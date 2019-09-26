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 Политика Украины
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Все про:армия (7534) ветераны (574) Загороднюк (34) ВСУ (352)

 Опыт наших солдат на передовой бесценен, его передачу необходимо институциализировать, - Загороднюк

Минобороны инициирует создание постоянной рабочей группы, которая будет говорить с ветеранами боевых действий на Донбассе и фиксировать накопленный ими опыт.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ министр обороны Андрей Загороднюк.

"Были мы на промзоне в Авдеевке и общались с конкретным военнослужащим. Обычный солдат. И вот мы с ним разговаривали. Он рассказывал, как они организовывают все процессы. И это просто бесценный опыт ведения окопной войны, которого нет больше нигде в мире. А у этого конкретного человека - есть. Конечно, его никто не интервьюировал. А надо это делать", - отметил глава Минобороны.

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Он добавил, что необходимо запустить постоянную рабочую группу, которая будет говорить с ветеранами, включая тех, кто уже покинул службу.

"У нас есть очень много опытных людей, которые готовы рассказывать. Но очень важно, чтобы те люди, которые сейчас находятся на позициях, передавали накопленный опыт. У них масса наработок, эти методики передаются устно. Это личный, индивидуальный боевой опыт, который привязан к конкретному человеку. Он передает это следующему, потом он уходит. Как передаст это следующий - вопрос... Передачу опыта необходимо институциализировать", - подытожил Загороднюк.

Полный текст интервью с Андреем Загороднюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3150548
 
 
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институализация национальной конфиденциальности неконституционна!!
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26 сентября
Всемирный день контрацепции.
Международный день, который отмечается по всей планете ежегодно, 26 сентября начиная с 2007 года. Это мероприятие проводится под девизом: «Contraception: It's Your Life, it's your responsibility», что в переводе на русский язык означает следующее: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность.

АМИНЬ!
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Ну прям уже мордор перемогли і настав час мемуарів. Навибирали, ....
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Ага. Мумуари. «Я дрался на Дамбассє». Літературная обработка С.Драпкіна.
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Товарищи, институциализируем экспириенс через коворкинг с диджитализацией!
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