвращался.
- Таким образом, Трамп в качестве условия дальнейшего обсуждения помощи Украине выставил оказание ему помощи в компиляции компромата на основного соперника на выборах 2020 года и в дискредитации расследования Рашагейта.
Украинский народ имеет право знать о чем договаривается их президент с убивцем этого самого народа..
(с) Лесь Подерв'янський
Требуй у него опубликовать их.
"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу 112 Украина. "
Найвеличніший лідер світу он там внизу, зліва.
Кремль отмечает неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, но не комментирует содержание беседы.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
"Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это (публикация) произошло по взаимной договоренности", - сказал представитель Кремля.
"Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе", (удивительно! как это рашка что-то не комментирует!...
Наберут пес дурных депутатов перебезчиков,а толку никакого от них