 Кабмин работает над созданием единого реестра украинцев

Об этом Дубилет сообщил на пресс-конференции в клубе Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Украине очень много реестров. Одна из вещей, которую хотим сделать - объединить реестры, потому что даже такая простая вещь как реестр украинцев или реестр физических лиц, как угодно называйте, - рассеян по шести-семи базовых реестрах и мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр и не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре", - сказал Дубилет.

Он добавил, что 80% информации, которую предоставляют украинцы, когда обращается в государственные органы или когда государство заставляет предоставлять сведения - это базовые вещи, которые нужно иметь в одном реестре.

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