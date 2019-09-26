 Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам.

"Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно", - сказал Лукашенко.

"Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 2 июля посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Зеленский пригласил Александра Лукашенко на II Форум регионов в Житомире.

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