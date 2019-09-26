EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1183  78
Все про:ВР (23730) земля (1528) земельная реформа (108)

 Законопроект о рынке земли внесли в Верховную Раду

Законопроект о рынке земли уже передали на рассмотрение комитету Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики и комитету Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

В Верховную Раду 25 сентября внесли законопроект о рынке земли, который утвердил Кабинет Министров Украины 24 сентября, сообщается на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект уже передали на рассмотрение комитету Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики и комитету Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

Документ предполагает открытие рынка сельскохозяйственных земель с 1 октября, а также разрешение на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Украины, украинским юридическим лицам, территориальным общинам и государству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил законопроект о рынке земли и передает его в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности", – говорится в тексте законопроекта.

В законопроекте отмечается, что совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области и 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

"Нарушение требований этой части во время приобретения права собственности на него является основанием для отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок, а после приобретения права собственности на земельный участок – основанием для принудительного отчуждения земельного участка", – указано в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3150545
 
   
 Топ комментарии
 
Во, это дело. После принятия закона, должен последовать обвал гривны, чтобы землю можно было скупить по дешёвке.

Эти ребята-либертарианцы - не промах; им пальца в рот не клади Законопроект о рынке земли внесли в Верховную Раду - Цензор.НЕТ 406
 показать весь комментарий
 
Потыкайте палкой бабушку юлю. Она на гауно исходила когда при Порохе речь о рынке земли шла. С ней там все хорошо?
 показать весь комментарий
 
Не мешайте лохам радоваться временному ручному доллару па 24
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Распродажа страны НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ !
 показать весь комментарий
 
 
Потыкайте палкой бабушку юлю. Она на гауно исходила когда при Порохе речь о рынке земли шла. С ней там все хорошо?
 показать весь комментарий
 
 
уже ...



Inna Turenko

@i_turenko

·33 мин

При слові "земля" навіть Ю подала взнаки життя. Таке відчуття, що шакали, заваливши Україну, вже одурманені , від перемоги в очікуванні останнього бенкету , під час якого будуть роздирати нашу Державу на шматки . Їм буде не до нас вони один одному глотки рватимуть за нашу землю.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2788001-batkivsina-prosit-zelenskogo-provesti-referendum-sodo-prodazu-zemli.html

Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4386
 показать весь комментарий
 
 
вот..., а вы сомневались в нашей девочке... Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2673
Видимо иммигрировать с Украины у Юлички в планах все таки нет, в отличии от Зе-шоблы...
 показать весь комментарий
 
 
Чекаємо на Сулиму з нападками на ЮВТ. Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4668
 показать весь комментарий
 
Во, это дело. После принятия закона, должен последовать обвал гривны, чтобы землю можно было скупить по дешёвке.

Эти ребята-либертарианцы - не промах; им пальца в рот не клади
 показать весь комментарий
 
 
А кто им даст? Это так, пробный шар и посмотреть реакцию.
 показать весь комментарий
 
 
Не мешайте лохам радоваться временному ручному доллару па 24
 показать весь комментарий
 
 
Да; под который берутся займы под сумасшедшие проценты. Отдавать эти долги будут правнуки лохов.
 показать весь комментарий
 
Хрен вам а не землю. Читаем и выполняем Конституцию. Пришли рехформаторы новые....Что будете делать? Всё оставшееся продадим! Землю, стратегические предприятия...Всё что западные хозяева сказали. А как на счёт промышленность хотя бы восстановить?! Неа? Мозгов и желания ет?!
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление что эти "свадебные фотографы", Арахмундии, Богданы , Гончаруки, разумковы...их семьи...........больше не планируют жить в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, не планируют.
Думаешь, зачем им безвиз с Эквадором ? Законопроект о рынке земли внесли в Верховную Раду - Цензор.НЕТ 762
Я не шучу.
 показать весь комментарий
 
 
Земля сільськогосподарського призначення ,безсумнівно - повинна бути предметом куплі-продажу. Гордіїв вузол заборони на купівлю-продаж землі повинен бути розрубаним.
 показать весь комментарий
 
 
А перевести землю в інше призначення коштує 500 дол за сотку.
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора, а то уже скоро будет 20 лет, как не можем оторваться от совка. Перед всем миром стыдно.
 показать весь комментарий
 
