 Законопроект о рынке земли внесли в Верховную Раду

В Верховную Раду 25 сентября внесли законопроект о рынке земли, который утвердил Кабинет Министров Украины 24 сентября, сообщается на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.



Законопроект уже передали на рассмотрение комитету Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики и комитету Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.



Документ предполагает открытие рынка сельскохозяйственных земель с 1 октября, а также разрешение на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Украины, украинским юридическим лицам, территориальным общинам и государству.

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"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности", – говорится в тексте законопроекта.



В законопроекте отмечается, что совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области и 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.



"Нарушение требований этой части во время приобретения права собственности на него является основанием для отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок, а после приобретения права собственности на земельный участок – основанием для принудительного отчуждения земельного участка", – указано в документе.