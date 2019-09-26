 Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам.
"Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно", - сказал Лукашенко.
"Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем", - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, 2 июля посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Зеленский пригласил Александра Лукашенко на II Форум регионов в Житомире.
«Війну не можливо виграти перемогами. Той хто виграє війну ніколи не перестає воювати».
Хочеться нагадати, що герой роману дезертує з армії.
Гарний приклад для цитування на весь світ обрав президент воюючої країни... Саме той, що треба... Та й цитата агінь...
Тим паче що українці, білоруси і росіяни завжди були і залишаються братніми народами. Як би там комусь не хотілось їх посварити.
имеются в виду конечно москали . хотя и некоторые . хотел сказать беларусы . но правильнее наверно жители Белоруси . тоже туда же
...но и на гормональном. Тревожно за маленького зелю.
лукашенко посоветовал Украине согласится на выборы с амнистией на дамбасе.......
после слов лукашенка посоветовал, можно не читать)))