 
Игорь Д - у евреев в стране "Обетованной" купить не пробывал?! Развивай рынок аренды, поднимай пром-производство, плати налоги и будет тебе счастье... Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8758 А продавать ни-ни и точка! Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7613
 показать весь комментарий
 
 
В широко розрекламовоному Сингапурі не можна продавати землю.
 показать весь комментарий
 
 
...можно, я там недавно был. Прикольно как ты переобулся. Еще год назад хвалился как можно в Чхии купить землю.
 показать весь комментарий
 
Чого це перевзувся, треба купляти там де ідіоти продають, і не продавати свою.
 показать весь комментарий
 
 
...дык ты орал, что без этого в Украине иззя! Новые тапки не жмут?
 показать весь комментарий
 
Покажеш мій пост де я за продаж землі в Україні, вишлю тобі 1000 євро .
 показать весь комментарий
 
когда я возмущался что немогу продать свой пай, ты возмущался такой же проблемой.
 показать весь комментарий
 
Я що йолоп продавати пай, він мені 30 000 євро в рік дає.
 показать весь комментарий
 
а мне в Украине один га дет 250 баксов в год.
 показать весь комментарий
 
А що ти на ньому робиш, я саджаю 30-40 дерев на рік і стільки же рубаю, потім міняю дерево горіха на букові дрова, а 25-30 кубів горіха в сушку, ну і сам горіх...
 показать весь комментарий
 
Та і не маю я землі в Чехії, може про Чорногорію йшла мова?
 показать весь комментарий
 
ты рассказывал про Чехию и квартры в Болгарии. Как там хоршо.
 показать весь комментарий
 
Квартири маю в Болгарії, Чорногорії і вже в Іспанії, з чехами ти щось наплутав.
 показать весь комментарий
 
Пощукай в архіві, мене вже роки 4 не банили, 1000 євро на дорозі не валяється. Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2453
 показать весь комментарий
 
Ну, шо, купив в Чехії чи Сінгапурі? А то у нас тут дохріна купувальщіків розвелося, по всьому світу скуповують.
 показать весь комментарий
 
Не повіриш Коняка, є міста в Європі що куплені українцями на корню, от наприклад Поморіє в Болгарії, 2600 квртир куплено лише чернівецькими.
 показать весь комментарий
 
 
Я щойно з Созополя і Поморіє. Ти, часом, українців і кацапів не поплутав? Або два нулики дописав до цифри 26. Є парочка апарт-готелів українських, але не більше.
 показать весь комментарий
 
Я не про готелі, я про квартири звичайні, не ті що в старому місті а в нових будинках.
 показать весь комментарий
 
Хлопці, був я в Сінгапурі цієї зими. Там всього Сінгапуру як один Кіцманський район, яка там земля сільгосппризначення. Та й Сінгапур не вразив. Років 30 тому, може, і був крутим. Сьогодні, по моєму, його навіть Куала Лупур взуває, не те, що Шанхай чи Шеньчжень.
 показать весь комментарий
 
Уже в 90-ые за фантики ваучеры наприхватизировали, как у папуасов за стеклянные бусы...Тоже вопили как станет процветание и все будут хозяевами. А оказалось что всё у кучки олигархов, которые украли всё что было построено поколениями , сами то ничего не строят, всё в офшоры! Земля ресурс стратегический и невозобновляемый!.
 показать весь комментарий
 
 
Женя, так это породожение 90-х. Ты совой ваучер вложил, а крстьяне свои паи пордвть не могут.
 показать весь комментарий
 
 
Открой интернет и посмотри предложения по продаже по Украине.....За селян ты сердобольный обеспокоился?! Сорос и транснациональные корпорации с соей и рапсом уже у дверей стоят. Рапс, а потом топливо для самолётов....как у стран третьего мира. И пипец Украинским чернозёмам. кстати техника тоже сама катается по GPS.
 показать весь комментарий
 
 
Селяне если НЕ захоят, то НЕ продадут СВОЮ землю! Переживай за свой ваучер....
 показать весь комментарий
 
 
Маючи вплив та фінанси я любого селянина змушу продати пай простим створенням штучних перешкод по доступу до землі.
 показать весь комментарий
 
 
так можно поступить с ЛЮБЫМ бизнесом! Называется РЕЙДЕРСТВО!!!
 показать весь комментарий
 
Ну трохи не так, рейдерство це махінації з законом, а тут тупо скупити землю навколо і ти на свій пай просто не попадеш, все по закону, зезакону.
 показать весь комментарий
 
 
уголовщина может быть где угоднол!!! Щас не об этом.
 показать весь комментарий
 
Де ти бачиш кримінал, моя земля, кого хочу того пускаю або не пускаю, просто не треба створювати передумов для цього, важ же перестріляють, дурні.
 показать весь комментарий
 
 
ты описываешь КРИМИНАЛ! Он может быть где угодно в любой старне, в любом бизнесе.
 показать весь комментарий
 
Женя, ответь на один вопрос, только не обижайся. У тебя есть СВОЯ земля?
 показать весь комментарий
 
Тут же не вопрос своя не своя.......У меня, моей семьи и предприятий своих не было. Это стратегическое , это продовольственная безопасность страны и трудоустройство людей непосредственно на ней работающих. Читаем Конституци.
 показать весь комментарий
 
Именно в этом дело. Горожанам дали госимущество в виде ваучера на предприятия, а селянам ввиде паев на землю. Кто как это имущесвто тарит, это их ЛИЧНОЕ дело!
 показать весь комментарий
 
Хватит по ушам уже беспокоится о селянах. Собрались продавть миллионга Государственной земли. Узбагойся уже.............
 показать весь комментарий
 
за ваучер 99% населения получили дулю, а селянинский пай, стоит несколько десятков долларов как минимум., за что ж такая жестокая селянская участь?
помгните, за ваучер 50 000 обещали, и кто их поимел? отож. срать я хотел на каждого селянина.
 показать весь комментарий
 
Ну что ж у депутатов есть выбор - продавать Украину или нет. Кто как голосовал народ Украины узнает и никто уже не спрячется от гнева народа. А гнев , судя по истории, бывает разный.
 показать весь комментарий
 
 
Ну фермеры уже сделали заявку мирную.......А если с техникой на Грушевского, хоть малая часть?!
 показать весь комментарий
 
Аргентина когда то была 9-я по экономике. Потом пришли иудеи к власти и приняли закон о продаже земли. Скупили землю латифундисты и начали сдавать в оренду фермерам за хорошие деньги. В результате цены на продукты питания подскочили , а Аргентина получила уже несколько дефолтов.
Поляки тоже решили продавать землю, но потом резко передумали и разрешили продажу только 10% земли, а у нас хотят продать 70% территории Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, до приватизации воздуха успеют добраться?
 показать весь комментарий
 
 
Да. Арест с вертолётной площадки Янука уже снят.
 показать весь комментарий
 
Надо измерить объём лёгких граждан и ввести налог.
 показать весь комментарий
 
Еще вода есть не вся приватезированная.
 показать весь комментарий
 
Уже писала, но повторю: У меня впечатление, что эта афера с выборами 19г. была кем-то провернута с единственной целью - принять Закон о распродаже украинской земли. Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 848
 показать весь комментарий
 
 
Да нет никакого секрета. Это профинансировали Хозява Коломойского. Он же не самостоятельная фигура, а тоже бегунок по поручениям.
 показать весь комментарий
 
 
И войну для этого иудеи Кремля затеяли, что бы подешевле скупить землю в Украине. Когда бандиты хотят купить подешевле приглянувшийся дом, то они его поджигают , а потом выкупают за копейки.
 показать весь комментарий
 
Да, тим, хто отримав паї за новим законом доведеться теж викупати свою землю.
 показать весь комментарий
 
 
нет там ничего такого, про распаеваные участки. Они уже в земельный кадстр внесены по имени собственика.
 показать весь комментарий
 
 
стаття 6.1 проекту закону: Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкування і володіння земельними ділянками... мають право її викупити за п'ять років.
 показать весь комментарий
 
не путай земльные паи с садовымии приусдбными участками.
 показать весь комментарий
 
