 Законопроект о рынке земли внесли в Верховную Раду

В Верховную Раду 25 сентября внесли законопроект о рынке земли, который утвердил Кабинет Министров Украины 24 сентября, сообщается на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.
Законопроект уже передали на рассмотрение комитету Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики и комитету Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.
Документ предполагает открытие рынка сельскохозяйственных земель с 1 октября, а также разрешение на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Украины, украинским юридическим лицам, территориальным общинам и государству.
"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности", – говорится в тексте законопроекта.
В законопроекте отмечается, что совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области и 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.
"Нарушение требований этой части во время приобретения права собственности на него является основанием для отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок, а после приобретения права собственности на земельный участок – основанием для принудительного отчуждения земельного участка", – указано в документе.
Inna Turenko
@i_turenko
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При слові "земля" навіть Ю подала взнаки життя. Таке відчуття, що шакали, заваливши Україну, вже одурманені , від перемоги в очікуванні останнього бенкету , під час якого будуть роздирати нашу Державу на шматки . Їм буде не до нас вони один одному глотки рватимуть за нашу землю.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788001-batkivsina-prosit-zelenskogo-provesti-referendum-sodo-prodazu-zemli.html
Видимо иммигрировать с Украины у Юлички в планах все таки нет, в отличии от Зе-шоблы...
Эти ребята-либертарианцы - не промах; им пальца в рот не клади
Думаешь, зачем им безвиз с Эквадором ?
Я не шучу.
помгните, за ваучер 50 000 обещали, и кто их поимел? отож. срать я хотел на каждого селянина.
Поляки тоже решили продавать землю, но потом резко передумали и разрешили продажу только 10% земли, а у нас хотят продать 70% территории Украины.
Тепер прийшов час їсти західним хижакам!
Якщо цей зелений дегенерат уведе у дію ринок землі(200К га у одні руки у проекті закону!)
то волати про окупацію України не буде мати сенсу, адже за вонючі зелені бумажки ФРС США Сорос, та інша мерзота іноземна СКУПИТЬ СВЯТУ РУСЬКУ ЗЕМЛЮ за яку помирали мільйони наших предків за 3 золотих, за побрякушки, як скупили у індіанців Мангеттен за бряскальця і буси.
Це буде фактично ліквідація держави Україна, ліквідація незалежності і статусу держави, АДЖЕ поки всі громадяни ВЛАСНИКИ землі і надр України, хоча і покидьки начебто у аренду взяли і ведуть господарську діяльність, час від часу сплачуючи податки до державної казни, які поділяються на всіх громадян(начебто).
А відтоді, як буде ринок землі, не тільки сх призначення землі будуть продані за безцінь, як і колись промислові підприємства у 90-х новим власникам, які огородять доступ до лісів, балок і річок, деякі будуть пускати на шашлики за гроші, що вже відбувається як платні пляжі, а інші будуть стріляти, адже це порушення приватної власності, як у США.
Наших фермерів і аграріїв, навіть великих землевласників задавлять новими законами, підвищеними податками на землю і прибуток, низькими закупівельними цінами і в результаті вони будуть змушені віддати за 3 копійки землю новому власнику ТНК.
Аргентина це вже проходила у 2001 році, також сх країна з гарною землею була розкрадена міжнародною мафією.
Оккупант не на Сході, а у Києві засів!