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 Политика Украины, За рубежом
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 Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что во время предстоящей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире главам государств удастся ближе познакомиться с позицией друг друга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам.

"Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно", - сказал Лукашенко.

"Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 2 июля посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Зеленский пригласил  Александра Лукашенко на II Форум регионов в Житомире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко на вопрос, вернет ли РФ Украине Крым: Мне кажется, нет

Источник: https://censor.net.ua/n3150547
 
   
 Топ комментарии
 
Оба будете этим языком у путена монголоидного подлизывать?
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У своєму виступі в ООН Зеленській використав цитату з роману Ернеста Хемінгуея «Прощавай, зброє!»:
«Війну не можливо виграти перемогами. Той хто виграє війну ніколи не перестає воювати».

Хочеться нагадати, що герой роману дезертує з армії.
Гарний приклад для цитування на весь світ обрав президент воюючої країни... Саме той, що треба... Та й цитата агінь...
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Как ты верно подметил, лишнехромосомный, в Крым и на Донбасс пришли славянские православные буряты.
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Оба будете этим языком у путена монголоидного подлизывать?
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У своєму виступі в ООН Зеленській використав цитату з роману Ернеста Хемінгуея «Прощавай, зброє!»:
«Війну не можливо виграти перемогами. Той хто виграє війну ніколи не перестає воювати».

Хочеться нагадати, що герой роману дезертує з армії.
Гарний приклад для цитування на весь світ обрав президент воюючої країни... Саме той, що треба... Та й цитата агінь...
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Свого часу Білл Клінтон, втік від призиву до Канади.
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Лукашенко, хочешь посмотреть? Смотри 95 квартал этого достаточно.
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Невольно возникает гордость за украинскую нацию. Все, на что Лукашенко понадобилось пять лет, наш Народный Президент смог сделать за четыре месяца.
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Электорат один и тот же, так, что они быстро общий язык найдут, тем более, что уЗеленские уж очень часто говорят, как Лукашенко - великодуховно и сракально...
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Ты подготовься, руки помой с мылом....Зе с самим Трампом здоровался. Таких хитрожопых подстилок кремлядей.....как батька в друзяках лучше не иметь.
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дважды родумай бульбаш ...тут после звонка импичмент ,а ты целую встречу .... Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык - Цензор.НЕТ 507
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удавитесь порохоботы, остров ваш сужается Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык - Цензор.НЕТ 5825
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Це дуже добре коли люди находять спільну мову.
Тим паче що українці, білоруси і росіяни завжди були і залишаються братніми народами. Як би там комусь не хотілось їх посварити.
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Как ты верно подметил, лишнехромосомный, в Крым и на Донбасс пришли славянские православные буряты.
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пошел ты на .... с такими братьями Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык - Цензор.НЕТ 139

имеются в виду конечно москали . хотя и некоторые . хотел сказать беларусы . но правильнее наверно жители Белоруси . тоже туда же
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А скажи мені, скільки браття-росіяни вбили українців?
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Гомосятина, А как же богдан чи как его андрей?
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Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне

...но и на гормональном. Тревожно за маленького зелю.
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что-то подсказывает, что общего у этого языка то, что он побывал в одной заднице...перепрошую
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вот в этом я не сомневаюсь . конечно же два эти персонажа малорос и недобелорус быстро найдут общий язык
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Та хто б то мав сумнів.. Моніка Зєлінскі дєвочка сообразітєльная і чуткая . Страсть, как абажаєт усатих котіков. Залоскоче так,що навіть в гіпсових статуй фігові листки встануть. Готова прийняти в усі дирки цілодобово. Оплата почасова.
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Луке хорошо...Коленька уже вырос и готов для коронации...а у зебобика сыну всего шесть лет...до его коронации протянуть будет сложно..
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Так у кого, как не у Лукашенко учиться - как выглядеть ***************, будучи им...
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Два лизателя задниц всегда найдут общий язык
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https://lb.ua/news/2019/09/26/438286_lukashenko_posovetoval_ukraine.html

лукашенко посоветовал Украине согласится на выборы с амнистией на дамбасе.......
после слов лукашенка посоветовал, можно не читать)))
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Не сумніваюсь...З вашою обоюдною любов'ю до паРашки..
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а шо його шукати? ставте раком пукіна --він там.
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