 
Земля сотворена Богом а не человеком. Поэтому продавать и владеть ею в размере большем чем 2 га. на человека, черевато для владельцев Гневом Божим. Поэтому практически все помещечьи роды Царской России подверглись вымиранию.
 показать весь комментарий
 
 
Если всю сушу Земли поделить на количество людей живущих на планете на данный момент, то получим около 2 га. на человека. Если человек будет владеть в десятки раз большей площадью земли, то это не будет поощрятся Небом.
 показать весь комментарий
 
 
Як внесли, так і "винесете"... Інакше люди вас звідти винесуть у прямому сенсі цього слова! Що це за норма "не більше 15% площ землі на область"? Скількі це сотен тисяч гектарів? А жопа не "трісне" від зухвальства?! Цей "законопроект", - цинічна спроба легалізації "дєрібана" державної землі "папєрєднікамі" на протязі існування України як незалежної держави з боку потвор на кшталт косюк і Ко, які вже мають у власності (не будемо говорити про "довгострокову аренду") сотні тисяч гектарів родючої землі, а також "апетитів" всіляких пройдисвітів світового рівня, яким дуже до вподоби земля України! Тому якщо ви, хлопи, розказуєте людям, що ви "слуги народу", то не намагайтесь цей народ ****@ти! Інакше ваша "служба" закінчиться дуже скоро і з поганими для вас наслідками! Особисто я не проти, аби земля була товаром і людина, яка її має у власності, могла її закласти, подарувати, продати, тощо. Але... Де ви бачили, в якій країні Європи норми, згідно яких одна людина (родина) має право володіти сотнями тисяч (мільйонами) гектарів кращої землі? А немає такої норми в ЖОДНІЙ КРАЇНІ ЄВРОПИ!!! Максимум, що є у власності в однієї родини - 100 або 200 гектарів, а взагалі норма фермерського наділу складає 10 - 30 гектарів. Ось вони які справжні європейські "земельні ціності". А ви що пропонуєте?! Ви самі скрізь кричите, що ви "за європейські ціності"... Але в цьому питанні тоді чому поводитесь як кацапи, де ху@ло вже подарував землю ерефії китайцям "паями" на мільйони гектарів?! Ну то Україна, - не кацапія і тут такий "номер" не пройде! За РІДНУ ЗЕМЛЮ вас українці "порвут як тузик грілку"! Так і знайте, чергові "рехВОРматори"...
 показать весь комментарий
 
 
Коли американці куплять землю, націоналізувати назад у нової влади вже не вийде, приїде ЧВК Академі і захистить нового власника при підтримці авіації США.
 показать весь комментарий
 
Росія урвала собі шматок ласої України Крим і багатий на поклади Донбас!
Тепер прийшов час їсти західним хижакам!
Якщо цей зелений дегенерат уведе у дію ринок землі(200К га у одні руки у проекті закону!)
то волати про окупацію України не буде мати сенсу, адже за вонючі зелені бумажки ФРС США Сорос, та інша мерзота іноземна СКУПИТЬ СВЯТУ РУСЬКУ ЗЕМЛЮ за яку помирали мільйони наших предків за 3 золотих, за побрякушки, як скупили у індіанців Мангеттен за бряскальця і буси.
Це буде фактично ліквідація держави Україна, ліквідація незалежності і статусу держави, АДЖЕ поки всі громадяни ВЛАСНИКИ землі і надр України, хоча і покидьки начебто у аренду взяли і ведуть господарську діяльність, час від часу сплачуючи податки до державної казни, які поділяються на всіх громадян(начебто).
А відтоді, як буде ринок землі, не тільки сх призначення землі будуть продані за безцінь, як і колись промислові підприємства у 90-х новим власникам, які огородять доступ до лісів, балок і річок, деякі будуть пускати на шашлики за гроші, що вже відбувається як платні пляжі, а інші будуть стріляти, адже це порушення приватної власності, як у США.
Наших фермерів і аграріїв, навіть великих землевласників задавлять новими законами, підвищеними податками на землю і прибуток, низькими закупівельними цінами і в результаті вони будуть змушені віддати за 3 копійки землю новому власнику ТНК.
Аргентина це вже проходила у 2001 році, також сх країна з гарною землею була розкрадена міжнародною мафією.

Оккупант не на Сході, а у Києві засів!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх