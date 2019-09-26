 Гончаренко просит Офис президента обнародовать свою стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обратился к главе Офиса Президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Странно, что Офис Президента не опубликовал данную стенограмму одновременно с Белым Домом", - заявил Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского





Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал текст стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля.

24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.