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 Общество
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Все про:Кабмин (11212) реестр (157) Дмитрий Дубилет (15)

 Кабмин работает над созданием единого реестра украинцев

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство работает над созданием единого реестра украинцев.

Об этом Дубилет сообщил на пресс-конференции в клубе Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Украине очень много реестров. Одна из вещей, которую хотим сделать - объединить реестры, потому что даже такая простая вещь как реестр украинцев или реестр физических лиц, как угодно называйте, - рассеян по шести-семи базовых реестрах и мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр и не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре", - сказал Дубилет.

Он добавил, что 80% информации, которую предоставляют украинцы, когда обращается в государственные органы или когда государство заставляет предоставлять сведения - это базовые вещи, которые нужно иметь в одном реестре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150552
 
 
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ИНН мало? Хотя если цель пилить бюджет...то да..мало...
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"Кабмин работает над созданием единого реестра украинцев" - а единый реестр евреев будет создан?
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а Зебобиков....
а малороссов ...
а агентов Путина и врагов Украины
а "повстанцев домбассу" когда и будет ли.... Кабмин работает над созданием единого реестра украинцев - Цензор.НЕТ 1370
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шоб переписать тех, кого застанут дома ?

зачем ?
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