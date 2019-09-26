 Такого пункта в Минских соглашениях нет: в Кремле отреагировали на предложение Лукашенко о белорусских миротворцах на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, воспринимает ли Кремль Минские договоренности в контексте федерализации Украины, Песков сказал: "Минские соглашения можно сравнивать с чем угодно, но Минские соглашения - это самодостаточный и основополагающий, в плане внутриукраинского урегулирования, документ".
"Это документ, под которым стоят подписи стран-гарантов, самой Украины и представителей непризнанных республик. Поэтому в данном случае не важно, с чем сравнивать Минские договоренности, главное, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения этих обязательств, которые зафиксированы в Минских договоренностях, - подчеркнул Песков.
Он также обратил внимание на то, что в тексте Минских соглашений нет пунктов, указывающих на возможность реализовать инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко о направлении белорусских миротворцев для контроля ситуации на украинско-российской границе на Донбассе.
"Еще раз хочу обратиться к Минским договоренностям. В тексте Минских договоренностей и в плане действий такого пункта нет", - сказал Песков.
"Это новое предложение. В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса", - сказал Песков.
"Пока такого отношения мы не знаем", - добавил он.
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
😁
🤣
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над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.
Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків..
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