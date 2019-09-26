 Philip Morris поддерживает разумное государственное регулирование альтернативных табачных изделий

Philip Morris International поддерживает разумное государственное регулирование новых рынков альтернативных табачных изделий. Об этом в интервью Bloomberg заявил главный исполнительный директор Philip Morris International Яцек Олчак, пишет Главред.

"Безусловно, новые рынки альтернативных табачных изделий требуют определенного регулирования. И здесь свою роль должны сыграть государственные органы, которые в диалоге с производителями, могли бы наработать рамочные правила игры", – уверен Яцек Олчак.

Прежде всего, как заявил господин Олчак, компания поддерживает внедрение жестких ограничений на продажу любой табачной продукции, в т.ч. альтернативных табачных изделий, несовершеннолетним.

"Как показало глобальное социологическое исследование, проведенное в 13 странах, почти 70% курильщиков готовы перейти с обычных сигарет на альтернативные, потенциально более безопасные табачные изделия. Но этих людей сдерживает отсутствие объективной информации и цивилизованного регулирования данных рынков", – объясняет Яцек Олчак.

Напомним, речь идет о социологическом исследовании, проведенном компанией Povaddo с 24 апреля по 6 мая 2019 г. в 13 странах – в Аргентине, Австралии, Бразилии, Гонконге (Китай), Дании, Германии, России, Израиле, Италии, Японии, Великобритании, Мексике и США. В рамках исследования опрошено 16 099 респондентов в возрасте от 21 до 74 лет.

На основе данного исследования Philip Morris International принял решение поддержать глобальное движение #Unsmokeyourworld. Эта инициатива призвана ускорить изменения в здравоохранении, усилив идею о том, что отказ от сигарет и никотина является главной целью, но для курильщиков, которые не могут отказаться от курения, есть более безопасные альтернативы по сравнению с курением обычных сигарет.

В рамках интервью главный исполнительный директор Philip Morris International также коснулся темы попыток отдельных городов США (например, Сан-Франциско) ввести запрет на электронные сигареты.

"Это нелогичное решение – пытаться запрещать альтернативные табачные изделия, но при этом у людей остается доступ к сигаретам, курение которых может навредить здоровью гораздо больше, чем, например, электронные сигареты. Этот случай показывает, что не только у потребителей, но и у органов власти нет достаточной и объективной информации об альтернативных табачных изделиях", – уверен Яцек Олчак.

В то же время, в компании сохраняют оптимизм относительно возможности решения подобных недоразумений и создания более цивилизованных и научно обоснованных подходов к регулированию альтернативных табачных изделий.

"Как один из руководителей крупнейшей табачной компании, могу сказать, что мы можем избавить наш мир от табачного дыма гораздо быстрее, чем можно предположить. И в этом процессе есть место для усилий и индустрии, и регулирующих органов. В этом мире все еще немало курильщиков и им необходимо решение данной проблемы", – заявил главный исполнительный директор Philip Morris International Яцек Олчак.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире все еще насчитывается более 1 млрд курильщиков. При этом, согласно прогнозу ВОЗ, до 2025 г. их количество существенно не уменьшится.