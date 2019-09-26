 Такого пункта в Минских соглашениях нет: в Кремле отреагировали на предложение Лукашенко о белорусских миротворцах на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, воспринимает ли Кремль Минские договоренности в контексте федерализации Украины, Песков сказал: "Минские соглашения можно сравнивать с чем угодно, но Минские соглашения - это самодостаточный и основополагающий, в плане внутриукраинского урегулирования, документ".

"Это документ, под которым стоят подписи стран-гарантов, самой Украины и представителей непризнанных республик. Поэтому в данном случае не важно, с чем сравнивать Минские договоренности, главное, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения этих обязательств, которые зафиксированы в Минских договоренностях, - подчеркнул Песков.

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Он также обратил внимание на то, что в тексте Минских соглашений нет пунктов, указывающих на возможность реализовать инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко о направлении белорусских миротворцев для контроля ситуации на украинско-российской границе на Донбассе.

"Еще раз хочу обратиться к Минским договоренностям. В тексте Минских договоренностей и в плане действий такого пункта нет", - сказал Песков.

"Это новое предложение. В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса", - сказал Песков.

"Пока такого отношения мы не знаем", - добавил он.