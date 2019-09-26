 Опыт наших солдат на передовой бесценен, его передачу необходимо институциализировать, - Загороднюк

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ министр обороны Андрей Загороднюк.

"Были мы на промзоне в Авдеевке и общались с конкретным военнослужащим. Обычный солдат. И вот мы с ним разговаривали. Он рассказывал, как они организовывают все процессы. И это просто бесценный опыт ведения окопной войны, которого нет больше нигде в мире. А у этого конкретного человека - есть. Конечно, его никто не интервьюировал. А надо это делать", - отметил глава Минобороны.

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Он добавил, что необходимо запустить постоянную рабочую группу, которая будет говорить с ветеранами, включая тех, кто уже покинул службу.

"У нас есть очень много опытных людей, которые готовы рассказывать. Но очень важно, чтобы те люди, которые сейчас находятся на позициях, передавали накопленный опыт. У них масса наработок, эти методики передаются устно. Это личный, индивидуальный боевой опыт, который привязан к конкретному человеку. Он передает это следующему, потом он уходит. Как передаст это следующий - вопрос... Передачу опыта необходимо институциализировать", - подытожил Загороднюк.

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