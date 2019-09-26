EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1205  12
Все про:НАБУ (2891) Зеленский (2956) Сытник (713)

 После призыва Зеленского на "горячую линию" НАБУ стали звонить чаще, - Сытник

Количество звонков на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины значительно увеличилось в связи с призывом президента Украины Владимира Зеленского звонить в Бюро и сообщать о фактах коррупции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Это оценочное понятие - есть ли шквал звонков. Они у нас и так есть. Конечно, увеличилось (количество звонков. - Ред.). Если президент ориентирует общество на то, чтобы звонили в НАБУ, то люди звонят, но принцип работы "горячей линии" на сегодня не изменился после этого обращения", - сказал Сытник.

При этом директор Бюро допустил, что возможно о существовании "горячей линии" НАБУ узнало больше людей.

"Мы и ранее реагировали на любой звонок. Если это была компетенция НАБУ, мы занимались этим... Если речь шла о компетенции другого органа, мы ориентировали людей обращаться, чтобы защитить свои права", - отметил Сытник.

По словам Сытника, ничего нового в этом контексте глава государства не сообщил. "Мы сами периодически ориентируем людей звонить на "горячую линию", это очень эффективный способ, в частности экономить на логистике", - сообщил Сытник.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ.

Позже Совет общественного контроля (СОК) НАБУ призвал президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть вопрос создания универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ не "прослушивало" директора ГБР Трубу, - Сытник

Источник: https://censor.net.ua/n3150543
 
 
 Топ комментарии
 
Страна 73% неудачников и стукачей
 показать весь комментарий
 
так там народ идейный и стучат по делу, а 73% лишь бы другому нагадить.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Германии все стукачи и ничего. Как-то живут. После призыва Зеленского на "горячую линию" НАБУ стали звонить чаще, - Сытник - Цензор.НЕТ 7376
 показать весь комментарий
 
так там народ идейный и стучат по делу, а 73% лишь бы другому нагадить.
 показать весь комментарий
 
 
сторонники Порошенко прикалываются?
 показать весь комментарий
 
 
А что толку туда звонить. Что сытник за четыре года сделал на своем посту полезного?Кроме того, что высосал кучу бабла с бюджета.
 показать весь комментарий
 
 
Бред. Типа у меня труба прорвала во дворе или кот не хочет слазить с дерева и взятку требует.
 показать весь комментарий
 
 
Та харе набу приколюватися. Обнародуйте всі номери телефонів "гідранта" , його близьких і рідних та оголосіть флеш-моб : Побачив зєбіла - негайно передзвони !
😕
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно! Осінь, он дощ падає... пора загостренню всіх психічних захворювань!
 показать весь комментарий
 
Теперь необходимо вносить в годовой отчёт процент роста количества звонков, как показатель работы...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх